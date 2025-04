Ciasta owsiane fit to coraz modniejsza odmiana domowego wypieku. I nie ma się co dziwić, bo potrafią zaspokoić apetyt na słodycze, dostarczając cenne składniki odżywcze. Poniżej naprawdę fajne przepisy na owsiane wypieki. Można je modyfikować według własnego uznania, aby uzyskiwać coraz to inny smak. Nie są to co prawda fit ciasta bez pieczenia, ale ich przygotowanie i samo pieczenie nie trwa zbyt długo.

Ciasto owsiane fit



To ciasto owsiane fit to absolutny klasyk. Daktyle możesz zastąpić posiekanymi rodzynkami lub posiekaną suszoną żurawiną. Aby ciasto było super fit, możesz użyć mąki razowej (typ 2000) i ksylitolu zamiast cukru. Jeśli z takiego ciasta ukroisz 16 kawałków, każdy z nich będzie miał 295 kcal. Jeżeli zależy ci na mniejszej kaloryczności, zrezygnuj z daktyli i orzechów (wtedy kawałek ciasta będzie miał jedynie ok. 202 kcal) lub po prostu zmniejsz ich ilość w cieście.

Składniki:

190 g płatków owsianych, nie błyskawicznych,

375 ml gotującej się wody,

100 g mąki,

170 g miękkiego masła,

łyżeczka sody oczyszczonej,

łyżeczka cynamonu,

pół łyżeczki mielonych goździków,

szczypta wanilii lub pół łyżeczki aromatu wanilinowego,

pół łyżeczki soli,

350 g brązowego cukru lub ksylitolu,

2 jaja,

220 g posiekanych daktyli,

100 g posiekanych orzechów włoskich.

Sposób przygotowania:

Włącz piekarnik i nastaw go na temperaturę 180 stopni. Przygotuj formę kwadratową o boku 23 cm lub okrągłą o średnicy 26 cm. W dużej misce wymieszaj płatki owsiane z gorącą wodą i odstaw. Posiekaj daktyle, pozbawiając je pestek, i posiekaj orzechy. W mniejszej misce wymieszaj mąkę, sodę, sól, cynamon i goździki. W kolejnej misce utrzyj masło z cukrem i dodaj wanilię. Wbij jajka po kolei, ucierając masę w międzyczasie. Połącz płatki owsiane z utartą masą, a następnie wsyp mąkę i mieszaj, aż powstanie jednorodna masa. Wrzuć posiekane daktyle i orzechy, ponownie dokładnie wymieszaj. Wyłóż ciasto do formy, wstaw do piekarnika i piecz ok. 45 minut. Upieczone wyjmij z piekarnika, pozostaw do ostygnięcia i dopiero wtedy wyjmij je z formy. Ciasto można udekorować, delikatnie posypując je cukrem pudrem.

fot. Ciasto owsiane fit/ Adobe Stock, nata_vkusidey

Fit muffinki owsiane są pyszne i uniwersalne. Można je serwować na śniadanie, ale będą też wygodną i zdrową przekąską. Każda z babeczek zawierać będzie ok. 213 kcal. Podajemy przepis na podstawowe ciasto, ale muffinki można wzbogacić o posiekane orzechy albo owoce, np. jagody. W ten sposób udaje się nadawać im nieco inny smak, aromat i jeszcze apetyczniejszy wygląd.

Składniki:

120 g mąki pszennej,

1 i 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia,

3/4 łyżeczki rozdrobnionego cynamonu,

½ łyżeczki sody oczyszczonej,

½ łyżeczki soli,

165 g płatków owsianych, mogą być błyskawiczne,

240 ml mleka odtłuszczonego lub roślinnego,

80 ml oleju roślinnego,

110 g cukru brązowego lub ksylitolu,

2 jaja.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 220 stopni i przygotuj 12 foremek na muffiny. W misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, cynamon, sodę i sól. W dużej misce zalej płatki mlekiem i odstaw na 10 minut. Po tym czasie do płatków dodaj cukier lub kysilitol, olej i roztrzepane jaja. Mieszaj do połączenia składników, a następnie dodaj mąkę i połącz składniki. Nałóż ciasto do foremek. Wierzch każdego przyszłego muffina możesz oprószyć płatkami owsianymi. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 10 min. Zmniejsz temperaturę do 180 stopni i piecz jeszcze 12-15 minut, aż wierzch muffinek będzie złocisty.

fot. Fit muffinki owsiane fit/ Adobe Stock, vm2002

Są smaczne i zdrowe. Przepis daje mnóstwo możliwości modyfikacji, gdyż jest to ciasto uniwersalne, które można wzbogacać o inne składniki, np. dodać startą na cienkich oczkach marchewkę, wtedy otrzymasz ciasto marchewkowe fit z płatkami owsianymi. Warto też dodać orzechy czy posiekane suszone owoce albo świeże drobne owoce jagodowe. Takie ciasteczka zawierają wyłącznie naturalne węglowodany i zero rafinowanego cukru. Każde ciasteczko zawiera ok. 144 kcal.

Składniki (na 16 ciasteczek):

1/3 szklanki miodu naturalnego,

¼ szklanki oleju kokosowego (lub masła),

duże jajko,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

szklanka płatków owsianych błyskawicznych,

½ szklanki razowej mąki,

łyżeczka proszku do pieczenia,

łyżeczka cynamonu,

¼ łyżeczki soli,

¼ szklanki posiekanych rodzynków.

Sposób przygotowania:

Włącz piekarnik i ustaw na temp. 180 stopni. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Do dużej miski wlej miód, olej, wbij jajko i dodaj ekstrakt waniliowy. Wymieszaj. W mniejszej misce wymieszaj wszystkie suche składniki, a następnie dodaj je do mokrej masy i połącz, aż powstanie jednorodna masa. Dodaj rodzynki i ponownie wymieszaj. Wykładaj ciasto porcjami na papier do pieczenia, formując płaskie ciasteczka. Piecz fit ciastka owsiane ok. 10 minut, a następnie wyjmij z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.

fot. Ciasto marchewkowe fit z płatkami owsianymi/ Adobe Stock, lanav

Ciasta i ciastka owsiane dostarczają duże ilości błonnika oraz witaminy z grupy B. Ich indeks sytości jest z pewnością ponadprzeciętny, więc sycą na dłużej niż tradycyjne słodkie wypieki i przekąski. Jeśli chodzi o kaloryczność, to wiele zależy od użytych składników – im więcej miodu lub cukru, mąki, a przede wszystkim dodatków takich jak orzechy czy suszone owoce, tym kaloryczniejsze ciasto owsiane, ale i bardziej sycące. Jednak nie są to puste kalorie, ale produkt odżywczy i prozdrowotny. Ciasta owsiane fit nadają się do zjedzenia w ramach śniadania lub jako zdrowa przekąska między posiłkami.

