Wielkanocne ciasta dla cukrzyków też istnieją i mogą być tak skomponowane, by nie szkodziły zdrowiu i nie podnosiły nadmiernie cukru. Przetestuj konkretne przepisy na ciasta dla cukrzyków idealne na Wielkanoc.

Reklama

Spis treści:

Niezależnie czy robisz pączki dla cukrzyka, ciasto dla cukrzyka do weekendowej kawy, czy właśnie wielkanocne ciasta dla cukrzyka, musisz przestrzegać kilku zasad.

Staraj się wykorzystywać mąkę dla cukrzyków: mąkę migdałową, z ciecierzycy, amarantusową.

Korzystaj z zamienników cukru: ksylitolu, erytrolu i stewi.

ksylitolu, erytrolu i stewi. Dodawaj do ciasta zdrowe tłuszcze spowalniające wchłanianie cukrów : orzechy, oliwę, olej rzepakowy.

: orzechy, oliwę, olej rzepakowy. Uważaj na dekoracje wielkanocnych ciast. Zamiast czekoladowych jajek lub lukru, skorzystaj z kruszonych orzechów i owoców.

Unikaj z dodawania owoców suszonych do mazurków i ich dekoracji. Choć zdrowe, są też bardzo bogate w proste cukry.

Dodawaj do ciast źródła białka: twaróg, jogurt, orzechy, rośliny strączkowe.

Pamiętaj przy tym, że nawet ciasto specjalnie przeznaczone dla cukrzyka nie należy do produktów, które można jeść w cukrzycy bez ograniczeń. Jedna porcja na raz musi wystarczyć. Nawet fit ciasta wielkanocne zawierają węglowodany i nie powinno się przesadzać z ich jedzeniem. Pamiętaj też o innych zasadach diety cukrzyka w Wielkanoc.

Ten wielkanocny sernik idealnie nadaje się dla cukrzyków (ale też osób na diecie keto i diecie low carb), bo zawiera bardzo mało węglowodanów. Spód został wykonany z mąki migdałowej, a masa osłbodzona jest ksylitolem. Zadbaj o subtelną wielkanocną dekorację sernika, a zachwyci się nim każdy cukrzyk i nie tylko.

Składniki:

270 g mąki migdałowej,

80 g stopionego masła,

2 łyżki erytrolu,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

1 kg twarogu sernikowego w wiaderku z dobrym składem,

szklanka ksylitolu lub erytrolu,

3 jajka,

łyżka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. W misce wymieszaj mąkę migdałową, rozpuszczone masło, erytrol i łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Dokładnie połącz składniki. Wyłóż okrągłą tortownicę papierem do pieczenia. Wylep spód ciasta z migdałowej masy. Włóż spód do piekarnika na 10 minut i odstaw do ostudzenia. Ubij w misce twaróg z ksylitole, dodawaj pojedynczo jajka. Do masy serowej dodaj sok z cytryny i ekstrakt waniliowy. Możesz dodać też inne składniki, by zmienić smak sernika: kakao, owoce, skórkę pomarańczową. Wylej masę serową na wcześniej upieczony spód. Piecz przez 45-50 minut. Po tym czasie wyciągnij sernik z piekarnika i odstaw na kilka godzin na blat do ostudzenia. Przełóż sernik do lodówki.

fot. Wielkanocny sernik dla cukrzyka/ Adobe Stock, san_ta

Wielu Polaków nie wyobraża sobie Wielkanocy bez babki piaskowej lub cytrynowej. Choć może wydawać się, że to przepis niemożliwy do zmodyfikowania, można zrobić dietetyczną babkę wielkanocną, a nawet babkę odpowiednią dla diabetyków. Sekretne składniki obniżający indeks glikemiczny tego klasycznego wielkanocnego ciasta stanowią: mak, mąka migdałowa i erytrol.

Składniki:

170 g masła,

szklanka erytrolu,

4 jajka,

180 g śmietany 18%,

skórka otarta z jednej cytryny,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

300 g mąki migdałowej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

3 łyżki maku,

szczypta soli,

pół szklanki erytrolu w pudrze,

sok wyciśnięty z cytryny,

kilka kropli ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Posmaruj masłem blaszkę do babki. Za pomocą miksera ubij masło z erytrolem. Dodawaj kolejno: jajka, śmietanę, ekstrakt waniliowy i skórkę cytryny. W odrębnej misce wymieszaj suche składniki: mąkę migdałową, mak, proszek do pieczenia, sól. Dodaj powoli suche składniki do mokrych. Dokładnie wymieszaj ciasto. Przelej ciasto do formy. Piecz ok. 40 minut, po tym czasie przykryj ciasto folią aluminiową i piecz przez kolejne 20 minut (do suchego patyczka). Odstaw ciasto do ostudzenia przed wyjęciem go z formy. Żeby zrobić polewę, wymieszaj erytrol w pudrze z sokiem z cytryny. Możesz dodać do polewy ekstrakt waniliowy. Polej ostudzone ciasto polewą cytrynową.

fot. Wielkanocna babka dla cukrzyka/ Adobe Stock, fahrwasser

Przygotowanie mazurka dla cukrzyka to wyzwanie. Mazurki wielkanocne są bardzo słodkie, strojne i kaloryczne. Dietetyczny mazurek można odchudzić, wybierając mniej kaloryczne składniki, ale mazurek dla cukrzyka nie może mieć też za dużo węglowodanów. Nie powinno się go nadziewać masą kajmakową, klasycznymi marmoladami i budyniami. Choć nie było to proste, podjęłyśmy wyzwanie przygotowania mazurka odpowiedniego dla diabetyka. Udało się to dzięki zamianie ciasta kruchego wafle z ciastem owsianym i odpowiednim dobraniu nadzienia mazurka.

Składniki:

2 arkusze wafli (do wypełnienia blachy na mazurek),

200 g płatków owsianych,

150 g ksylitolu,

50 g mąki z ciecierzycy,

5 białek jaj,

sok z cytryny,

skórka otarta z pomarańczy,

dżem bez cukru,

płatki migdałowe,

garść orzechów włoskich,

pół tabliczki gorzkiej czekolady bez cukru.

Sposób przygotowania:

Płatki owsiane podpraż na suchej patelni. Białka ubij na sztywną pianę, dodaj ksylitol w pudrze. Do białek dodaj mąkę z ciecierzycy, płatki, sok z cytryny, skórkę pomarańczy i wymieszaj. Do masy dodaj siekane orzechy włoskie. Na blaszce, na której powstanie mazurek umieść wafle. Musisz przyciąć je tak, by pokrywały całe dno. Wyłóż na waflach masę owsianą. Możesz uformować ozdobną kratkę i utworzyć wgłębienia, które będą wypełnione dżemem. Piecz spód mazurka przez ok. 30 minut w temperaturze 180 stopni. Gdy spód ostygnie, udekoruj mazurek dżemem bez cukru, płatkami migdałowymi i rozpuszczoną czekoladą.

fot. Wielkanocny mazurek dla cukrzyka z dżemem bez cukru/ Adobe Stock, Anna

Reklama

Czytaj także:

Obalamy mity: 10 mitów o cukrzycy, które mogą zaszkodzić

Powikłania cukrzycy - 9 groźnych konsekwencji choroby

Jak naturalnie obniżyć poziom cukru we krwi dietą? Sprawdzone wskazówki