Chude ryby są lekkostrawne, ale mają też wady. Tak zrobisz z nich najlepszy użytek

Chude ryby morskie to nie jest wcale rzadkość. Wiele z nich to gatunki popularne na polskich stołach takie jak dorsz, mintaj i sola. Ich mięso nie zawiera mniej niż 2% tłuszczu, co sprawia, że choć zawierają cenne kwasy omega, to dostarczają ich mniej niż ryby tłuste. Są za to mniej kaloryczne i lekkostrawne. Zobacz, do czego najlepiej je stosować.