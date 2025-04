Dieta w przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna zmienia się w zależności od stanu zdrowia. Jest to choroba przewlekła, a jadłospis dostosowuje się do faz zaostrzeń i remisji. Gdy objawy ustępują, dieta powinna być uboga w tłuszcze i błonnik, a bogata w energię i białko. Szczególnie ważne jest postępowanie żywieniowe w trakcie zaostrzenia. Zdrowe odżywianie jest niezbędne dla poprawy samopoczucia u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Spis treści:

Odpowiednie żywienie jest kluczowe w przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna, gdyż pozwala łagodzić stany zapalne jelit, które są istotą tej choroby. Odpowiedni plan żywieniowy sprzyja odciążeniu jelit i zmniejszeniu objawów choroby takich jak bóle brzucha, biegunki i wzdęcia w trakcie fazy ostrej. Celem diety jest też przywołanie fazy remisji. Schorzenie wiąże się z ryzykiem niedożywienia, dlatego dieta ma również zapewnić niezbędne składniki odżywcze.

Istotą choroby Leśniowskiego-Crohna jest przewlekły stan zapalny jelit z okresami zaostrzeń i ustępowania objawów (remisji). Schorzenie diagnozuje się zazwyczaj u dwudziesto- i trzydziestolatków. Nie jest znana dokładna przyczyna. Wiele wskazuje na to, że jest to schorzenie autoimmunologiczne, w którym dochodzi do atakowania gospodarza przez własny układ odpornościowy.

Proces chorobowy jest bardzo nasilony, zapalenie obejmuje wszystkie warstwy jelita, niejednokrotnie prowadzi do owrzodzeń, powstania ropni i przetok. Z czasem ściana tego narządu może zwiększać swoją grubość, przez co istnieje ryzyko niedrożności jelita. Obok leczenia farmakologicznego głównym elementem przeciwdziałania postępowi choroby Leśniowskiego-Crohna jest zdrowa dieta.

Dieta skierowana do osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna powinna być:

W związku z tym, że stany zapalne jelit wiążą się z zaburzonym wchłanianiem składników odżywczych, często jest konieczna suplementacja witamin i składników mineralnych. Należy omówić tę kwestię z lekarzem.

W diecie zalecanej osobom z chorobą Leśniowskiego-Crohna ważne jest nie tylko to, co jemy i kiedy jemy, ale też, jak są przygotowywane posiłki.

Leczenie dietą w przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna ma decydujące znaczenie w trakcie zaostrzenia objawów.

Objawem ostrej fazy choroby są często biegunki, które mogą prowadzić do odwodnienia, dlatego ważne jest picie dużej ilości wody. Zaleca się wypijanie 1,5-2 litrów płynów dziennie plus 200 ml po każdym luźnym stolcu. Spożywanie napojów gazowanych i słodzonych jest odradzanie, ponieważ nasilają one rozwolnienie. Wraz z nim dochodzi do straty elektrolitów, stąd o ich uzupełnianiu powinien pamiętać chory. Szczególnie trzeba sięgać po produkty bogate w potas (pomidory bez skórki, szpinak, ziemniaki, dynia). W razie potrzeby lekarz powinien zalecić suplementację.

W fazie zaostrzenia niektórym chorym dokucza nietolerancja laktozy. W takiej sytuacji wyklucza się z diety produkty zawierające ten cukier mleczny i wybiera produkty bez laktozy. Jeżeli stosowane są roślinne alternatywy nabiału, to dobrze jest wybierać artykuły wzbogacone wapniem i witaminą D, których nie dostarczają takie substytuty jak np. mleko sojowe.

W czasie zaostrzenia choroby Leśniowskiego-Crohna i występowania biegunki zalecane jest włączenie do jadłospisu produktów zapierających, jak:

Unikać należy produktów, które mogą nasilać biegunkę:

W razie silnych biegunek stosuje się dietę płynną, a później półpłynną. Dieta płynna nie powinna trwać dłużej niż 2-3 doby. W jej skład wchodzą przetarte kompoty, gorzka herbata, wody mineralna, kleiki z ryżu lub kaszki pszennej.

Ciężkie przypadki schorzenia wymagają pobytu w szpitalu i żywienia pozajelitowego, a następnie dojelitowego, w celu uzupełnienia niedoborów i złagodzenia stanu zapalnego jelit.

Jeżeli waga spada, można dodać do diety produkty o dużej gęstości energetycznej. Są to np. napoje odżywcze (jak gorąca czekolada), desery, budynie, a także więcej żywności z miodem, odtłuszczonym mlekiem w proszku, masłem (lub odpowiednimi zamiennikami produktów mlecznych). Zanim zostaną wprowadzone modyfikacje, należy porozmawiać ze swoim lekarzem lub dietetykiem.

Dieta może działać jak lekarstwo na pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Naukowcy zauważyli, że remisji sprzyja przyjmowanie olejów rybich oraz glutaminy. Dowiedziono, że kwasy tłuszczowe omega-3, w które bogate są zwłaszcza tłuste ryby morskie, skutecznie łagodzą procesy zapalne i zmniejszają częstotliwość nawrotów choroby.

Specjaliści odkryli też, że glutamina, aminokwas budujący białka, łagodzi objawy u osób z zaburzeniami trawienia, chorobami jelit, sprzyja regeneracji i odżywianiu tego narządu oraz uszczelnia barierę jelitową. Dopytaj lekarza o te składniki diety i rozważ ich suplementację.

Dieta w chorobie Leśniowskiego-Crohna w czasie remisji choroby jest zbliżona do zasad racjonalnego żywienia osób zdrowych. Przy czym zalecanie jest wykluczenie produktów, które u konkretnych osób mogą wpływać negatywnie na stan zdrowia.

Przykładowo, jeśli chory źle reaguje na nabiał, to rezygnuje się z produktów z laktozą i zastępuje je bezlaktozowymi. Warto obserwować reakcje organizmu po jedzeniu i dostosowywać jadłospis do indywidualnych preferencji, najlepiej pod kontrolą dietetyka. To może pomóc w wydłużeniu okresów zdrowia.

Poza fazami zaostrzenia dieta powinna być bogata w energię i białko, natomiast uboga w tłuszcze i błonnik. Zalecane jest spożywanie 5-6 niezbyt obfitych posiłków w regularnych odstępach czasowych. Jednocześnie powinny być to dania odżywcze. Bardzo ważne jest spożywanie dużej ilości płynów (około 8 szklanek dziennie), co poprawia funkcjonowanie jelit.

Codzienny jadłospis osoby dotkniętej chorobą Leśniowskiego-Crohna powinien opierać się na produktach jak najmniej przetworzonych, świeżych i urozmaiconych. Należy w nim uwzględniać różnorodne artykuły (produkty zbożowe, warzywa i owoce, nabiał, jaja, ryby, rośliny strączkowe, mięso oraz tłuszcze roślinne), które dostarczają wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

Oto przykładowy jadłospis, który może złagodzić dolegliwości:

W razie potrzeby typowy nabiał można zastąpić produktami bez laktozy.

Osobom z chorobą Leśniowskiego-Crohna jest często polecana dieta FODMAP (skrót od ang. Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides Monosaccharides And Polyols) w czasie, gdy występują u nich objawy ze strony układu pokarmowego.

FODMAP dotyczy fermentujących węglowodanów, których organizm nie jest w stanie rozłożyć i wchłonąć w jelicie cienkim. Założenia tego planu oraz lista produktów dozwolonych i zabronionych, są dostępne w naszym artykule: Dieta FODMAP – co jeść, etapy diety.