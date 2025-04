Dowiedz się, dlaczego warto stosować chlorellę.

Bogactwo witamin

Chlorella obfituje w witaminy z grupy B, które zwiększają odporność organizmu na stres. Zawiera również przeciwutleniacze: witaminę C, E oraz beta karoten, które powstrzymują działanie wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się organizmu. Oprócz tego znajduje się w niej witamina D oraz K odpowiedzialna m.in. za krzepliwość krwi.

Naturalny doping

Alga ta to ogromne wsparcie dla organizmu podczas ćwiczeń, bo nie tylko dodaje energii, ale również odżywia mięśnie. Stymuluje produkcję czerwonych krwinek, dzięki czemu przyczynia się do większego natlenienia mięśni, co z kolei przekłada się na przyspieszenie metabolizmu.

Źródło energii życiowej

Stopniowy spadek sprawności ciała zaczyna się już po 18. roku życia. Stosując chlorellę możesz zwolnić, a nawet częściowo cofnąć procesy, jakim z wiekiem podlega nasz organizm. Wszystko to dzięki wzajemnemu i wzmacniającemu oddziaływaniu witamin z grupy B i chlorofilu.

Wsparcie wątroby

Ten słodkowodny glon jest nieoceniona w dobie niezdrowego jedzenia, kiedy wątroba potrzebuje pomocy w walce z toksynami. Organizm codziennie narażony jest na toksyczne związki chemiczne, które występują nie tylko w jedzeniu i piciu, ale również w kosmetykach czy lekach. Jej zdolność do pochłaniania zanieczyszczeń powoduje, że jest ogromną podporą dla wątroby.

Recepta na piękną skórę i włosy

Chlorella ma silne właściwości antyoksydacyjne i stymuluje procesy metaboliczne. Np. w skórze zwiększa syntezę kolagenu poprawiając gęstość skóry. Gdy wzbogacasz dietę w suplement z tą algą, to „dowóz” składników mineralnych takich jak krzem, cynk, wapń, magnez i żelazo, wpłynie pozytywnie na kondycję skóry, włosów i paznokci.

Na dobry sen

Zażyta wieczorem zwiększa ilość melatoniny i sprawia, że łatwiej zasypiasz i budzisz się wyspana.

Ochrona przed chorobami cywilizacyjnymi

Chlorella korzystnie wpływa na redukcję stężenia cholesterolu i poziomu glukozy we krwi, dzięki czemu jej konsumentom łatwiej jest poradzić sobie z cukrzycą typu II, otyłością i chorobami serca. Ze względu na wysoką zawartość tryptofanu (aminokwasu, z którego wytwarza się serotonina), przeciwdziała również stanom depresyjnym.

