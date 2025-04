Spis treści:

Suplementy z algami (inne określenie na glony) od kilku lat cieszą się coraz większą popularnością. Chlorella to słodkowodny glon z rodzaju zielenic. Przypisuje się jej liczne właściwości zdrowotne łagodzące nawet 40 różnych dolegliwości, w tym podwyższone stężenie cholesterolu we krwi oraz za wysoki cukier. Glon ten słynie ze swoich wartości odżywczych. Jest dobrym źródłem białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych, beta-karotenu oraz magnezu. Zalicza się go do grupy superfoods.

Chlorella jest bardzo dobrym źródłem białka roślinnego. W 100 g produktu znajduje się aż 60 g białka. Alga ta jest znana z bardzo wysokiej koncentracji chlorofilu i beta-karotenu silnych, naturalnych przeciwutleniaczy, które zmniejszają szkodliwe działanie wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się organizmu.

W badaniach wykazano silne działanie oczyszczające, pochłaniające metale ciężkie i inne zanieczyszczenia. Z tego powodu chlorella w diecie wspiera działanie wątroby.

W 2015 roku dowiedziono także, że zawiera ona aktywną formę witaminy B12. Dotychczas sądzono, że witamina ta obecna jest tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego, a weganie musieli ją suplementować.

Komplet witamin z grupy B sprawia, że alga zwiększa odporność na stres i stymuluje układ odpornościowy do walki z wirusami i bakteriami.

Inną znaną właściwością chlorelli jest wpływ na obniżenie stężenia cholesterolu oraz cukru we krwi. Dzięki temu suplementy, które ją zawierają wspierają leczenie cukrzycy typu 2, chorób serca, a także otyłości.

Wartość odżywcza glonów w czystej postaci jest wysoka, ale z jakością suplementów zawierających chlorellę bywa różnie. Kontrole wykazały, że tego typu produkty często zawierają substancje wypełniające, które obniżają koszty produkcji. Dlatego zanim kupisz suplement dokładnie przeczytaj jego skład.

Należy zwracać uwagę na kraj pochodzenia. Najczystsza chlorella pochodzi z Korei. Badania wykazały, że algi hodowane w tym kraju nie są zanieczyszczone przez aluminium oraz inne metale ciężkie.

Pamiętaj też, że im tańszy suplement, tym większa powinna być twoja czujność. Za 100 g suplementu w proszku zapłacisz około 20-25 zł, preparat w tabletkach to koszt około 50 zł za 200 tabletek. Cena zależy także od zastosowanej w tabletce dawki.

Algi w proszku z łatwością dodasz do koktajlu, zupy, czy pasty kanapkowej. Ich minusem jest charakterystyczny smak i zapach - trawiasty, z wyczuwalną nutą rybną. Jeśli ci to przeszkadza wybierz tabletki. Chlorelli nie powinny stosować dzieci, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.

Czytając wypowiedzi o tym glonie możesz dojść do wniosku, że to wszechstronny preparat, który warto przyjmować profilaktycznie. Nie mylisz się! Potwierdza to świat naukowy. Badania dotyczące chlorelli wykazują, że poza tym, co już wiemy może mieć ona również silne działanie przeciwnowotworowe. Przekonaj się sama, jak na twoje samopoczucie wpłynie wprowadzenie jej do diety.

