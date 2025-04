Orkisz ma wiele wartościowych składników odżywczych, jest lekkostrawny oraz ma przyjemny smak. Przygotowuje się z niego mąkę orkiszową, a z niej m.in. chleb orkiszowy, który powinien stanowić podstawę zdrowej diety. Ze względu na dużą zawartość błonnika powinien znaleźć się w jadłospisie osób, które walczą z nadmiarem kilogramów. Dowiedz się, dlaczego jest lepszy niż biały chleb. Podajemy również sprawdzony i prosty przepis na chleb orkiszowy.

Spis treści:

Chleb orkiszowy można kupić w małych piekarniach i sklepach ze zdrową żywnością, jednak można go również upiec samemu. Oto sprawdzony, łatwy i szybki przepis, który uda się każdemu.

Potrzebne składniki (na 1 bochenek):

400 g mąki orkiszowej,

1 łyżeczka soli,

7 g świeżych drożdży,

1 łyżka oliwy z oliwek,

1 łyżeczka miodu,

300 ml ciepłej wody,

nasiona słonecznika, pestki dyni, siemię lniane lub inne ziarenka do posypania (opcjonalnie),

masło (do wysmarowania keksówki).

Sposób przygotowania:

Przygotuj rozczyn ze świeżych drożdży. Następnie wymieszają mąkę orkiszową z solą, a w środku zrób dołek. Dodaj rozczyn, oliwę, wodę i miód. Dobrze wyrób ciasto rękami, możesz również użyć miksera. W międzyczasie wysmaruj wnętrze keksówki masłem, a następnie obsyp mąką. Wypełnij ją do połowy ciastem, przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce, aby wyrosło. Po około 1-1,5 godziny powinno podwoić swoją objętość. Piecz w piekarniku rozgrzanym to temperatury 200 stopni Celsjusza przez około 50 minut, aż chleb się zarumieni. Po upieczeniu wyjmij chleb z formy i pozostaw na kratce do wystudzenia.

Chleb orkiszowy zawiera szereg cennych wartości odżywczych, które mają korzystny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie. Wśród nich są m.in.:

białko,

błonnik,

witaminy A, z grupy B, D i E,

cynk,

miedź,

selen,

żelazo,

wapń,

fitosterole,

tryptofan (aminokwas).

Kaloryczność chleba orkiszowego - 100 g to 244 kcal. Uwaga! Orkisz należy do tej samej grupy, co pszenica. Chleb orkiszowy zawiera gluten, zatem nie jest wskazany dla osób cierpiących na celiakię lub nietolerancję glutenu.

Chleb orkiszowy jest zalecanym osobom odchudzającym się. Dzięki wysokiej zawartości błonnika pokarmowego (około 5 g w 100 g) po zjedzeniu dłużej utrzymuje się uczucie sytości, co pozwala uniknąć chęci ciągłego podjadania. Ponadto usprawni proces trawienia, dzięki poprawie perystaltyki jelit.

Chleb orkiszowy powinien jest zalecany w przypadku:

Chorób układu krążenia oraz w ich profilaktyce . Chleb orkiszowy jest zalecany przy miażdżycy, ponieważ korzystnie wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi (zobacz: Jak przeciwdziałać miażdżycy - 10 najlepszych porad).

. Chleb orkiszowy jest zalecany przy miażdżycy, ponieważ korzystnie wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi (zobacz: Jak przeciwdziałać miażdżycy - 10 najlepszych porad). Diabetyków , ponieważ reguluje poziom cukru we krwi.

, ponieważ reguluje poziom cukru we krwi. Rekonwalescentów , osób potrzebujących wzmocnienia i regeneracji, z osłabianą odpornością organizmu oraz odczuwających spadek energii.

, osób potrzebujących wzmocnienia i regeneracji, z osłabianą odpornością organizmu oraz odczuwających spadek energii. Osób, które się odchudzają, prowadzą aktywny tryb życia, ćwiczących (białko odbudowuje mięśnie) oraz dbają o zdrową dietę.

