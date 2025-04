Statystyczny Polak zjada rocznie ponad 100 kilogramów chleba. Ale wiele badań wskazuje na to, że liczba ta z roku na rok się zmniejsza. Niektórzy w ogóle rezygnują z pieczywa, bo uważają, że tuczy. Czy to właściwe postępowanie?

4 powody, dla których warto jeść chleb na zdrowie!

Dba o szczupłą sylwetkę, bo zawiera błonnik. Najwięcej ma go chleb razowy – 4 średnie kromki dostarczają ok. 18 g błonnika, czyli połowę tego, ile potrzebujesz każdego dnia. Taki chleb wymaga dłuższego żucia, co sprawia, że zjadasz go mniej. Co ważne wbrew powszechnej opinii żaden chleb nie tuczy, o ile jesz go z umiarem. Możesz zjeść nawet 2–4 kromki dziennie bez obawy, że przytyjesz. Poprawia pamięć i koncentrację. Pszenne i żytnie bochenki są bogatym źródłem magnezu (łagodzi objawy stresu i działa przeciwdepresyjnie) oraz witamin z grupy B niezbędnych do pracy układu nerwowego. Chroni przed nowotworami, zwłaszcza chleb wypiekany na zakwasie. Zawiera kwas mlekowy, który ułatwia trawienie i zapobiega zaparciom. Zakwasza jelita, hamując rozwój bakterii chorobotwórczych, sprzyja rozwojowi „dobrych” bakterii. Te zaś zwiększają odporność organizmu i hamują rozwój komórek rakowych. Wzmacnia organizm przyszłych mam. Chleb ma sporo kwasu foliowego (wspomaga rozwój płodu), cynku (poprawia odporność) i żelaza (zwiększa wydolność organizmu oraz chroni przed anemią).

Jaki chleb wybierać z korzyścią dla zdrowia?

Na półkach sklepowych znajdziemy trzy rodzaje chleba: żytni, mieszany (pszenno-żytni) i pszenny. Warto jeść różne gatunki, bo każdy z nich ma swoje zalety.

Chleb pszenny Jest wypiekany głównie z mąki oczyszczonej. Ma niewiele błonnika, więc w nadmiarze może tuczyć, ale za to jest lekkostrawny. Warto go polecić rekonwalescentom oraz tym, którzy mają kłopoty trawienne, cierpią na nadkwasotę, wrzody lub inne choroby układu pokarmowego.

Wypieka się go z mąki pszennej i żytniej. Zawiera więcej błonnika, witamin i składników mineralnych niż pszenne pieczywo. Jest zdecydowanie najlepszy dla seniorów i dzieci. Chleb żytni razowy Przed zmieleniem z ziarna nie usuwa się zewnętrznej warstwy nasiennej, która zawiera cenne składniki odżywcze. Dzięki temu pieczywo razowe ma sporo polifenoli, lignanów oraz kwasu fitynowego. Zaleca się go osobom otyłym, cierpiącym na zaparcia, choroby serca i układu krążenia. Nie jest jednak wskazane jedzenie wyłącznie chleba razowego. Zawarte w nim fityniany mogą utrudniać trawienie i przyswajanie z posiłków składników odżywczych.

Jak rozpoznać niezdrowy chleb?

Zamiast tradycyjnej pszennej, razowej czy żytniej mąki piekarze często używają mieszanek z polepszaczami. Zawierają one np. dwutlenek chloru (sprawia, ż e mąka staje się jeszcze bielsza), emulgatory (zwiększają objętość bochenka i za pobiegają jego kruszeniu, ale tylko tuż po upieczeniu), fosforany (chronią pieczywo przez wysuszeniem) oraz karmel (poprawia smak, aromat i konsystencję). I choć to niedozwolone, karmel jest dodawany do pieczywa, by je zabarwić. Taki nafaszerowany chemią bochenek wygląda wspaniale, ale tylko wtedy, gdy jest świeży.

Dobry chleb powinien być lekko gliniasty, łatwo się kroić i zachowywać świeżość nawet tydzień. By to sprawdzić, kup 2 bochenki. Jeden włóż do pojemnika na chleb, drugi zawiń w folię. Ten pierwszy wyciągnij następnego dnia i spróbuj przekroić. Jeśli trudno go podzielić na kromki, bo kruszy się i sypie, jest kiepskiej jakości. Drugi bochenek po kilku dniach odpakuj z folii, przekrój i obejrzyj środek. Jeśli pod skórką i cienką warstwą miąższu zauważysz zieloną pleśń, najlepiej zrezygnować z kupowania tego chleba.

na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie Vita