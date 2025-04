Chipsy z bobu to doskonała przekąska na lato. Robi się je ze skórek bobu lub całych nasion, my wybieramy wersję ze skórek, która jest mniej kaloryczna i to doskonały przepis zero waste. Choć łupiny bobu są jadalne i zdrowe, mało kto je jada i korzysta z ich właściwości. Przekonaj się, że ze skórek bobu można wyczarować naprawdę pyszną, niskowęglowodanową przekąskę.

Reklama

Spis treści:

Przepis na chipsy ze skórek bobu jest banalny. Wystarczy, że wymieszasz skórki bobu z oliwą i ulubionymi przyprawami, a następnie upieczesz je w piekarniku z termoobiegiem. Możesz dowolne modyfikować przepis, wykorzystując swoje ulubione przyprawy, by zyskać tysiące kombinacji smakowych.

Składniki:

2 szklanki gotowanych skórek bobu,

30 ml oliwy z oliwek,

2 łyżki mieszanki przyprawy, np.: słodka papryka w proszku, chili, czosnek granulowany, cebula w proszku, rozmaryn, oregano, suszone pomidory, sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Osusz skórki bobu za pomocą papierowego ręcznika. Wymieszaj oliwę z przyprawami. Polej mieszanką przypraw skórki bobu i dokładnie wymieszaj, by rozprowadzić przyprawy równomiernie. Wyłóż skórki bobu na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem. Postaraj się, by każda skórka była wyłożona oddzielnie. Piecz skórki bobu w rozgrzanym do 180 stopni piekarniku z termoobiegiem przez 7 minut. Po tym czasie wymieszaj zawartość blachy i podpiecz jeszcze przez ok. 3 minuty. Chipsy ze skórek bobu są gotowe. Możesz zjeść je od razu, lub umieścić w przewiewnej papierowej torebce i zachować na później.

Chipsy ze skórek bobu są tanie, smaczne, zgodne z ideą zero waste, a do tego zdrowe. Chipsy z bobu są o wiele zdrowsze, niż tradycyjne chipsy. Mają mniej kalorii, nie zawierają sztucznych dodatków i nie podnoszą znacząco cukru we krwi.

Skórki bobu składają się przede wszystkim ze zdrowego błonnika pokarmowego. Wspiera on zdrowie jelit, ale obniża też cholesterol, dba o zdrowie serca i jest ogólnie bardzo zdrowy. Skórki bobu są też polecane cukrzykom, ponieważ nie podnoszą cukru we krwi.

Bogactwo przypraw w chipsach z bobu to nie tylko pyszny smak, ale też właściwości antyoksydacyjne. Wykorzystane przyprawy działają ochronnie na DNA komórek i zapobiegają ich utlenianiu.

Chipsy ze skórek bobu mają niewiele węglowodanów i niski indeks glikemiczny, więc w niewielkim stopniu wpłyną też na podniesienie poziomu cukru we krwi. To doskonała alternatywa dla klasycznych chipsów dla cukrzyków, osób z insulinoopornością, a nawet dla osób na diecie ketogenicznej lub innych wersjach diet niskowęglowodanowych. Chipsy z bobu składają się głównie z błonnika i tłuszczu, które w niewielkim stopniu wpływają na stężenie glukozy we krwi.

Kcal porcji chipsów ze skórek bobu przygotowanej z powyższego przepisu to ok. 400 kcal. Przy założeni, że podzielisz chipsy z bobu na 4 porcje, 1 porcja to tylko ok. 100 kcal. Kaloryczność chipsów ze skórek z bobu jest niewielka w porównaniu np. do kaloryczności tradycyjnych chipsów lub kcal frytek, ale chipsy z bobu dalej będą miały więcej kalorii, niż np. chipsy z jarmużu. Śmiało można uznać chipsy ze skórek bobu, za dietetyczną fit przekąskę, ale nie powinno się ich jeść bez limitu.

Jeśli chcesz ograniczyć kcal w chipsach z bobu do minimum, dodaj do nich jak najmniej oliwy. Choć zdrowa, to ona jest najbardziej kalorycznym elementem tej przekąski. Łyżka oliwy to ok. 90 kcal.

Reklama

Czytaj także:

Dietetyczna FIT pizzerka z cukinii – tylko 50 kcal w porcji. Idealna niskokaloryczna przekąska na lato

Co może jeść cukrzyk bez ograniczeń? 40 kreatywnych pomysłów na legalne przekąski i posiłki dla diabetyka

Bób a cukrzyca. Jak obniżyć indeks glikemiczny bobu, by mogli jeść go cukrzycy?