Dieta redukcyjna to trudne wyzwanie dla każdego – wymaga silnej woli i determinacji. Cheat meal to inaczej oszukany posiłek na diecie. Zakłada odstępstwo od ustalonego jadłospisu i dopuszcza zjedzenie w ciągu dnia tego, na co mamy ochotę. Taka sytuacja pozwala rozładować napięcie związane z monotonną i ubogą dietą. Stanowi również nagrodę za motywację na co dzień. Czy jednak takie podejście do diety nie przynosi więcej szkód, niż pożytku?

Na czym powinien polegać cheat meal?

Największy i najpoważniejszy problem osób będących na diecie i chcących korzystać z cheat meal, jest błędne myślenie co do tego, czym właściwie ten posiłek jest. Z tego względu często popełniają mnóstwo błędów, które wpływają negatywnie na całość diety. Cheat meal powinien być jednym odstępstwem w ciągu dnia, najlepiej raz na parę dni, a także polegać na zjedzeniu jednej, ulubionej potrawy, przekąski czy czegoś słodkiego. Im częściej i w większych porcjach takie odstępstwo będzie się pojawiało, tym większe prawdopodobieństwo szybszego zrujnowania planu diety i dotychczas osiągniętych efektów. Cheat meal absolutnie nie oznacza możliwości przeplatania dietetycznego jadłospisu oszukanymi posiłkami!

Dlaczego warto ostrożnie stosować cheat meal?

Zajadanie się ulubionymi, niekoniecznie zdrowymi posiłkami w trakcie trwania diety, powoduje, że...przestaje ona być dietą, a jedynie elementami zdrowego żywienia w jadłospisie. Z włączaniem cheat meal również powinno się być ostrożnym: im wcześniejszy etap diety redukcyjnej, tym większe prawdopodobieństwo ulegnięcia pokusie i porzuceniu jej. Dobrym momentem na zjedzenie pierwszego odstępstwa od diety jest czas około dwóch tygodni od rozpoczęcia diety, kiedy silna wola jest już na tyle ustabilizowana, że nie powinna zniszczyć dotychczasowych efektów. Dietetycy podają przynajmniej 4 powody, dla których nie powinno się stosować cheat meal.

Jak się odchudzać smacznie?

Skuteczna dieta to taka, która dostarczy organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, zapewniając jednak zmniejszoną wartość kaloryczną. Jeśli dieta będzie odpowiednio zbilansowana i nie będzie monotonna, cheat meal nie będzie potrzebny – będziesz bowiem odchudzać się zdrowo i smacznie!

