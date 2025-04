Wszystkie działania, które zmierzają do poprawy zdrowia, czy obniżenia masy ciała powinny być w zgodzie z tobą, twoim stylem życia. Nie ma rozwiązań idealnych, dla wszystkich. Tymczasem wiele z was katuje się, bo piszą o tym, gdzieś to słyszałam, koleżance pomogło.

Reklama

1. Trening, którego nie znosisz

Nie znoszę biegać i nigdy nie wezmę udziału w maratonie i dobrze mi z tym. Wcale nie musisz zasuwać na crossficie, jeśli wolisz kołysać biodrami tańcząc salsę. Jest tyle form aktywności fizycznej, że każda z was znajdzie coś, co lubi. Każdy ruch, każdy krok, każda aktywność poprawia kondycję twojego serca i wzmacnia mięśnie. Nie musisz katować się tym, czego nie lubisz!

5 przyjemności lepszych od diety (ale równie skutecznych)

2. Patrzysz wyłącznie na kalorie

Co z tego, że ten napój gazowany, który trzymasz w dłoni nie ma kalorii? Nie ma też nic innego, co byłoby pozytywne dla twojego ciała i umysłu. Możesz zjeść 4 pączki w ciągu dnia i być na diecie 1200 kcal, tylko czy o to chodzi? Przestań myśleć wyłącznie o kaloriach! Stawiaj na produkty naturalne, nieprzetworzone, które mają wysoką wartość odżywczą.

7 niskokalorycznych i bogatych odżywczo produktów. Czy znasz współczynnik ANDI?

3. Na wiosnę, do lata, przed Sylwestrem…Nie, dla modnych diet cud!

To się świetnie sprzedaje, dlatego co roku w „kluczowych” momentach kioski i internet zalewa „tsunami” nowych diet odchudzających. Każdy kolejny raz z rygorystyczną dietę zwiększa twoje szanse na efekt jo-jo i zwalania przemianę materii. To nie są puste słowa, to fakty! Pomyśl o perspektywie 20-30 lat, jaka będzie twoja masa ciała po 30 dietach cud, każdej zakończonej efektem jo-jo?

4. Nadganianie po wpadce

Stało się! Zjadłaś pół pizzy – co zrobić? Nic! Wrócić do regularnych, zdrowych posiłków. Od jednej wpadki nie przybędzie ci 5 kg! Często zdarza się, że żywieniowe odstępstwa sprawiają, że następnego dnia jesz połowę mniej, albo ruszasz się znacznie intensywniej. Dla organizmu to szok i zaburzenie przemiany materii. Nie rób tak, nie nadrabiaj! Po prostu, postaraj się ograniczyć ilość wpadek.

5. Przeglądanie „tych” profili na Instagramie

Fit profile na Instargamie to marna motywacja. Gdy patrzysz na umięśnioną kobietę, która zawodowo zajmuje się aktywnością fizyczną nie powinnaś się z nią porównywać! Ciężko jest jednak zatrzymać automatyczne myśli, które pojawiają się w głowie. „Nigdy nie będę tak wyglądać”. „Jestem taka tłusta!”. Nie sabotuj swoich wysiłków nierealnymi porównaniami! Pamiętaj także, że dobre zdjęcie to kwestia światła i pozy. Instagram to obrazkowa fikcja.

Reklama

Jak wybierasz odkurzacz? Ten tytuł nie jest pomyłką! O tym jak wybierasz dietę.