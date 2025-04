Czerwony burak to jedno z najbardziej popularnych warzyw w polskiej tradycji kulinarnej. Lubią go prawie wszyscy, mało kto jednak wie, ile tak naprawdę jest wart. A przecież kryje w sobie bardzo wiele zalet. Burak jest lekkostrawny, niskokaloryczny i nie wywołuje alergii. Ma przy tym sporo witamin i składników mineralnych, również tych rzadko występujących w żywości. Buraki warto więc polecać każdemu, od dzieci poprzez rekonwalescentów aż po seniorów.

Na wysokie ciśnienie

5 łyżek dziennie soku z surowych buraków wymieszanego z miodem (w proporcji 1:1) wspomaga leczenie nadciśnienia. Napój zawiera substancje, które rozszerzają naczynia krwionośne zapobiegając powstawaniu zakrzepów, usprawniając przepływ krwi w tętnicach. To zaś pomaga regulować ciśnienie tętnicze krwi.

Stop kwasom

Tradycyjny czerwony barszczyk może zapobiegać powstawaniu zgagi po obfitych posiłkach. Buraki mają też dużo wapnia, potasu i magnezu – składników mineralnych o właściwościach alkalizujących, które neutralizują zakwaszające działanie tłustych mięs.

Wsparcie dla serca

Surówki z czerwonego buraka to bogate źródło witaminy B6 i kwasu foliowego. Obniżają one poziom homocysteiny (substancji uszkadzające naczynia krwionośne). Dzięki temu buraki mogą zmniejszać ryzyko miażdżycy.

Uwaga cukier!

Gotowane buraki (w przeciwieństwie do surowych) mają wysoki indeks glikemiczny (IG) - 65. Zawarte w nich cukry są szybko przyswajane, łatwo przenikają do krwi, gdzie podnoszą poziom glukozy. Dlatego powinni ich unikać diabetycy oraz osoby stosujące dietę odchudzającą.

Pomaga zapobiegać nowotworom

Jedzenie buraków przynajmniej 3 razy w tygodniu warto polecić osobom zagrożonym nowotworami. Zawarte w bulwach bioflawonoidy to silne przeciwutleniacze, które usuwają z organizmu szkodliwe wolne rodniki, hamują też rozwój komórek nowotworowych.

Na przeziębienie

Sok wyciśnięty z 12 średnich buraków, 2 marchewek i średniego selera to superzdrowy napój na jesienną pluchę. Ma sporo betainy - substancji o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych, która pomaga zapobiegać przeziębieniu i grypie.

Reguluje trawienie

Poranny koktajl zrobiony z surowego buraka zmiksowanego ze szklanką jogurtu to jeden ze sposobów na zaparcia. Taki napój usprawnia pracę przewodu pokarmowego i ma właściwości rozwalniające. Działa jak miotełka oczyszczająca jelita z toksyn.

Ulga dla wątroby

Kwas zrobiony z pokrojonego w plastry surowego buraka zalanego wodą z kromką chleba wspomaga funkcjonowanie wątroby. Aby uzyskać ten efekt, trzeba trzy razy dziennie pić pół szklanki tego napoju. Kwas buraczany to także sprawdzony sposób na kaca.

Dla przyszłych mam

Łagodnie doprawiona ćwikła to dobry dodatek do potraw mięsnych dla kobiet w ciąży, które cierpią na anemię. Buraki zawierają witaminę C (zwiększa przyswajanie żelaza z posiłków) oraz witaminy z grupy B, które uczestniczą w procesie tworzenia się czerwonych krwinek.