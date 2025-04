Istnieją plotki, że w latach dziewięćdziesiątych, w Białym Domu w USA, przedstawiono zalecenie, aby nie serwować prezydentowi brokułów. Dlaczego? O tym już nigdzie nie napisano. Z resztą panowie na ogół nie preferują widoku i zapachu tego warzywa na swoim talerzu. Z kolei panie, wręcz przeciwnie – dużo częściej delektują się jego smakiem... A może bardziej walorami zdrowotnymi? Bo wszędzie piszą, że brokuły są zdrowe.

Zdrowe jest każde warzywo. Także tytułowy brokuł, który przywędrował do nas z krain śródziemnomorskich. Jest to warzywo podobne do kalafiora. Odróżnia je od siebie kolor kwiatostanu, smak i skład odżywczy – który stanowczo jest bogatszy w przypadku brokuła.

Co ma w sobie brokuł?

Warzywo to jest skarbnicą wielu minerałów i witamin. Cenimy go przede wszystkim, za niską kaloryczność (40kalorii w 100gramach warzywa), a także:

witaminę C (80mg w 100gramach brokuł)

witaminę B1 (0,1mg w 100gramach brokuł), B2 (0,2mg w 100gramach brokuł), B6 (0,18 mg w 100 gramach brokuł)

witaminę A (1305 jm w 100 gramach brokuł)

witaminę K (102 µg w 100gramach brokuł)

witaminę PP (0,64 mg w 100gramach brokuł))

kwas foliowy (63 µg w 100gramach brokuł)

kwas pantotenowy (0,57 mg w 100gramach brokuł)

wapń (65mg w 100gramach brokuł)

fosfor (50mg w 100gramach brokuł)

magnez (15mg w 100gramach brokuł)

potas (320mg w 100gramach brokuł)

żelazo (3,5mg w 100gramach brokuł)

chrom (12 µg w 100gramach brokuł)

kwasy omega-3 (21 mg w 100gramach brokuł) i omega-6 (17 mg w 100gramach brokuł)

Na tym nie kończy się lista jakże cennych substancji. Bowiem oprócz tych, które znamy, w brokułach są jeszcze składniki, będące ciągłym obiektem badań naukowych. Zaliczamy do niech substancje antyrakowe, jak np.: chlorofil, sulforafan, izotiocyjany oraz indol-karbinol. Zaobserwowano, że wymienione substancje mogą zmniejszać ryzyko nowotworów piersi, prostaty, jelita grubego, szyjki macicy, żołądka i układu oddechowego, a także czerniaka.

Zawartość przeciwutleniaczy w brokułach, to również ochrona dla naszego serca i sieci naczyń krwionośnych. Dzięki nim naczynia krwionośne stają się mocniejsze i elastyczniejsze. Zmniejsza się też ryzyko miażdżycy.

Ze względu na zawartość chromu, zaleca się go osobom, które chcą schudnąć, a także cukrzykom. Składnik ten zmniejsza apetyt na słodycze i wspomaga pracę trzustki.

Brokuły mogą być także dobrym produktem do diety anemika. Są źródłem żelaza, ale i kwasu foliowego i witamin z grupy B – czyli substancji wpływające na tworzenie się krwinek czerwonych w naszym organizmie.

Wapń i fosfor z kolei, których także jest sporo w brokułach, to świetna propozycja dla osób mających problemy z kośćcem (osteoporoza, stany po złamaniach) i zębami.

Brokuł zatem to warzywo, które warto wdrożyć do swojego menu. Jest smaczne i na surowo, i na ciepło. Dzięki substancjom w nim zawartym, możemy uzupełnić w pewnej części niedobory witaminowe i mineralne w naszym organizmie.

