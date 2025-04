Brokuły na surowo są jadane, podobnie jak surowe kalafiory. Są smaczne, zdrowe i mają szerokie zastosowanie w kuchni. Nigdy nie jadałaś surowych brokułów? Koniecznie spróbuj ich w tej wersji, nie pożałujesz!

Brokuły na surowo są oczywiście jadalne, smaczne i na dodatek bardzo zdrowe. Nie musisz gotować brokułów, by czerpać z nich cenne wartości odżywcze.

Nie martw się też, jeśli nie dogotujesz brokułów i po odcedzeniu z wody okaże się, że są surowe lub półsurowe: dalej możesz je bezpiecznie jeść.

Surowe brokuły mają więcej witamin

Surowe brokuły są zdrowe, a można nawet powiedzieć, że zdrowsze, niż brokuły gotowane. Surowe brokuły zachowują więcej niestabilnych witamin, które mogą ulegać zniszczeniu na skutek działania wysokiej temperatury podczas gotowania, smażenia, pieczenia i innej obróbki.

Surowe brokuły mają więcej minerałów

Z brokułów w trakcie gotowania wypłukują się też niektóre minerały: surowe brokuły są bardziej zasobne w minerały, niż brokuły gotowane.

Surowe brokuły mają zdrowszy "food matrix"

Mniej przetworzona żywność ma też korzystniejszy tzw.food matrix, czyli matrycę pokarmową. Chodzi tu nie o skład chemiczny brokuła, ale o wzajemne ułożenie substancji w nim zawartych. Nie do końca wiadomo, jaki wpływ ma to na wartości zdrowotne posiłku, ale naukowcy spekulują, że food matrix ma większe znaczenie, niż dotychczas sądzono. To z tego powodu ogólnie pożywienie surowe może być zdrowsze niż jedzenie po obróbce.

Surowe brokuły są zdrowsze dla zębów

Surowe brokuły mają też lepszy wpływ na zdrowie jamy ustnej niż brokuły rozgotowane. Gryząc surowe brokuły, wzmacniasz zęby, oczyszczasz przestrzenie międzyzębowe z resztek innych pokarmów i pozbywasz się części bakterii.

fot. Brokuły na surowo są jadalne i zdrowe/ Adobe Stock, F8 Save Ukraine

Jak widać, zawartość składników mineralnych i witamin zmniejsza się przy gotowaniu brokułów. Mimo wszystko gotowane brokuły pozostają cennym źródłem witamin i minerałów: warto je jeść w każdej formie.

Surowe brokuły są zdrowe, jednak nie każdy powinien je jeść. Są przede wszystkim dwa wyjątki i sytuacje, gdy warto ograniczać surowe brokuły . Nadmiernego jedzenia brokułów w surowej formie powinny unikać osoby:

z niedoczynnością tarczycy (surowe brokuły zawierają goitrogeny, które blokują wchłanianie jodu);

(surowe brokuły zawierają goitrogeny, które blokują wchłanianie jodu); z wrażliwym układem pokarmowym (surowe brokuły są gorzej strawne niż brokuły po ugotowaniu).

Surowe brokuły możesz podawać dzieciom, kobietom w ciąży i w sumie każdemu, kto ma na nie ochotę. Jeśli po zjedzeniu brokułów na surowo poczujesz się źle, zmień formę jedzenia brokułów. Uznaje się je za ciężkostrawne, a gotowanie pozwala pozbyć się części tych ciężkostrawnych związków - w diecie lekkostrawnej warto stawiać na brokuły gotowane.

Żeby brokuły na surowo były smaczne, warto zjeść je w odpowiedniej formie. Przede wszystkim do jedzenia na surowo nadają się brokuły jędrne i świeże. Nie jedz na surowo brokułów z zażółconymi końcówkami, takich, które przeleżały kilka dni w lodówce i brokułów po odmrożeniu.

Nawet jeśli wolisz gotowane brokuły, możesz zjeść na surowo głąb z łodygi brokuła: smakuje trochę, jak surowa kalarepa.

Oto kilka form jedzenia brokułów na surowo, które możesz polubić:

pokrojone w jednoporcjowe kawałki podane z dipem , np. domowym hummusem;

, np. domowym hummusem; starte na tarce i wymieszane z fit sosem czosnkowym w formie surówki do obiadu;

i wymieszane z fit sosem czosnkowym w formie surówki do obiadu; w kawałkach w dowolnej sałatce lub surówce;

lub surówce; zmielone lub starte na ryż z brokuła (podobny do ryżu z kalafiora).

