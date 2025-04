Fot. Fotolia

Jakie potrawy w Wigilię powinien wybierać diabetyk?

Planując świąteczne menu, warto zastanowić się nad takim sposobem przygotowania tradycyjnych wigilijnych potraw, aby zachowały swój niepowtarzalny smak, ale były zarazem dostosowane do diety diabetyków. Jak? Przygotowując na wigilijną kolację zupę grzybową, możemy zabielić ją jogurtem naturalnym, zamiast śmietaną. Aromat i smak grzybów zostaną zachowane, a rezygnacja ze śmietany sprawi, że zupa nie będzie tak ciężkostrawna jak tradycyjna. Spróbujmy również nie polewać wigilijnych pierogów tłuszczem ze skwarkami i cieszmy się ich smakiem bez zbędnych dodatków. Dzięki temu zaoszczędzimy aż 100 kcal! Nawet tak drobne modyfikacje świątecznego menu pomogą nam uchronić się przed gwałtownym wzrostem poziom cukru we krwi i zbędnymi kilogramami.

Czego nie powinny jeść w Boże Narodzenie osoby chore na cukrzycę?

Cukrzyca nie musi oznaczać konieczności rezygnacji z ulubionych potraw, na które czekamy cały rok. Zasiadając do wigilijnej kolacji, lepiej cieszyć się rodzinną, pełną zadumy atmosferą, zamiast zastanawiać się, czego, ze względu na cukrzycę czy problemy z wagą, nie wolno nam zjeść. Takie myślenie sprawi, że nasz apetyt będzie większy niż w sytuacji, gdy nie postrzegamy pewnych pokarmów w kategorii zakazanych.

Wszystko jest kwestią umiaru i zachowania racjonalnych proporcji spożywanych podczas świąt pokarmów. Grzechem byłoby nie spróbować każdej spośród dwunastu potraw, które tradycyjnie pojawiają się na wigilijnym stołach w naszych domach. Pamiętajmy tylko, aby wybierać niewielkie porcje.

Słodkości w święta - odpowiednie dla diabetyka

Czy świąteczne desery należy traktować jako zakazane? Nie, o ile zostały przygotowane według receptury bezpiecznej dla osób chorych na cukrzycę. Taka receptura powinna uwzględniać zamienniki cukru – niskokaloryczne substancje słodzące, jak najmniejszą ilość mąki oraz zdrowe tłuszcze (na przykład olej rzepakowy).

Najistotniejsze jednak, z punktu widzenia kontroli glikemii, jest zastąpienie cukru wybranym słodzikiem. Dzięki temu zjedzenie kawałka ciasta nie spowoduje gwałtownego wzrostu poziomu glukozy we krwi.

Bezpieczeństwo stosowania niskokalorycznych substancji słodzących, potocznie nazywanych słodzikami, zostało potwierdzone przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Słodziki mogą również przyczynić się do zmniejszenia dobowego poboru energii. Dodatkowo, eksperci EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) w ciągu ostatniego tygodnia potwierdzili, że aspartam – jeden z najczęściej wykorzystywanych w napojach i żywności słodzik – jest bezpieczny w stosowaniu przez ludzi. Nie bójmy się więc zastępowania cukru niskokalorycznymi substancjami, nie tylko w świątecznych wypiekach!

Ciasto bez dodatku cukru? To możliwe!

Prosty w przygotowaniu i pyszny piernikowy chlebek marchewkowy, na który przepis podajemy poniżej, będzie doskonałą alternatywą dla tradycyjnych świątecznych wypieków, nie tylko dla diabetyków. Ciasto zawiera tylko szklankę mąki, a cukier został zastąpiony niskokaloryczną substancją słodzącą w formie pudru. Najważniejsza dla zachowania wyjątkowego smaku jest tu zdrowa marchewka i aromatyczna przyprawa do piernika.

Piernikowy chlebek marchewkowy

Składniki:

2 duże marchewki

1 szklanka mąki (najlepiej z pełnego ziarna)

3 łyżki otrębów owsianych

2 łyżeczki proszku do pieczenia

pół szklanki ksylitolu

3 jajka

½ szklanki oleju rzepakowego

szczypta soli

3 łyżeczki przyprawy do piernika

Sposób przygotowania:

Marchew obrać i zetrzeć na drobnych oczkach tarki. Jajka ubić, zmiksować ze słodzikiem i olejem. W oddzielnej misce przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia i przyprawą piernikową, dodać otręby. Połączyć masę mączną z masą jajeczną, na koniec wmieszać marchewkę. Ciasto przełożyć do foremki keksówki (ok. 24 cm dł.) wyłożonej papierem do pieczenia. Piec przez około 45 minut w temperaturze 190 °C (pod koniec pieczenia wbić w ciasto patyczek – jeśli się nie klei, ciasto jest gotowe). Wystudzić. Według uznania można posypać słodzikiem w pudrze.

Źródło przepisu: www.zamiastczekoladek.blogspot.com

