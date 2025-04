Fot. Fotolia

Borówka brusznica - co to za owoc?

Borówka brusznica to leśna odmiana borówki, wyglądem przypomina żurawinę. W smaku jest wyraźnie kwaśna. Występuje w lasach praktycznie całej Polski, ma postać gęstych około 20-centymetrowych łodyżek. Brusznicę z łatwością znajdziemy latem w wielu lasach.

Borówka brusznica - właściwości lecznicze:

odkaża układ moczowy,

obniża ciśnienie krwi,

zwalcza ból pęcherza moczowego,

zapobiega biegunce,

reguluje pracę przewodu pokarmowego,

zapobiega reumatyzmowi,

wykazuje działanie przeciwzapalne,

uszczelnia ściany naczyń krwionośnych.

Do celów leczniczych stosuje się zarówno owoce borówki leśnej jak i liście. Owoce znajdują zastosowanie w regulowaniu pracy układu pokarmowego i wspomaganiu procesów trawiennych, natomiast liście leczą schorzenia układu moczowego.

Z czego wynikają lecznicze właściwości borówki brusznicy?

Liście borówki brusznicy zawierają kwas chinowy, w owocach znajdują się za to kwas jabłkowy i benzoesowy. Liście brusznicy są bogate we flawonoidy, glikozydy, antocyjaniny i sole mineralne. Owoce posiadają szczególnie dużo witaminy C, a także witaminy A i P. Borówka wykazuje lecznicze działanie ściągające i antyseptyczne.

Liście borówki zrywa się jesienią lub wczesną wiosną i suszy. Owoce można przetwarzać oraz spożywać na surowo.

Garbniki obecne w liściach brusznicy mogą podrażnić żołądek. Przedawkowanie brusznicy może spowodować zaparcia, nudności, wymioty oraz bóle brzucha.

Do czego wykorzystać brusznicę?

Leczniczy napar z liści brusznicy

Łyżkę liści brusznicy zalej wrzątkiem i gotuj przez 5 minut. Ostudź, odcedź i pij nieduże porcje 3 razy dziennie. To świetny środek przeciwdziałający lekkim biegunkom. Wspomaga także oczyszczanie organizmu z toksyn, ponieważ działa moczopędnie.

Borówka brusznica ma także zastosowanie kulinarne – można przygotować z niej smaczne przetwory lub wykorzystać do przygotowania deserów.

