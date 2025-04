Borówka amerykańska ma wiele właściwości prozdrowotnych, które wynikają z jej wartości odżywczych i zawartości antyoksydantów. Borówki zdecydowanie zasługują na miano superfoods. Zalety borówek amerykańskich można mnożyć i wymieniać ich naprawdę dużo. Oto te najbardziej zauważalne dla zdrowia.

Borówki są pełne prozdrowotnych antyoksydantów. Te przeciwutleniacze chronią komórki organizmu przed uszkodzeniami, w tym uszkodzeniami DNA. To bardzo ważne, bo uszkodzenia w obrębie materiału genetycznego mogą być nawet tragiczne w skutkach (prowadząc czasem do nowotworów). To właśnie uszkodzenia DNA w uproszczeniu odpowiedzialne są za proces starzenia. Jedno z badań, w których uczestnikom podawano sok z borówek amerykańskich, wykazało, że 4 tygodnie picia soku zmniejszyło uszkodzenia DNA o 20%.

Borówki amerykańskie bez problemu znajdą swoje miejsce w diecie odchudzającej. Ich zaletą jest przede wszystkim wysoka gęstość odżywcza: dostarczanie wielu mikroelementów przy jednocześnie niskiej kaloryczności. Standardowa porcja borówek (filiżanka o masie 150 g) dostarcza zaledwie 84 kcal, a jednocześnie wypełnia zapotrzebowanie na ponad ¼ witaminy C, witaminy K i manganu. Śmiało włączaj borówki amerykańskie do diety odchudzającej.

Na pewno słyszałaś, że żurawina pomaga na infekcje układu moczowego. Okazuje się, że nie tylko żurawina ma takie działanie, a podobnie działają też inne owoce jagodowe. Borówki amerykańskie mają więc właściwości zapobiegające infekcjom układu moczowego, które są szczególnie częste u kobiet, bo mają krótszą cewkę moczową niż mężczyźni.

Borówki zyskały szczególną sławę jako owoc dla zdrowia mózgu. Od lat przodują one we wszelkich rankingach „top produktów dla zdrowia mózgu”. Eksperci umieścili nawet borówki w diecie MIND stworzonej dla opóźnienia starzenia umysłu. To prawda, właściwości borówek w ochranianiu mózgu są nieocenione. To też sprawka zdrowych substancji antyoksydacyjnych.

fot. Borówki amerykańskie to jedne z tzw. brain foods - pokarmów dla zdrowia mózgu/ Adobe Stock, bit24

Badania, w których dokładnie obserwowano mózg zwierząt, wskazują, że borówki mają zdolność wpływu na obszary mózgu odpowiedzialne m.in. za inteligencję i kojarzenie faktów.

Z tego powodu warto włączyć borówki do diety prewencyjnie studentom i dzieciom w szkole, ale też dorosłym, by ochronić mózg przed oznakami starzenia. Z jedzenia borówek korzyści mogą osiągać też osoby z występującymi i ujawniającymi się już w badaniach defektami mózgu związanymi z demencją i chorobą Alzheimera.

Nawet naukowcy, którzy w swoich ocenach właściwości prozdrowotnych wszystkich substancji są zazwyczaj bardzo ostrożni, nie szczędzą borówkom pochwał. Jedna z prac naukowych na temat właściwości borówek nosi wymowny tytuł: "Suplementacja diety borówkami poprawia pamięć starszych dorosłych".

Temat związku borówek z cukrzycą omawiałyśmy w osobnym artykule (sprawdź: Poprawiają wrażliwość na insulinę i obniżają cukier. Borówki amerykańskie to superfood dla cukrzyków). Przypomnijmy tylko, że borówki amerykańskie mogą:

poprawiać metabolizm glukozy,

polepszać wrażliwość insulinową,

występować bezpiecznie w diecie cukrzycowej i diecie w insulinooporności,

poprawiać parametry kontrolujące progres cukrzycy: fruktozaminę i hemoglobinę glikowaną.

fot. Lista właściwości prozdrowotnych borówek amerykańskich/ Adobe Stock, stone36

Żywność roślinna bogata w błonnik i antyoksydanty ogólnie ma zdolność obniżania stężenia cholesterolu. Wszystkie naturalne sposoby na obniżenie cholesterolu opierają się właśnie głównie na tych dwóch elementach. Borówki dostarczają zarówno błonnika, jak i ogromu cennych antyoksydantów. Włączenie ich na stałe do diety na cholesterol i korzystanie z pozostałych wskazówek może dać duży sukces w obniżaniu cholesterolu. Borówki są też jednym ze stałych elementów soków na cholesterol.

Borówki, a konkretniej wszystkie antyoksydanty w nich zawarte, mają też zdolność ochrony cholesterolu przed utlenianiem. Choć może brzmieć to jak poboczna właściwość, jest ona nawet ważniejsza, niż samo obniżenie cholesterolu we krwi. Sam cholesterol nie jest jeszcze szkodliwy, problem stanowi właśnie utleniony cholesterol, a szczególnie utleniony „zły” cholesterol LDL.

Badania wykazują, że już 50 g borówek dziennie podawanych otyłym osobom, obniża utlenianie LDL o 27% w czasie 8 tygodni. To zdecydowanie pozytywny wynik tak niewielkiej porcji borówek amerykańskich.

Borówki mają właściwości obniżające ciśnienie krwi. Wspominałyśmy o tym, pisząc o właściwościach truskawek, właściwościach czereśni i wspomnimy na pewno jeszcze, analizując właściwości kolejnych sezonowych owoców i warzyw. Wysoka zawartość potasu (90 mg/ 100 g) w świeżych owocach powoduje, że to produkty bardzo polecane w diecie na nadciśnienie. Jednocześnie mają one mało sodu i pozwalają uzyskać korzystny dla nadciśnieniowców bilans tych minerałów. Borówki to nieodłączny element diety DASH.

Po intensywnych ćwiczeniach fizycznych w organizmie wzrasta stres oksydacyjny. To normalne i pożądane dla budowania formy sportowej, ale niekoniecznie chciany efekt, jeśli chcesz się szybko zregenerować. Warto włączyć borówki do posiłku lub koktajlu potreningowego jeśli chcesz zmniejszyć szanse na „zakwasy” w kolejnym dniu. To szczególnie odczuwalna właściwość borówek po treningu siłowym lub treningu na konkretne partie mięśni np. ćwiczeniach na uda, lub ćwiczeniach na brzuch.

fot. Borówki amerykańskie mają świetne właściwości dla sportowców - dobrze włączyć je do posiłku po treningu/ Adobe Stock, Maria

Trzeba wspomnieć też o ogólnej poprawie zdrowia serca przy włączeniu borówek do jadłospisu. Jakie są zalety i właściwości borówek amerykańskich dla zdrowia serca?

Dieta dla zdrowia serca musi obfitować w antyoksydanty. Borówki zawierają ich bardzo dużo.

Borówki obniżają cholesterol, który może przyczyniać się do miażdżycy „zatykającej” tętnice .

. Dieta bogata w antocyjany (których borówki mają sporo) zmniejsza ryzyko ataków serca.

