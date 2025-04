Przeciwwskazania do jedzenia borówek są nieczęste, ale jeśli należysz do osób, które nie powinny jeść borówek amerykańskich, musisz trzymać się tych zaleceń. Upewnij się, że nie należysz do osób, którym borówki są przeciwwskazane.

Jeśli masz wysoki potas, nie możesz jeść wielu sezonowych warzyw i owoców. Przeciwwskazane są truskawki, nie można jeść czereśni i niestety także borówek. Wysoki potas we krwi oznacza zazwyczaj problemy z nerkami, m.in. niewydolność na różnym poziomie.

Osoby z wysokim potasem mają zazwyczaj ograniczenia dotyczące zawartości tego pierwiastka w diecie: wymaga tego dieta ubogopotasowa. Czasem jest to 2000 mg dziennie, niekiedy 1500 mg. Borówki dostarczają ok. 90 mg potasu/ 100 g. Nie są one więc kategorycznie przeciwwskazane. Sama musisz zdecydować, czy chcesz „wydać” dzienną dozwoloną dawkę potasu właśnie, by zjeść borówki.

Borówki, w przeciwieństwie np. do truskawek, nie mają bardzo alergizujących właściwości. Mimo wszystko może przytrafić ci się alergia na borówki. Nie możesz wtedy korzystać z prozdrowotnych właściwości borówek.

Alergia na borówki najczęściej pojawia się u osób wrażliwych na salicylany. Jeśli masz alergię na leki z grupy NLPZ, możesz odczuć też objawy alergii na borówki.

Pamiętaj, że alergia na borówki (ale też inne alergie) może pojawić się na każdym etapie życia. Najczęściej objawia się wysypką, ale mogą wynikać z niej też:

problemy z oddychaniem,

nasilenie egzemy,

bóle głowy,

bóle brzucha.

Nietolerancja fruktozy objawia się różnymi dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego i diagnozuje się ją za pomocą specjalnych testów oddechowych. Niestety, jeśli okaże się, że cierpisz na nietolerancję fruktozy, być może musisz zrezygnować z borówek.

Dokładnie sprawdź, czy owoce te będą wywoływać u ciebie objawy nietolerancji, ale duża szansa, że tak się wydarzy. Borówki mają ok. 5 g fruktozy w 100 g, to sporo. Być może musisz ograniczyć porcję do minimum, a do porannej owsianki możesz dodać borówki tylko do dekoracji.

Fawizm to genetyczna choroba związana z niedoborem enzymu G6PD. Efektem fawizmu jest skrócenie czasu życia czerwonych krwinek, a to może prowadzić do poważnych niedokrwistości i niskich poziomów erytrocytów w badaniach krwi.

Choć fawizm to choroba genetyczna, wywołują go jednak czynniki zewnętrzne, w tym np. zjedzenie produktu aktywującego chorobę. Najczęściej są to różne rośliny strączkowe, np. bób (fawizm nazywa się czasem chorobą bobową), fasolka szparagowa, ale borówka amerykańska też jest przeciwwskazana w fawizmie.

W Polsce mutacja genetyczna odpowiedzialna za fawizm nie jest popularna, cierpi na niego ok. 0,1% populacji. Fawizm jest jednak realnym problemem w krajach śródziemnomorskich, gdzie nawet ponad 1/3 populacji może nosić gen odpowiedzialny za chorobę.

Borówka amerykańska może wchodzić w (zazwyczaj niegroźne) interakcje z lekami i składnikami leków:

lekami przeciwcukrzycowymi (borówka może obniżać cukier we krwi);

(borówka może obniżać cukier we krwi); buspironem - lekiem psychotropowym (borówki amerykańskie mogą utrudniać jego wydzielanie z układu);

- lekiem psychotropowym (borówki amerykańskie mogą utrudniać jego wydzielanie z układu); flurbiprofenem - lekiem z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Borówki amerykańskie to jedne z owoców, które bezpiecznie może jeść naprawdę większość populacji. Najbezpieczniejsze są jedzone w formie surowej, świeżej lub mrożonej.

Odnotowano rzadkie efekty uboczne jedzenia większych dawek sproszkowanych borówek znanych np. z przeciwzapalnych proszków, koktajlów w proszkach do zastępowania posiłków, lub napojów antyoksydacyjnych. U niektórych osób powodują one biegunki, mdłości, a nawet wymioty.

