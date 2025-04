Jedzenie bobu ze skórką jest dozwolone, a nawet zdrowsze, niż jedzenie go bez skórki. Jedzenie bobu bez obierania ma też swoje przeciwwskazania. Poznaj wady i zalety obydwu rozwiązań i wybierz sposób jedzenia bobu dla siebie.

Bób można jeść ze skórką, a nawet można jeść bób na surowo ze skórką, bez gotowania i obierania. To nie tylko dozwolone, a wręcz wskazane ze względów zdrowotnych.

Jeśli dysponujesz młodym bobem, skórka będzie w nim miękka i delikatna. Jeśli robisz pastę z bobu, także nie musisz obierać wcześniej bobu ze skórki. Zblenduj ją razem z bobem z wykorzystaniem mocnego blendera. Obranie bobu może być konieczne do niektórych sałatek i innych potraw z bobem.

Jedzenie bobu bez obierania ma wiele zalet. To nie tylko oszczędność czasu przygotowania posiłku, ale też dużo wartości prozdrowotnych:

Skórka bobu zawiera najwięcej witamin , więcej niż miąższ bobu.

, więcej niż miąższ bobu. Skórka bobu to nierozpuszczalny błonnik poprawiający pracę jelit i ułatwiający wypróżnianie.

i ułatwiający wypróżnianie. Jedzenie skórki z bobu wspomoże poczucie sytości , to dobry sposób jedzenia bobu na diecie.

, to dobry sposób jedzenia bobu na diecie. Bób ze skórką ma niższy indeks glikemiczny, niż obrany bób, nie podnosi więc tak szybko cukru we krwi, jak bób bez skórki.

Bób ze skórką jest ciężej strawny, niż bób bez skórki. Dla wielu osób okaże się to przeciwwskazaniem i wtedy obranie bobu jest konieczne przed zjedzeniem. Bez skórki lepiej jeść też bób, który ze skórką smakuje po prostu gorzej. Może być to po prostu kwestią twoich upodobań.

fot. Bobu nie trzeba obierać, ale w niektórych przypadkach to konieczne/ Adobe Stock, Fotema

Nie jedz bobu ze skórką jeśli skórka jest zbyt twarda

Młody bób ma z reguły miękką skórkę, której nie czuć nawet przy jedzeniu. Pod koniec sezonu nasiona bobu robią się większe, a skórka zaczyna twardnieć. W skórce bobu mogą powstawać też zwłóknienia i twardsze do pogryzienia elementy. To naturalne, że bób o twardej skórce będziesz chciała obrać przed zjedzeniem.

Lepiej obierz bób do wspólnej sałatki

Jeśli robisz sałatkę z bobem dla dzieci, osób starszych lub nieznajomych, lepiej obierz bób. Nie każdy będzie chciał przełamać się do jedzenia bobu ze skórką. Obierz bób, zanim połączysz go z resztą składników. Oszczędzisz sobie i gościom niezręczności wynikających z konieczności wyciągania bobu z sałatki i samodzielnego obierania go.

Nie jedz bobu ze skórką, jeśli masz wrażliwy żołądek

Bób ze skórką jest gorzej strawny, niż sam miąższ z bobu. Jeśli ogólnie miewasz problemy żołądkowe, często zdarzają ci się przypadki niestrawności np. zatrucie skórką pomidora, lepiej obierz bób. Skórka bobu nie jest najłatwiejsza do strawienia.

Nie jedz bobu ze skórką jeśli bób ci szkodzi

Po bobie miewasz niestrawność, wzdęcia lub bóle brzucha? Jeśli bób wywołuje u ciebie nieprzyjemne objawy żołądkowo-jelitowe, nie rezygnuj z niego całkowicie. Najpierw spróbuj zjeść go bez skórki i sprawdź, czy dalej źle się po nim czujesz.

Nie dawaj bobu ze skórką dzieciom i osobom starszym

Jeśli dziecko ma ochotę i jest odpowiednio duże, może zjeść bób ze skórką, ale dla większości maluchów może być ona zbyt twarda. Maluchy mogą się też skórką z bobu dławic. Nie zniechęcaj dzieci do jedzenia bobu, podając go ze skórką.

Ten sam przypadek dotyczy osób starszych. Osoby starsze mają często wrażliwy żołądek, a skórki mogą być dla nich ciężkie do połknięcia lub przeżucia. Lepiej poradzą sobie z obranym bobem. W diecie seniorów trzeba też ograniczać błonnik, obranie bobu ze skórki może być dobrym pomysłem.

Nawet jeśli zdecydujesz się zjeść bób bez skórki, możesz wykorzystać skórki z bobu w inny sposób. Są one jadalne i bardzo smaczne. Wystarczy, że przyprawisz je ulubionymi przyprawami, dodasz oliwę i upieczesz. To idealne rozwiązanie zero waste. Otrzymasz wtedy też pyszną, dietetyczną przekąskę.

Składniki:

skórki bobu,

oliwa,

sól,

słodka papryka,

papryczka chili,

wędzona papryka,

inne ulubione przyprawy.

Sposób przygotowania:

Polej skórki bobu oliwą z oliwek. Dopraw skórki solą i przyprawami. Przełóż skórki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz w 180 stopniach do zarumienienia skórek.

