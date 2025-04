Wartości odżywcze bobu i witaminy w nim zawarte jednoznacznie wskazują na to, że bób jest zdrowy i warto jeść go często. Oprócz tego niektóre właściwości prozdrowotne bobu są niezwykle ciekawe. Może podwyższać on poziom dopaminy, obniżać cholesterol i ciśnienie. Bób jest też bardzo polecany kobietom w ciąży.

100 g gotowanego bobu dostarcza ok. 110 kcal. Bób ma dużo białka, przez co jest ceniony w diecie roślinnej. Największe wrażenie ze wszystkich wartości odżywczych bobu, robi zawartość folianów w tej roślinie strączkowej. 100 g bobu ma 104 µg kwasu foliowego: to prawie połowa dziennego zapotrzebowania. Poza tym bób dostarcza też błonnika rozpuszczalnego regulującego trawienie i obniżającego cholesterol, oraz mniejsze ilości innych minerałów i witamin.

Makroskładniki bobu

W 100 g gotowanego bobu jest:

110 kcal,

7,6 g białka,

0,4 g tłuszczu,

19,6 g węglowodanów,

5,4 g błonnika.

Witaminy w bobie

W 100 g gotowanego bobu jest:

0,3 mg witaminy C,

0,01 mg witaminy B1,

0,09 mg witaminy B2,

0,71 mg witaminy B3,

0,16 mg witaminy B5,

0,072 mg witaminy B6,

104 µg kwasu foliowego,

15 IU witaminy A,

0,02 mg witaminy E,

2,9 µg witaminy K.

Minerały w bobie

W 100 g gotowanego bobu jest:

36 mg wapnia,

1,5 g żelaza,

43 mg magnezu,

125 mg fosforu,

268 mg potasu,

1,01 mg cynku,

0,26 mg miedzi,

0,42 mg manganu,

2,6 µg selenu.

Bób ma kilka nadzwyczajnych właściwości prozdrowotnych. To argumenty za tym, by jeść go jak najczęściej w lecie, ale też mrozić bób, by cieszyć się jego prozdrowotnymi cechami poza sezonem.

Bób na chorobę Parkinsona

Bób jest bogatym źródłem cząstki zwanej L-dopa (lewodopy). To aminokwas, który służy do tworzenia dopaminy: znanego neuroprzekaźnika. Jednym z głównych zaburzeń w chorobie Parkinsona jest właśnie niedobór dopaminy, spowodowany niszczeniem komórek odpowiadających za jej powstawanie. Chorobę Parkinsona leczy się właśnie lekami z lowodopą lub jej pochodnymi. Bób to jeden z nielicznych naturalnych składników zawierających L-dopę.

Naukowcy doszli do wielu interesujących wniosków, badając właściwości bobu w kontekście poprawy stężenia dopaminy. Przebadano np. 11 osób z chorobą Parkinsona. Na 12 godzin odstawiono im leki wpływające na poziomy dopaminy. Zjedzenie 250 g bobu podniosło poziomy dopaminy w sposób podobny, co lekarstwa regulujące jej poziom.

Inne badanie z udziałem pacjentów z chorobą Parkinsona, też dało obiecujące rezultaty. W leczeniu choroby Parkinsona stosuje się np. kombinację leków: karbidopa i lewodopa. Grupie pacjentów podano zamiast lewodopy 100-200 g bobu. Okazało się, że zadziałał on podobnie do leku.

Nie oznacza to jednak, że chorzy na Parkinsona powinni odstawić leki i zacząć objadać się bobem. Choć bób wydaje się bardziej naturalny, nie jest lekarstwem na tę chorobę. Koniecznie trzeba trzymać się zaleceń lekarza w tym zakresie.

Bób na niedobory dopaminy

Niedobór i zaburzenia stężenia dopaminy to nie tylko choroba Parkinsona. Rozregulowania stężenia tego neuroprzekaźnika, są powiązane także z innymi chorobami:

ADHD,

pląsawicą Huntingtona,

schizofrenią,

zaburzeniami psychicznymi,

innymi zaburzeniami neurologicznymi.

Niedobór dopaminy to także lęki, wewnętrzne napięcie, apatia, osłabienie poczucia motywacji.

Rozregulowane stężenia dopaminy mają miejsce także podczas głodu narkotycznego lub alkoholowego. Bób we wszystkich wspomnianych stanach na pewno nie zastąpi wizyty u specjalisty i jeśli wystąpią, należy przede wszystkim wykonać diagnostykę i podjąć się leczenia. Jedzenie bobu może jednak potencjalnie krótkotrwale zwiększać stężenie dopaminy i poprawiać samopoczucie.

fot. Bób jest zdrowy i odżywczy/ Adobe Stock, Pawel

Bób dla kobiet w ciąży: dla zdrowia płodu

Bób jest polecany dla kobiet w ciąży z tego samego powodu, co szparagi w ciąży. Zdecydowanie warto je jeść. Bób jest jednym z bogatszych naturalnych źródeł kwasu foliowego. To związek zapobiegający uszkodzeniom cewy nerwowej płodu i po prostu odpowiadający za prawidłowy rozwój przyszłego dziecka. Kwas foliowy w ciąży trzeba suplementować, ale warto też pobierać go z pokarmem, np. jedząc często bób.

Bób na wysokie stężenie homocysteiny

Jak obniżyć homocysteinę dietą? Trzeba stosować dietę bogatą w kwas foliowy i witaminę B6. Jeden i drugi składnik znajdziesz w bobie. Koniecznie włącz go do jadłospisu, jeśli badania pokazały, że masz wysoki poziom homocysteiny. Jeśli nie zadziałasz odpowiednio, zwiększasz szanse na problemy z sercem, zawały i inne powikłania.

Bób na obniżenie cholesterolu

Bób jest też świetnym źródłem błonnika rozpuszczalnego, jak wszystkie rośliny strączkowe. Doskonale obniża on więc stężenie cholesterolu i może zapobiegać szkodliwemu utlenianiu cholesterolu LDL. Bób jest doskonałym elementem diety na cholesterol.

Bób na poprawę odporności

Bób pozwala też uwolnić i wzmocnić naturalne mechanizmy obronne organizmu. Nasiona bobu dostarczają antyoksydantów, które bronią przed szkodliwymi wolnymi rodnikami. To jednak nie wszystko. Bób zawiera także cząstki stymulujące do pracy glutation: ochraniający i silny antyoksydant, który naturalnie występuje w komórkach ciała. Wysoka aktywność glutationu to obniżone starzenie komórkowe!

Bób na nadciśnienie

Bób dostarcza bardzo dużo potasu: minerału ważnego w diecie na nadciśnienie. Bób jest stałym elementem diety krajów śródziemnomorskich. Jada się go np. na wyspach grackich, które uznawano w przeszłości za modelową dietę śródziemnomorską. Modyfikacja tego rodzaju żywienia, z ograniczeniem soli, to dieta DASH: najzdrowsza dieta świata!

Jedz więc śmiało bób na nadciśnienie, ale nie dosalaj go za bardzo. Najlepiej zrezygnuj całkiem z soli do bobu na rzecz przypraw i ziół:

czosnku,

świeżego koperku,

świeżej natki pietruszki,

świeżej mięty,

papryczki chili,

zdrowych olejów,

sezamu,

czarnuszki,

kolorowego pieprzu.

Tak, bób jest bardzo zdrowy. Powinny przekonać cię do tego wszystkie wymienione właściwości prozdrowotne bobu i jego wartości odżywcze. Żeby jeść bób w najzdrowszej wersji, nie dodawaj do niego zbyt dużo soli i kalorycznego masła. Bób można jeść na surowo, lub krótko go gotować. Od twoich upodobań zależy już, czy najchętniej zrobisz sałatkę z bobu, pastę z bobu, czy chcesz po prostu ugotować bób i zjeść go sauté lub z dodatkami. We wszystkich wersjach bób jest bardzo zdrowy.

