Grzyby są zdrowe, ale przy ich przechowywaniu i przygotowywaniu w kuchni koniecznie trzeba stosować się do obowiązujących zasad, by wycisnąć z grzybów najbardziej cenne wartości odżywcze. Niestety czasem tylko przez sposób przygotowania, grzyby tracą mnóstwo składników odżywczych, stają się ciężkostrawne, a w ekstremalnych przypadkach nawet trujące i szkodliwe. Oto błędy, których musisz unikać przy obchodzeniu się z grzybami, by pozostały nie tylko smaczne, ale też zdrowe.

Wiele grzybów nie potrzebuje długiego smażenia, by stały się smaczne i wartościowe. Gatunki grzybów jadalne na surowo mogą spędzić na patelni tylko kilka minut. Jeśli pozostawisz je tam dłużej, staną się mniej atrakcyjne w smaku. Z każdą minutą w wysokiej temperaturze ginie też część cennych witamin w grzybach.

Samo smażenie grzybów też nie jest konieczne: to przez ten sposób obróbki grzyby robią się ciężkostrawne, to nie jest ich naturalna właściwość! Lepiej przygotować grzyby duszone, pieczone lub nawet grillowane. Jeśli chcesz przygotować zdrową potrawę z grzybów, zrezygnuj też z ich panierowania. Panierka chłonie tłuszcz i nie jest zbyt zdrowa.

Grzyby i śmietana to pod względem kulinarnym niewątpliwie udane połączenie. Śmietanka wydobywa łagodny leśny smak grzybów i podkreśla ich kremowy charakter. To jednak nie jest zbyt zdrowy wybór. Nie ograniczaj się w kuchni do przygotowywania grzybów wyłącznie skąpanych w śmietanowym, tłustym sosie. Śmietana to źródło nasyconego, mało zdrowego tłuszczu. Ograniczać go powinien każdy, a szczególnie osoby starsze i mające problemy z sercem. Zamiast śmietanki 30% przygotuj grzyby z dodatkiem słodkiej i płynnej śmietany 12%. Nie dodawaj jej też za dużo. W prawdziwie fit wersji możesz przygotować też sos grzybowy z jogurtem naturalnym.

fot. Grzyby w śmietanie to kaloryczna potrawa/ Adobe Stock, fortyforks

Grzyby i alkohol to nieudane połączenie. Niektóre rodzaje grzybów w połączeniu z alkoholem mogą prowadzić do śmiertelnych uszkodzeń wątroby. Lepiej nie podawać grzybów na mocno zakrapianych imprezach. Alkoholizm to też z tego powodu jedno z przeciwwskazań do jedzenia grzybów.

To błąd, który nie jest częsty, ale gdy się przydarzy, fatalny w skutkach. Warto więc jeszcze raz przestrzec przed zbieraniem grzybów, które nie są sprawdzone przez eksperckie oko. Najczęstsze zatrucia grzybami leśnymi wcale nie pojawiają się u osób, które się na nich nie znają. Nagłówki informujące o poważnym zatruciu grzybami zazwyczaj wskazują, że osoba uważała się za doświadczonego znawcę grzybów. Pokory w tym przypadku nigdy za dużo. Jeśli nie masz pewności, że dany grzyb jest na 100% jadalny, nie zrywaj go i nie zabieraj ze sobą. Unikaj też zbierania bardzo małych okazów, które nie mają wykształconych charakterystycznych cech. Małą kanię łatwo pomylić np. z muchomorem sromotnikowym.

Grzyby są zdrowe i wręcz wspierają zdrowie serca i walkę z nadciśnieniem. Jeśli je solisz, niwelujesz jednak te właściwości. Dodanie soli do potrawy z grzybami zbyt wcześnie w procesie gotowania powoduje też, że grzyby stają się mniej apetyczne, tracą jędrność i wydobywa się z nich śluz. Unikaj nadmiernego solenia grzybów przede wszystkim ze względów zdrowotnych, ale też kulinarnych.

Mrożenie grzybów nie jest trudne, ale trzeba dostosować technikę do gatunku, by grzyby zachowały swoje wartości i smak. Oto kilka aspektów, przy których możesz popełnić błędy w mrożeniu grzybów:

Mrozisz mokre grzyby . Powoduje to ich zbrylanie w duże bloki.

. Powoduje to ich zbrylanie w duże bloki. Mrozisz surowe grzyby. Zblanszowanie lub obgotowanie grzybów przed mrożeniem pozwala na uniknięcie goryczki w odmrożonych grzybach, a także zwiększa ilość miejsca w zamrażarce. Są wyjątki, ale większość grzybów lepiej obgotować przed mrożeniem.

Nie myjesz grzybów, które mają ślady śluzu po ślimakach. Nie wszystkie grzyby musisz umyć przed mrożeniem lub spożyciem, czasem wystarczy oczyszczenie. Jeśli zauważysz jednak na okazie grzyba śluz po obecności ślimaka, koniecznie go usuń.

fot. Niektóre grzyby można mrozić na surowo, inne lepiej podgotować/ Adobe Stock, zhannaz

Różne rodzaje grzybów potrzebują różnej obróbki. Pieczarki możesz tylko krótko ugrillować lub podpiec, kurki obsmażyć lub udusić, ale już niektóre rodzaje borowików trzeba koniecznie gotować przez minimum 15 minut, by pozbyć się trujących związków. Wszystkie grzyby przygotowujesz w ten sam sposób? Możesz narazić swoje zdrowie, ale przede wszystkim nie wykorzystujesz potencjału smakowego grzybów.

Najprostsze rozróżnienie stosowane do rozróżniania grzybów jadalnych i niejadalnych, to kierowanie się spodem kapelusza. Jeśli struktura przypomina gąbkę lub rurki - grzyb jest jadalny; blaszki oznaczają grzyba trującego. To jednak czasem zawodny sposób, choć zatrucia niejadalnymi grzybami rurkowymi nie są groźne.

Takich ludowych metod rozpoznawania trujących grzybów jest więcej. Wiele z nich jest błędnych i nie warto ich stosować:

Ciemne zabarwienie cebuli podczas gotowania z grzybami nie oznacza, że to grzyby trujące.

podczas gotowania z grzybami nie oznacza, że to grzyby trujące. Skosztowanie fragmentu grzyba i brak gorzkiego smaku nie musi oznaczać, że grzyb jest jadalny.

nie musi oznaczać, że grzyb jest jadalny. Ciemnienie srebrnej łyżeczki przy gotowaniu grzybów też nie jest oznaką ich trującego charakteru.

fot. Niektóre grzyby łatwo rozpoznać, inne trudniej, jedz tylko te, do których masz 100% pewności/ Adobe Stock, emmi

Każdy grzybiarz wie, że grzyby najlepiej zbierać do wiklinowego koszyka. Nie korzystaj z plastikowych torebek, grzyby się w nich zaparzają. Szybciej się też psują i możesz mieć trudność z odróżnieniem ich gatunku i wypatrzeniem potencjalnie groźnych grzybów w koszach towarzyszy grzybobrania.

Nigdy nie przechowuj też grzybów w plastiku w lodówce. Jeśli chcesz zachować świeżość grzybów na dłużej i zjeść je w ciągu kilku dni, oczyść grzyby i przełóż je do oddychającej papierowej torby.

Witamina D w grzybach to fenomen: grzyby są jedynym pozazwierzęcym pokarmem, który jej dostarcza. Co więcej, można zwiększać zawartość witaminy D w grzybach poprzez wystawianie grzybów na działanie światła słonecznego. To działa nawet po ich zerwaniu i pokrojeniu. Najzdrowiej jest więc suszyć grzyby na słońcu. Zwiększasz ich prozdrowotne działanie.

