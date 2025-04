Bisfenol A (BPA), czyli szkodliwe opakowania żywności

Produkt spożywczy nie ogranicza się do jedzenia - to także opakowanie: szkło, plastik, folia, puszka, butelka... Czy jesteśmy świadomi, jak skład opakowań wpływa na sam produkt? Czym jest bisfenol A, zwany w skrócie BPA i dlaczego produkcja i sprzedaż butelek dla dzieci z jego udziałem została właśnie zakazana? Czemu wciąż go używamy?