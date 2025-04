Białe pieczywo może być bardzo smaczne i aromatyczne. Jednak wiele osób z utęsknieniem wzdycha do chleba sprzed lat i narzeka na współczesne pieczywo. I faktycznie, współczesne chleby i bułki często różnią się od tych sprzed lat. Nie tyle kalorycznością, co wilgotnością, trwałością i… zawartością. Nie zawsze są to zmiany na dobre. Coś o tym wiem, bo miałam wgląd w to, w co zaopatrują się przemysłowe piekarnie, aby wyprodukować białe pieczywo szybciej i taniej.

Reklama

Chodzi o tzw. polepszacze, które wydłużają skład chleba i nadają mu cechy pożądane przez sprzedawców pieczywa, ale niekoniecznie przez jego konsumentów. Nie znaczy to, że białe pieczywo wyprodukowane metodami tradycyjnymi i według starych receptur jest idealne. Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Spis treści:

Skład białego chleba znacząco się zmienił na przestrzeni ostatnich 50 lat. Dawniej pieczywo składało się z kilku składników, natomiast dzisiaj często zawiera różne dodatki poprawiające jego trwałość, smak i konsystencję. Dodatki te obniżają koszty produkcji, np. poprzez skrócenie czasu przygotowania i wypieku, a także wydłużają trwałość bułek i chlebów. Oczywiście nie jest tak, że dzisiaj wszystkie chleby i bułki są takie same, bo spotyka się też pieczywo przygotowywane według tradycyjnych receptur oraz mniej lub bardziej "polepszone".

Tradycyjne białe pieczywo sprzed 50 lat

Składniki:

mąka pszenna,

woda,

sól,

zakwas lub drożdże.

Dodatki:

ewentualnie niewielka ilość cukru (dla lepszego wzrostu drożdży),

w niektórych przepisach był też tłuszcz lub mleko.

Charakterystyka:

Krótki okres przydatności do spożycia (szybko czerstwiało).

Naturalna fermentacja i proces wyrastania.

Brak chemicznych dodatków.

Współczesne białe pieczywo

Oto co może znaleźć się we współczesnym białym pieczywie. Wymieniamy składniki, które mogą być dodawane są do różnych typów białego pieczywa - od zwykłego chleba po pieczywo tostowe:

Składniki podstawowe:

mąka pszenna, mąka ze słodu pszennego lub jęczmiennego,

woda,

sól,

drożdże lub zakwas (najczęściej suszony),

olej.

Dodatki, tzw. polepszacze:

enzymy (np. amylazy, lipazy, proteazy) – poprawiają teksturę i wydłużają świeżość,

emulgatory (np. E471, E472e – estry kwasów tłuszczowych) – poprawiają strukturę miąższu,

środki spulchniające (np. kwas askorbinowy E300) – wzmacniają ciasto i zwiększają jego objętość,

regulatory kwasowości (np. E262 – octan sodu) – przedłużają trwałość,

konserwanty (np. E282 – propionian wapnia) – zapobiegają pleśnieniu.

cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy – poprawiają smak i przyspieszają fermentację

przeciwutleniacze (np. kwas askorbinowy) – wzmacniają gluten i poprawiają strukturę chleba, konserwują go.

Charakterystyka:

Wolniejsze czerstwienie i ew. pleśnienie.

Dłuższa trwałość na półkach sklepowych.

Równomierna struktura miąższu, mniej porowata.

Często bardziej puszysta i lekka konsystencja.

Białe pieczywo może być elementem zbilansowanej diety, jeśli spożywa się je okazjonalnie i w połączeniu z innymi wartościowymi składnikami. Jednak nie powinno stanowić podstawy codziennego menu.

Białe pieczywo a jelita

Współczesne białe pieczywo często zawiera polepszacze i konserwanty, które mogą negatywnie wpływać na mikroflorę jelitową i powodować dolegliwości trawienne.

Pieczywo tradycyjne, zbożowe zawiera gluten, który może wywoływać objawy jelitowe u osób z nadwrażliwością lub chorobą jelit.

Brak błonnika sprawia, że jasne pieczywo nie sprzyja zdrowiu układu pokarmowego. Może powodować zaparcia i sprzyjać rozwojowi stanów zapalnych w jelitach.

Najzdrowszy chleb na jelita to ten z błonnikiem i na zakwasie.

Białe pieczywo: kcal

Kaloryczność białego pieczywa zależy od jego rodzaju i konkretnego przepisu, ale orientacyjnie wynosi:

chleb biały – około 250–270 kcal na 100 g,

– około 250–270 kcal na 100 g, bułka pszenna – około 270 kcal na 100 g.

Jeśli zależy ci na uzyskaniu dokładniejszych wartości, warto sprawdzić skład konkretnego produktu, ponieważ kaloryczność może się różnić w zależności od zawartości cukru, tłuszczu czy dodatków. Producent powinien udostępniać tego typu informacje.

Indeks glikemiczny białego pieczywa

Indeks glikemiczny (IG) białego pieczywa jest wysoki i wynosi 70–95 w zależności od rodzaju i sposobu wypieku.

chleb biały – IG ok. 70–85

– IG ok. 70–85 bułki pszenne – IG ok. 85–95

Ze względu na wysoki IG białe pieczywo powoduje szybki wzrost poziomu cukru we krwi. Jeśli chcesz obniżyć jego wpływ na glikemię, możesz:

jeść białe pieczywo z białkiem i tłuszczem (np. z jajkiem, twarogiem, awokado);

(np. z jajkiem, twarogiem, awokado); wybierać pieczywo pełnoziarniste lub żytnie , które ma niższy IG;

, które ma niższy IG; dodawać do posiłku warzywa bogate w błonnik.

Kto nie powinien jeść białego pieczywa?

Osoby z cukrzycą i insulinoopornością. Białe pieczywo ma wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, że powoduje szybki wzrost poziomu cukru we krwi.

Osoby na diecie odchudzającej. Niska zawartość błonnika sprawia, że białe pieczywo jest mniej sycące, co może prowadzić do pojadania i zwiększonego apetytu.

Osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi. Spożywanie dużej ilości rafinowanych węglowodanów (np. białego chleba) może zwiększać ryzyko insulinooporności i problemów z utrzymaniem prawidłowego poziomu cholesterolu.

Osoby z nietolerancją glutenu i nadwrażliwością na ten składnik. Zwykle wyeliminowanie tradycyjnego pieczywa z diety pozwala na ograniczenie dolegliwości. Na rynku są chleby bezglutenowe.

Zagrożenia dla zdrowia związane z jedzeniem białego pieczywa

Białe pieczywo jest szybko trawione i powoduje gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi. Regularne spożywanie takiego chleba czy bułek może sprzyjać insulinooporności i zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2.

W porównaniu do pieczywa pełnoziarnistego, biały chleb ma znacznie mniej witamin i minerałów (m.in. magnezu, cynku, witamin z grupy B). Jest to źródło „pustych kalorii” bez wartościowych składników odżywczych.

Brak błonnika i szybkie trawienie sprawiają, że białe pieczywo nie daje długiego uczucia sytości. Może powodować wzmożony apetyt i prowadzić do przejadania się.

Współczesne białe pieczywo często zawiera konserwanty, enzymy i emulgatory (np. E471, E472e), które mogą negatywnie wpływać na układ pokarmowy. Niektóre dodatki mogą powodować reakcje alergiczne lub podrażnienia jelit.

Czy można jeść białe pieczywo zdrowo?

Tak, ale warto stosować kilka zasad:

Wybierać białe pieczywo dobrej jakości – bez konserwantów i sztucznych dodatków.

– bez konserwantów i sztucznych dodatków. Łączyć je z produktami bogatymi w błonnik i białko – np. z warzywami, chudym mięsem, twarogiem lub jajkami.

– np. z warzywami, chudym mięsem, twarogiem lub jajkami. Nie jeść go codziennie – lepiej traktować białe pieczywo jako dodatek, a nie podstawę diety.

– lepiej traktować białe pieczywo jako dodatek, a nie podstawę diety. Wybierać wersję na zakwasie – chleb na zakwasie ma niższy IG (np. chleb żytni na zakwasie ma IG = 48) i może być lepiej tolerowany przez organizm.

fot. Czy białe pieczywo jest zdrowe?/Adobe Stock, volff

Białe i razowe pieczywo różnią się pod względem składu, wartości odżywczych i wpływu na zdrowie. Oto czym się różnią:

Skład i proces produkcji

Białe pieczywo:

Produkowane z rafinowanej mąki pszennej (oczyszczonej z otrębów i zarodków).

Gładka i puszysta konsystencja.

Często zawiera dodatki, polepszacze i konserwanty.

Wysoki indeks glikemiczny (IG).

Ciemne (razowe) pieczywo:

Produkowane z mąki pełnoziarnistej (zawiera otręby i zarodki).

Bardziej zbita struktura, intensywniejszy smak.

Naturalnie bogate w błonnik, witaminy i minerały.

Niższy indeks glikemiczny (IG).

Wartość odżywcza (w 100 g):

Razowe pieczywo dostarcza więcej składników odżywczych, szczególnie błonnika, białka, witamin i minerałów. Białe pieczywo jest bardziej kaloryczne i ma mniej wartościowych składników.

Wpływ na zdrowie białego i razowego pieczywa

Białe pieczywo:

Na minus: Może powodować gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi (wysoki IG).

Może powodować gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi (wysoki IG). Na minus: Ubogie w błonnik – sprzyja zaparciom i napadom głodu.

Ubogie w błonnik – sprzyja zaparciom i napadom głodu. Na minus: Często zawiera konserwanty i polepszacze.

Często zawiera konserwanty i polepszacze. Na plus: Jest lekkostrawne i może być lepiej tolerowane przez osoby z wrażliwym układem pokarmowym.

Razowe pieczywo:

Na plus: Obniża ryzyko cukrzycy i chorób serca (dzięki niskiemu IG i błonnikowi)

Obniża ryzyko cukrzycy i chorób serca (dzięki niskiemu IG i błonnikowi) Na plus: Poprawia trawienie i reguluje pracę jelit.

Poprawia trawienie i reguluje pracę jelit. Na plus: Dostarcza więcej składników odżywczych.

Dostarcza więcej składników odżywczych. Na plus: Ma niższy indeks glikemiczny.

Ma niższy indeks glikemiczny. Na minus: Może być ciężej strawne dla osób z problemami żołądkowymi.

Białe pieczywo czy razowe?

Razowe pieczywo jest lepsze dla:

Osób dbających o zdrowie i odchudzających się.

Cukrzyków i osób z insulinoopornością.

Osób z problemami trawiennymi (ze względu na błonnik).

Białe pieczywo może być lepsze dla:

Osób z chorobami żołądka i jelit (np. refluks, wrzody).

Dzieci i osób o wysokim zapotrzebowaniu na energię.

Osób, które potrzebują lekkostrawnych produktów (np. w trakcie choroby).

Podsumowanie: które pieczywo jest zdrowsze?

Razowe pieczywo wygrywa pod względem wartości odżywczych i wpływu na zdrowie – zawiera więcej błonnika, białka i mikroelementów, a jego spożycie wiąże się z mniejszym ryzykiem cukrzycy i chorób serca.

Białe pieczywo może być dobrym wyborem w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy potrzebna jest lekkostrawna dieta, ale na co dzień lepiej wybierać razowe.

Najlepszym wyborem jest chleb razowy na zakwasie – ma niższy IG, jest bogaty w błonnik i probiotyczne bakterie, które wspierają trawienie.



fot. Białe pieczywo a ciemne/Adobe Stock, Olena Rudo

Reklama

Czytaj także:

Obalamy 9 mitów o pieczywie

Najczęstsze błędy przy pieczeniu chleba

Jaki chleb na odchudzanie wybrać?