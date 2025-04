W tym tekście pokażemy ci, dlaczego warto jeść banany. Nie daj sobie wmówić, że należy je znacząco ograniczać. Banany są tanie i powszechnie dostępne. Zobacz, co mogą dla ciebie zdziałać.

To naturalny batonik

Banany są jednym z nielicznych owoców, który w części składa się ze skrobi (podobnie jak np. ziemniaki, czy bataty). Skrobia jest węglowodanem złożonym, który wchłania się do krwi wolniej i nie podnosi gwałtownie stężenia cukru, przez co nie pobudza gromadzenia tkanki tłuszczowej. Węglowodany w bananie to miks skrobi i cukrów prostych. Taki skład sprawia, że owoc ten syci na długo i pozwala utrzymać wysoki poziom energii aż do następnego posiłku. Z tego powodu banan zyskał miano naturalnego batonika. Średnia sztuka to 120 g i 99 kcal.

Poprawiają humor

Banany są źródłem witaminy B6, która sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu układu nerwowego. Jedząc regularnie banany PMS nie będzie ci straszny. Witamina B6 dodatkowo przyczynia się do formowania czerwonych krwinek i wspiera układ odpornościowy. Dzięki temu łatwiej obronisz się przed wirusami.

Jakie węglowodany jeść, by nie tyć?

Zapobiegają nadciśnieniu

Banany w średnie sztuce dostarczają aż 475 mg potasu, głównego elektrolitu zewnątrzkomórkowego. Potas to bardzo ważny składnik mineralny, który wpływa na zachowanie prawidłowego ciśnienia krwi. Odpowiednie spożycie potasu jest istotne także dla zapalonych fit maniaczek, ponieważ zapobiega skurczom mięśniowym.

Gdy brakuje potasu, co robić?

Redukują stres

Kolejnym wartościowym składnikiem bananów jest magnez. Pierwiastek ten redukuje ospałość i zmęczenie niwelując oznaki stresu, którego nie brakuje w codziennym życiu polki. Magnez, w tym działaniu, współgra z witaminą B6.

Co jeszcze powinnaś wiedzieć?

Nie kupuj chipsów bananowych, często są smażone na głębokim tłuszczu, a przez to bardzo kaloryczne.

Banany, tak jak każdy inny owoc myj przed spożyciem. Banany są konserwowane na powierzchni, a obierając je ze skórki bez mycia przenosisz te związki na miąższ.

Jeśli kupiłaś za dużo bananów i boisz się, że się zmarnują mamy dla ciebie trik! Obierz banany i pokrój w 2-3 cm kawałki, włóż do foliowej torebki, a następnie zamróź. Będziesz miała gotową bazę na koktajle.

