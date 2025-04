Skutki uboczne jedzenia bananów naprawdę istnieją, ale nie każdego dotkną. Osoby zdrowe mogą je jadać regularnie bez niekorzystnych efektów, o ile kaloryczność tych owoców mieści się w prawidłowej kaloryczności menu. Niestety u pewnych osób owoce te mogą niekorzystnie wpływać na samopoczucie i zdrowie, mimo tego, że banany są wartościowe.

Spis treści:

Banany są powszechnie uważane za zdrowy produkt spożywczy, jednak ich jedzenie często i w nadmiarze może prowadzić do pewnych skutków ubocznych. Z bananami nie powinny też przesadzać osoby dotknięte niektórymi schorzeniami.

Banany są bogate w potas, co może prowadzić do hiperkaliemii, czyli zbyt wysokiego poziomu potasu we krwi. Na ten skutek uboczny narażone są głównie osoby z chorobami nerek, które nie są w stanie skutecznie usuwać nadmiaru potasu z organizmu. Efektem hiperkaliemii może być spowolnienie rytmu serca i osłabienie mięśni.

Banany zawierają znaczne ilości dopaminy, co może wpłynąć na układ nerwowy. W badaniu przeprowadzonym na pacjentce z anoreksją zaobserwowano, że obsesyjne spożywanie bananów spowodowało u niej wzrost poziomu dopaminy, co wpłynęło na jej stan psychiczny i emocjonalny.

Banany zawierają cukry proste, które mogą powodować wzrost poziomu cukru we krwi, zwłaszcza w przypadku dojrzałych owoców. U osób z cukrzycą dojrzałe banany mogą prowadzić do gwałtownego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Jednak spożywanie mniej dojrzałych bananów, bogatych w skrobię oporną, może mieć łagodniejszy wpływ na poziom cukru we krwi.

Banany zawierają nierozpuszczalne włókna pokarmowe, które mogą powodować zaparcia u niektórych osób. Dolegliwości te mogą pojawić się zwłaszcza wtedy, gdy są spożywane w dużych ilościach. Co ciekawe, u innych osób duże ilości bananów w diecie potrafią wywołać efekt przeczyszczający.

Niektóre badania sugerują, że spożywanie dużych ilości bananów może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów na obecność krwi utajonej w kale. Dlatego bardzo często w zaleceniach dietetycznych przed tym badaniem znaleźć można informacje, aby z diety wyeliminować na pewien czas banany

Banany potrafią wchodzić w reakcje z lekami z grupy inhibitorów ACE oraz z lekiem moczopędnym – spironolaktonem. Chodzi o to, że leki te podnoszą poziom potasu we krwi, a podobnie działają banany, co może dawać efekt w postaci nasilonego działania leku i wzrostu poziomu potasu we krwi.

Nadmiar bananów w diecie może sprzyjać tyciu. Wynika to ze znaczącej ilości węglowodanów w tych owocach i ich kaloryczności. Średni banan dostarcza ok. 108 kcal. Chcesz na ten temat wiedzieć więcej? Zobacz materiał: Czy banany tuczą?

Niektóre osoby powinny ograniczyć liczbę bananów w diecie, a inne w ogóle zrezygnować ze spożywania tych owoców:

Liczba bananów, jaką można bezpiecznie spożywać każdego dnia, zależy stanu zdrowia, poziomu aktywności fizycznej, masy ciała. Poniżej podajemy wytyczne oparte na badaniach naukowych.

Osoby zdrowe mogą spożywać:

Osoby z cukrzycą lub insulinoopornością powinny ograniczyć spożycie do ½ - 1 banana dziennie i wybierać mniej dojrzałe owoce.

Osoby z chorobami nerek powinny ograniczyć spożycie do maksymalnie 1 banana dziennie lub unikać ich całkowicie. Ostateczną decyzję co do jedzenia bananów powinien podjąć lekarz.

Osoby z IBS powinny unikać bananów i zastępować je innymi owocami, które nie powodują objawów choroby.

Osoby wrażliwe na dopaminę lub z niektórymi zaburzeniami psychicznymi powinny ograniczyć spożycie do 1-2 bananów dziennie. Decyzję podejmuje lekarz.

Osoby ze skłonnością do migren powinny ograniczyć jedzenie bananów do maksymalnie 1 dziennie. Czasami konieczne jest całkowite wyeliminowanie ich z diety.