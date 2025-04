Banany na jelita mogą działać korzystnie, są przy tym doskonałym źródłem wielu ważnych witamin i minerałów, takich jak witamina A, witamina C, potas, wapń i żelazo. Co ważne dla zdrowia jelit, banany są bogate w błonnik, a średniej wielkości banan zawiera około 3,1-4,0 gramów błonnika. Jednak dieta na jelita nie zawsze powinna zawierać banany.

Spis treści:

Banany są uważane za lekkostrawne owoce. Są bogate w cukry łatwo przyswajalne przez organizm oraz w błonnik. Ważny jest rodzaj spożywanego błonnika. Wśród wszystkich zalet zdrowotnych bananów, ich działanie na jelita mocno się wyróżnia.

Zanim banan dojrzeje do żółtego koloru, jest zielony i twardy, mniej słodki i zawiera masę skrobi opornej. Jest też trudniejszy do strawienia. Żółty, dojrzały banan ​​jest lekkostrawny, ma bardziej słodki smak, ponieważ ilość zawartej w nim skrobi w miarę dojrzewania zmniejsza się i powstaje więcej cukrów prostych. Skrobia oporna jest złożonym węglowodanem, który nie jest trawiony w jelicie cienkim, lecz przechodzi do jelita grubego (okrężnicy), gdzie jej głównym zadaniem jest odżywianie bakterii żyjących w jelicie (mikrobiom jelitowy). Kiedy ten proces zachodzi, pożyteczne bakterie wytwarzają krótkołańcuchowe tłuszcze, które są tak ważne dla zdrowia układu pokarmowego.

Skrobia oporna odgrywa również rolę w regulacji pasażu jelita grubego. W regulacji pasażu jelitowego znaczącą rolę odgrywa też potas, a banany zawierają jego znaczące ilości.

Należy jednak zauważyć, że nadmierne jedzenie bananów może powodować wzdęcia, dlatego zaleca się nie więcej niż 3-4 banany dziennie.

Warto pamiętać, że reakcja organizmu na żywność może się różnić, a niektóre osoby mogą odczuwać dyskomfort trawienny po spożyciu nawet lekkostrawnych produktów. Np. banany zawierają sorbitol, jest to naturalnie występujący alkohol cukrowy. Organizm nie jest w stanie szybko go metabolizować, więc spożywany w dużych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Bóle brzucha mogą wystąpić po zjedzeniu bananów np. w przebiegu nietolerancji fruktozy czy rzadkiej, ale zdarzającej się alergii na te owoce. Wiele osób z alergią na banany jest również uczulonych na pyłki lub lateks, ponieważ mają one podobne struktury białkowe. Dlatego jeśli masz jakieś problemy z trawieniem lub nietolerancje pokarmowe, zawsze warto obserwować, jak twój organizm reaguje na różne rodzaje żywności, w tym na banany.

fot. Banany na jelita/ Adobe Stock, Sasajo

Banany są nie tylko pełne błonnika, ale także prebiotyków i probiotyków, które są bogatym źródłem fruktooligosacharydów. Wszystkie te związki są ważne, gdy pojawiają się problemy z trawieniem, takie jak np. zespół jelita drażliwego (IBS). A mimo to, banany nie są zalecanym pokarmem w tej jednostce chorobowej. U wielu osób owoce te mogą bowiem wywoływać objawy choroby.

Dojrzałe banany są uważane za bogate w FODMAPS (fermentujące oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy i poliole). Jeśli stosujesz dietę FODMAP, aby poradzić sobie z IBS, banany należy ograniczać lub w ogóle wykluczyć z diety. Jednak niedojrzałe banany są uważane za żywność o niskiej zawartości FODMAP!

Banany mogą być pomocne w leczeniu biegunek u dzieci, zwłaszcza zielone – takie wnioski wyciągnięto z badania, w którym sprawdzano, jak spożywanie bananów wpływa na częstość i jakość wypróżnień u małych dzieci cierpiących na biegunki różnego rodzaju. Dieta składającą się z gotowanego ryżu z dodatkiem bananów (stosowana jako domowy sposób na biegunkę) okazała się znacznie skuteczniejsza w leczeniu biegunek i to niezależnie od ich przyczyny, niż dieta składająca się z samego ryżu. Banany zawierają skrobię, która jest „trawiona” przez bakterie w jelicie grubym, co zwiększa wchłanianie wody. Najlepsze na biegunkę są mało dojrzałe banany.

Źródła:

