Banany to produkt polecany w diecie przy niedoczynności tarczycy i Hashimoto. Gdy tarczyca szwankuje, warto dokonać modyfikacji diety, ale nie trzeba odrzucać bananów. Przekonaj się, że mogą one stanowić zdrowy element jadłospisu tarczycowego. Nie należy jeść ich jednak bez limitu, szczególnie jeśli oprócz niedoczynności tarczycy masz też insulinooporność i nadwagę.

Banany są w niedoczynności tarczycy dozwolone. Nie ma przeciwwskazań do jedzenia bananów przy niedoczynności tarczycy z Hashimoto lub w klasycznej postaci. Choć można umieścić te owoce w jadłospisie, nie warto przechodzić w skrajność i stosować np. monodiety bananowej. Tarczyca dla zdrowia potrzebuje wielu makroskładników, minerałów i białka, więc żadna skrajność nie jest w tu wskazana. Banany traktuj w jadłospisie Hashimoto i niedoczynności neutralnie: tak jak w każdej zdrowej diecie.

Banany w zdrowej diecie na niedoczynność tarczycy



Banany w klasycznej diecie na niedoczynność tarczycy zdecydowanie mogą pojawiać się w jadłospisie. Można je jeść tak często, jak w przypadku zdrowych osób, nawet codziennie. Banany nie zawierają żadnych cząsteczek, które mogłyby negatywnie wpłynąć na pracę tarczycy. Warto jednak pamiętać, że kaloryczność bananów jest stosunkowo wysoka w porównaniu z innymi owocami i warzywami. Jeśli niedoczynność tarczycy spowodowała przyrost masy ciała i starasz się schudnąć, banany lepiej ograniczyć do 1-2 sztuk dziennie, a postawić na inne niskokaloryczne owoce (np. owoce jagodowe) w większej ilości.

Dieta bananowa na niedoczynność tarczycy?

Tarczyca to wrażliwy organ, któremu trzeba zapewnić stały i wyregulowany styl życia oraz różnorodną dietę bogatą w różne makroskładniki. W niedoczynności nie poleca się więc stosowania monodiet, głodówek, detoksów czy diety intermittent fasting. Niepolecana jest także dieta bananowa, która polega na jedzeniu dużych ilości bananów i budowaniu diety wokół tego owocu. To nie jest dobra metoda na dążenie do zdrowia przy problemach z tarczycą.

Banany w diecie AIP na Hashimoto: dozwolone?

Niektóre osoby z niedoczynnością tarczycy Hashimoto przeprowadzają tak zwany protokół autoimmunologiczny (AIP). To kontrowersyjne i niepoparte przez lekarzy podejście dietetyczne do Hashimoto, które mimo wszystko jest popularne. Protokół autoimmunologiczny zezwala jednak na jedzenie bananów. Nie trzeba ich wykluczać stosując dietę AIP!

Banany w diecie paleo na Hashimoto: dozwolone?

Osoby, które decydują się na dietę paleo w niedoczynności tarczycy też mogą jeść banany. Paleo ma wiele wad i nie jest dietą polecaną w niedoczynności tarczycy przez towarzystwa naukowe i dietetyków klinicznych, jednak banany nie są w niej wykluczane.

Wiesz już, że banany są przy niedoczynności tarczycy i Hashimoto dozwolone. To nie wszystko. Są one wręcz wskazane. Są dobrym źródłem minerałów i witamin, dostarczają też błonnika. O te wszystkie elementy trzeba szczególnie dbać, stosując żywienie dla zdrowia gruczołu tarczowego.

Banany są źródłem węglowodanów - paliwa dla tarczycy

Tarczyca to organ, który do prawidłowego funkcjonowania naprawdę potrzebuje węglowodanów. W prostych słowach: tarczyca lubi węglowodany. Banany są ich doskonałym źródłem. Diety niskowęglowodanowe nie są polecane przy niedoczynności tarczycy i Hashimoto, bo mogą dotkliwie rozregulować gospodarkę hormonalną. Tarczyca potrzebuje ok. 100-120 g węglowodanów na dobę, by pracować prawidłowo. Średni banan ma ok. 27 g węglowodanów.

Banany są źródłem ważnej dla tarczycy tyrozyny

Tyrozyna to jeden z kluczowych dla pracy organizmu aminokwasów, który jest też budulcem hormonów tarczycy. Organizm jest w stanie wytworzyć tyrozynę z fenyloalaniny, innego aminokwasu dostarczanego z jedzeniem bogatym w białko, ale dodatkowa dawka tyrozyny zawsze jest dla tarczycy cenna.

Banany są jej źródłem, więc pośrednio stymulują produkcję i wydzielanie trójjodotyroniny i tyroksyny: hormonów tarczycowych. Pojedynczy banan dostarcza ok. 6 mg tyrozyny. Co ciekawego, dobrym źródłem tego aminokwasu są też skórki banana, z których można pozyskiwać ten aminokwas np. do produkcji leków bazujących na tyrozynie (konkretnie leku L-DOPA stosowanego w chorobie Parkinsona).

Banany zawierają inozytol

Inozytol zwany jest także witaminą B8, ponieważ pełni wiele kluczowych dla organizmu funkcji. Inozytol jest szczególnie ważny dla zdrowia tarczycy, a kluczowy przy chorobie Hashimoto. Inozytol jest cząsteczką sygnałową dla TSH, moduluje odpowiedź zapalną i wpływa na ograniczenie zapalenia w obrębie tarczycy. Można powiedzieć, że spełnia on funkcje antyoksydacyjne dla tego gruczołu. Banany są jednym z nielicznych pokarmowych źródeł inozytolu, warto je jeść przy niedoczynności też z tego powodu.

Banany mają dużo potasu i innych minerałów ważnych dla tarczycy

Właściwości prozdrowotne bananów są szerokie, a odpowiada za nie głównie bogactwo minerałów i witamin, których dostarczają. Jest w nich:

potas - elektrolit regulujący ciśnienie, pracę serca i mięśni;

- elektrolit regulujący ciśnienie, pracę serca i mięśni; witamina B6 - ważna dla układu nerwowego (objawy psychiczne Hashimoto mogą być dotkliwe, więc warto wspierać układ nerwowy),

- ważna dla układu nerwowego (objawy psychiczne Hashimoto mogą być dotkliwe, więc warto wspierać układ nerwowy), błonnik i skrobia oporna - cząstki regulujące pracę jelit, ułatwiające wypróżnianie (w niedoczynności tarczycy częste są zaparcia) i karmiące bakterie jelitowe, które pełnią ważną rolę w zapewnianiu zdrowia tarczycy.

Banan to zdrowa przekąska, a tarczyca nie lubi długich przerw w posiłkach

Banan to jedne z owoców, który jest bardzo praktyczny: można zjeść go szybko, nawet jeśli nie ma czasu na przerwę i większy posiłek. W niedoczynności tarczycy ważna jest regularność posiłków. Tarczyca nie lubi długich postów, przerw między posiłkami, opuszczania śniadania. Jeśli naprawdę nie masz czasu na zdrowy pełnowartościowy posiłek, sięgnij po banana. Tarczyca będzie ci za to wdzięczna.

Wiesz już, że banany nie są w niedoczynności tarczycy przeciwwskazane, a wręcz mają wiele zalet dla pracy tego gruczołu. Dobrze jednak wiedzieć, że najzdrowsze dla tarczycy banany to banany zielone i jasnożółte, mniej dojrzałe. Mniej dojrzałe banany mają więcej złożonych węglowodanów i cennej dla flory bakteryjnej skrobi opornej. Energia uwalnia się z nich wolniej i sycą na dłużej. Dojrzałe banany nie się oczywiście przeciwwskazane, też są zdrowe, jednak zdrowsze będą owoce o mniejszym stopniu dojrzałości.

Indeks glikemiczny bananów zielonych jest też niższy, mają więc one łagodniejszy wpływ na poziom glukozy we krwi. Przy niedoczynności tarczycy czasem występuje też insulinooporność, cukrzyca i nadwaga. W tym wypadku szczególnie warto sięgać po mniej dojrzałe banany.

fot. Najzdrowsze banany w niedoczynności tarczycy/ Adobe Stock, cegli

Banany nie są w niedoczynności tarczycy i Hashimoto przeciwwskazane, ale nie można ich jeść bez umiaru. Są zdrowe, ale tylko jeśli z nimi nie przesadzisz. 1-2 banany dziennie to porcja odpowiednia dla większości osób chorujących na różne typy niedoczynności tarczycy. Jeśli raz na jakiś czas zjesz ich dziennie więcej, nie zaszkodzisz swojemu zdrowiu.

Pamiętaj jednak, że choć banany mają wiele prozdrowotnych cząstek, są stosunkowo kaloryczne i bogate w węglowodany. Czy banany tuczą? Same w sobie nie, ale podbijają kaloryczność diety i jedzone w nadmiarze mogą utrudniać wytworzenie deficytu energetycznego.

Dokładna ilość bananów w diecie powinna być ustalona indywidualnie. Osoby z niedoczynnością tarczycy, które są bardzo aktywne fizycznie, mogą jeść nawet 3-5 bananów dziennie bez efektów ubocznych. Wszystko zależy jednak od twojego stanu zdrowia, bo cukrzycy z niedoczynną tarczycą z kolei powinni ściślej kontrolować ilość bananów w diecie.

