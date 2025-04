Banany pomagają na wiele dolegliwości, ale nie musisz mieć żadnych objawów, by czerpać korzyści zdrowotne z zalet bananów. Oto najciekawsze właściwości i sposoby wykorzystania bananów dla poprawy zdrowia.

Banan to sycący i słodki owoc, ma delikatny, miękki miąższ i jest wyjątkowo łagodny dla przewodu pokarmowego. Rzadko wywołuje alergię, dlatego jest jednym z pierwszych owoców, jakie dodaje się do posiłków niemowląt. Nawet na diecie odchudzającej możesz jeść banany bez obaw, nie tuczą. Poznaj lepiej właściwości bananów i sprawdź, czy dla ciebie też będą użytecznym składnikiem jadłospisu.

Regularne jedzenie bananów chroni układ krążenia. Owoce te są źródłem potasu, który stabilizuje ciśnienie tętnicze krwi. Oprócz tego zawierają niemal tyle samo błonnika pokarmowego, co jabłka. Dzięki temu banany na cholesterol stosuje się w celu zapobiegania miażdżycy.

Koktajl z banana i szklanki mleka/kefiru ułatwia zasypianie. Jest on dobrym źródłem tryptofanu – aminokwasu, z którego w organizmie wytwarzana jest serotonina. Wpływa ona na dobre samopoczucie i zapewnia zdrowy, mocny sen.

Dieta bogata w banany wspiera układ nerwowy. Średni owoc zawiera niemal tyle samo magnezu, co garść orzechów. Pierwiastek ten bierze udział w regulacji pracy mózgu. Dzięki temu banany poprawiają pamięć i koncentrację.

Dojrzałe owoce (te z ciemnobrązową skórką) mogą być lekiem przy kłopotach trawiennych. Działają zapierająco, zwalczając biegunki. Zmiksowany miąższ jest łatwostrawny i nie obciąża podrażnionych jelit. Jeśli nie wiesz, co zjeść przy biegunce, banan zawsze jest dobrym wyborem.

Jedzenie przynajmniej jednego banana dziennie, wspomaga regenerację organizmu. To nie tylko źródło energii, ale również pigułka witamin i składników mineralnych, zalecana rekonwalescentom oraz osobom niedożywionym (np. chorym na anoreksję lub w czasie leczenia nowotworu). Banany są kalorycznym owocem, który może uzupełniać dietę na przytycie.

Banan zjedzony tuż po treningu szybko dodaje sił. Dostarcza węglowodanów, które są zastrzykiem energii dla mięśni, a także składników, które neutralizują wolne rodniki. Banan może być stałym elementem posiłku potreningowego.

Banany to skuteczny środek na zgagę. To jedne z owoców dozwolonych przy refluksie. Lekko niedojrzałe, zielonkawe owoce mogą też zapobiegać wrzodom. Ich miąższ zawiera dużo skrobi, która chroni błonę śluzową żołądka przed uszkodzeniami wywołanymi przez soki trawienne.

Banany są wyjątkowym owocem ze względu na swój skład. Zawierają znacznie więcej skrobi (węglowodan złożony) niż pozostałe owoce, które dostarczają przede wszystkim cukrów prostych - glukozy i fruktozy. Z tego względu banan jest wolniej trawiony i dostarcza energii na dłużej. Dotyczy to głównie bananów zielonkawych, mniej dojrzałych. Kaloryczność bananów na tle kaloryczności owoców ogółem jest dość wysoka: dostarcza on ok. 97 kcal/ 100 g. W związku z tym wiele osób zastanawia się: czy banany tuczą i czy można jeść banany na diecie odchudzającej?

Banan, wbrew powszechnej opinii, nie jest tuczący. Zawarta w nim skrobia w połączeniu z błonnikiem pokarmowym sprawia, że owoc ten na długo zapewnia sytość i pozwala dotrwać do kolejnego posiłku bez uczucia głodu. Owoce te mają średni indeks i ładunek glikemiczny, a to oznacza, że podnoszą poziom cukru we krwi w umiarkowanym tempie. Dzięki temu jednocześnie dostajesz szybki zastrzyk energii i najadasz się na minimum 2 godziny. To świetna przekąska w biegu, gdy nie masz czasu na większy posiłek.

-wyjaśnia Barbara Dąbrowska-Górska, dietetyk z poradni barbaradabrowska.pl