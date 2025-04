Czy banan w diecie na chorą trzustkę to dobry pomysł? Tak, mimo tego, że zawiera sporo cukrów. Jednak to nie cukier szkodzi trzustce, a przynajmniej nie bezpośrednio, choć wiele osób tak właśnie myśli. Nadmiar cukru w diecie sprzyja nadwadze i otyłości, a te zwiększają ryzyko cukrzycy typu 2. Cukier w diecie nie ma też nic wspólnego z zachorowaniem na cukrzycę typu 1. U cukrzyka nadmiar cukru we krwi nie szkodzi trzustce, ale reszcie organizmu, gdyż trzustka nie jest w stanie prawidłowo zareagować na jego poziom, podając do organizmu odpowiednią dawkę insuliny, lub komórki mięśni i tkanki tłuszczowej są niewrażliwe na insulinę. To nie cukier powoduje zapalenie trzustki. Najczęstszą jego przyczyną jest nadużywanie alkoholu, kamienie żółciowe lub zbyt wysoki poziom trójglicerydów we krwi.

Tak, dojrzałe banany są cennym składnikiem diety na chorą trzustkę, ponieważ są łatwostrawne i niskotłuszczowe, a to właśnie przede wszystkim tłustych potraw i produktów należy unikać przy zapaleniu trzustki.

Banany zawierają także dużą ilość błonnika, przez co zmniejszają ryzyko wystąpienia kamieni żółciowych i wysokiego poziomu trójglicerydów, które w niektórych przypadkach mogą powodować ostre zapalenie trzustki.

Uwaga! Nauce znane są przypadki, gdy zjedzenie banana było prawdopodobną przyczyną ostrego zapalenia trzustki u osoby uczulonej na banany. Dlatego inne osoby z alergią na te owoce nie powinny na wszelki wypadek włączać bananów do „diety trzustkowej”.

Jeśli chodzi o raka trzustki, to i w takich przypadkach można jeść banany, chyba że dietetyk w konkretnym przypadku poleci ich unikać. Ogólnie jednak banany u pacjentów walczących z chorobą nowotworową tego narządu są dozwolone, wręcz polecane. Wynika to z wartości odżywczych bananów, ale też z faktu, że są bogate w pektyny i dostarczają rozpuszczalnego błonnika, dzięki czemu rzadko powodują biegunkę. Pomagają również zagęścić stolce i uzupełniają utratę potasu u pacjentów cierpiących na biegunkę, która często towarzyszy chorobie lub jej leczeniu.

Przy chorej trzustce dozwolona jest większość owoców, w tym:

banany,

jabłka,

czerwone winogrona,

pomarańcze,

mandarynki,

grejpfruty,

truskawki,

maliny,

granaty,

jeżyny,

jagody,

borówki,

kiwi,

melony,

morele,

brzoskwinie.

Najlepiej tolerowane są owoce w postaci kompotów i musów bez dodatku cukru.

Ogólne zalecenia mówią o tym, że niewskazane przy chorobach trzustki są owoce suszone, a ze względu na dużą zawartość kwasów tłuszczowy niewskazane może być też awokado. Dieta trzustkowa nie jest jednak twardym przeciwwskazaniem do jedzenia awokado. W praktyce okazuje się, że włączanie awokado w niewielkich ilościach do diety w zapaleniu trzustki wcale nie musi być szkodliwe i zaostrzać dolegliwości. Natomiast nadmiar zdrowych kwasów tłuszczowych, np. z awokado czy oliwy, okazać się szkodliwe i zaostrzać lub wręcz wywoływać stan zapalny trzustki.

