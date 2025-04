Jak lepiej jeść bakłażany: ze skórką, czy bez? Sprawdźmy, w jakiej formie bakłażany są zdrowsze i czy lepiej je obrać, czy pozostawić skórkę w całości?

Bakłażan ze skórką jest jadalny, ale dopiero po obróbce, czyli np. upieczeniu lub ugrillowaniu. Skórka surowego bakłażana jest niejadalna. Jeśli masz do czynienia z bakłażanem upieczonym, ugrillowanym lub usmażonym, śmiało jedz go ze skórką, nie musisz jej oddzielać. To nie tylko dozwolone, takie rozwiązanie ma też wiele zalet.

Z drugiej strony, jeśli masz wątpliwości, czy skórka bakłażana jest dobrze wypieczona lub ugotowana, lepiej zostaw ją na talerzu. Źle przygotowany lub półsurowy bakłażan zawiera trujące związki, których najwięcej jest właśnie w skórce.

Jedzenie bakłażana ze skórką ma sporo zalet zdrowotnych. Dobrze przygotowane bakłażany ze skórką są zdrowsze, tak, jak bób ze skórką, pomidory ze skórką, czy imbir ze skórką.

Przede wszystkim skórka bakłażana to miejsce, gdzie gromadzą się wszystkie zdrowe barwne antocyjany. To dzięki nim bakłażan jest tak prozdrowotny. Skórka to zdecydowanie najcenniejsza część bakłażana pod względem zawartości antyoksydantów.

W skórce bakłażana znajduje się zdrowy przeciwutleniacz: nasunin. Nasunin izoluje się właśnie z fioletowej części bakłażana, skórki. Ma on udowodnione działanie chroniące przed utlenianiem lipidów, czyli między innymi przed powstawaniem szkodliwego utlenionego cholesterolu LDL. Dodatkowo chroni on też komórki mózgowe i pomaga w pozbywaniu się z nich szkodliwych metabolitów.

Skórka bakłażana to też dużo błonnika, który wspiera zdrowie jelit, obniża cholesterol, spowalnia wchłanianie węglowodanów i dobrze syci. Pozbywając się z bakłażana skórki, pozbywasz się też błonnika z wszystkimi jego właściwościami.

Pomimo wielu zalet jedzenia bakłażana ze skórką, czasem lepiej ją usunąć. Skórka bakłażana ma też najwięcej glikoalkaloidów, które na surowo mogą być toksyczne. Bakłażana lepiej jeść bez skórki, jeśli:

Okaz, którym dysponujesz, jest przerośnięty, a skóra twarda .

. Skórka jest wyczuwalnie gorzka .

. Nie masz pewności, że bakłażan jest dobrze upieczony lub ugotowany.

lub ugotowany. Jeśli masz polecenie stosowania diety ubogobłonnikowej.

Jeśli robisz pastę z bakłażana, a skórka jest twarda i ciężka do zblendowania .

. Jeśli bakłażana będą jeść bardzo małe dzieci lub osoby starsze , którym przeżucie skórki może sprawić problem.

, którym przeżucie skórki może sprawić problem. Jeśli bakłażan jest podawany alergikom, którzy miewają uczulenia na niektóre warzywa. Skórka mocniej uczula.

