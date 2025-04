Potraktujmy bakalie jako zdrowe przekąski

Orzechy, słodkie rodzynki, morele czy suszona żurawina są znakomitą, sycącą przekąską pełną dobroczynnych składników. Garść bakalii to idealna porcja, która wystarczy, by pozbyć się uczucia głodu i wprawi nas w dobry nastrój. Taka właśnie ilość zjedzonych orzechów podnosi np. poziom serotoniny w organizmie, która nie tylko odpowiada za zmniejszenie uczucia łaknienia, lecz także wpływa na spokojny sen. Zwiększa także poziom endorfin, sprawiając, że czujemy się szczęśliwsi. Podobna porcja żurawiny regularnie spożywana zapewni nam odpowiedni poziom potasu, który z kolei pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu moczowego. Niezbędne witaminy zawarte w bakaliach – witamina E oraz witaminy z grupy B, tłuszcze nienasycone i minerały mają wpływ na wiele procesów w naszym organizmie: obniżają poziom cholesterolu, poprawiają trawienie i wzmacniają odporność. Rezygnując z kalorycznych słodyczy, które są sztucznie dosładzane, obniżamy ilość spożywanych cukrów w codziennej diety. Gdy przychodzi ochota na coś słodkiego, sięgamy po dorodne bakalie zamiast czekoladowego batonika.

Niezdrowe przekąski zastąpmy paczką smacznych bakalii np. Bakalland lub pełnoziarnistym batonikiem. Podane w miseczce bakalie są wyśmienitą alternatywą dla chipsów i cukierków, podjadanych w pracy, czy na co dzień w domu lub podczas spotkań towarzyskich. Jeśli mamy stresującą pracę lub nie mamy czasu na przygotowanie pełnowartościowych dań, bakalie świetnie się sprawdzą jako zdrowy ”zapełniacz” do czasu właściwego posiłku. Bakalie możemy także spakować dzieciom do szkolnego plecaka. Małe opakowanie rodzynek czy moreli jako przekąska na szkolnej przerwie, zapewni im zdrowy i smaczny dodatek do drugiego śniadania.

Bakalie bez wątpienia są zdrowe

W bakaliach znajdziemy m.in.: białko, kwas foliowy, błonnik, magnez, potas, nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę E. Warto też pamiętać o właściwościach zdrowotnych, gdyż każda witamina to element warunkujący prawidłowe działanie całego organizmu. Podczas diety odchudzającej przy ograniczeniu wartości energetycznych posiłków należy pamiętać o wzbogaceniu posiłków tak, by zachować zdrowy wygład włosów, cery i paznokci. Garść bakalii dziennie sprawi, że dostarczymy naszemu organizmowi potrzebnych minerałów i witamin. Warto do codziennego menu włączyć: morele, figi, śliwki, migdały i orzechy nerkowca oraz pestki dyni i słonecznika - najlepiej zmieszać je razem w podręcznym pojemniku - wówczas łatwo nabrać potrzebną ilość i zjeść jako przekąskę lub np. z jogurtem naturalnym jako lekkie śniadanie.

