Kiedy nadchodzi wiosna przypominamy sobie o kondycji organizmu. Szukamy modnych diet, staramy się zdrowiej jeść. Jednak kluczowe w dobrym samopoczuciu i wyglądzie jest zbilansowana dieta, bogata w produkty naturalne, zwłaszcza warzywa oraz aktywność fizyczna, która wspomaga odchudzanie i nastrój. Niestety tempo życia nie sprzyja systematyczności – jednego dnia jemy zdrowo i uprawiamy sport, innego nie mamy czasu, jesteśmy zmęczone więc jemy w pośpiechu to co akurat jest pod ręką i odpuszczamy ćwiczenia. A ruch i dobra dieta muszą być stosowane stale. Dlatego proces dbania o zdrowie czasem można wspomóc odpowiednimi suplementami. Oczywiście one nie zastąpią witamin czy minerałów dostarczanych z pożywienia, ale ponieważ to co jemy też nie zawsze zawiera ich tyle ile powinno, pomagają wspierać kondycję i zdrowie organizmu.



Reklama

– Suplementy mają za zadanie uzupełnić naszą dietę. Nie zastąpić, nie wyleczyć, ale uzupełnić. Na takiej wiedzy konsumentów nam zależy i cieszymy się, że świadomość ta w szybkim tempie rośnie – deklaruje Jolanta Malitka, która wspólnie z mężem Konradem założyła i prowadzi rodzinną firmę Medicaline specjalizującą się w produkcji i dystrybucji wytworzonych przez siebie suplementów diety i prozdrowotnych produktów ekologicznych. Pani Jolanta sama jest osobą niezwykle aktywną, dlatego zależy jej aby tworzyć produkty dla kobiet, które chcą dbać o siebie świadomie.

– Aliness to marka naszych innowacyjnych suplementów diety dla osób aktywnych i świadomie dbających o zdrową suplementację – mówi Jolanta Malitka i dodaje - Suplementy marki Aliness są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na produkty z „czystą etykietą” (produkty, w których wszystkie składniki pochodzą z naturalnego procesu produkcji, bez sztucznych ulepszaczy).

W ofercie Aliness znajdziemy suplementy diety oparte na naturalnych składnikach. Preparaty są dobrym wsparciem dla zdrowia i kondycji organizmu, a wśród polecanych produktów znajdziemy m.in.: witaminę D3 + K2 MK-7 dla utrzymania zdrowych kości i układu immunologicznego; Omega-3 dostarczające cennych kwasów tłuszczowych korzystnych dla serca i mózgu; Probiotyki wspierające zdrowie jelit i równowagę mikroflory bakteryjnej. Również dodanie do codziennej dietetycznej rutyny ekologicznych artykułów spożywczych marki BeOrganic wspomoże zdrową dietę. Na przykład: Coffee & Fungi mielona kawa Arabica z extraktem grzybów Reishi, Kurkuma BIO o właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych, czy Chlorella Bio w proszku, zapewniająca energię, witalność, źródło witamin i minerałów.

–Polki coraz chętniej stosują suplementację jako dodatek do zdrowego stylu życia, zdrowszej diety. Mają coraz większą świadomość braków występujących w diecie, w przetworzonych produktach oraz zanieczyszczeniu powietrza. Szukają zatem skutecznych preparatów wspomagających zdrowy styl życia – dodaje Jolanta Malitka.

Za sukcesem marek stoi wysoka, jakość składników i produktów o opatentowanych formułach o dużej biodostępności oraz współpraca z dietetykami, dietoterapeutami i ekspertami w dziedzinie zdrowia, którzy najlepiej znają potrzeby kobiet na zdrową suplementację.

Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.

Reklama

Materiał promocyjny marek Aliness, BeOrganic i YumEarth.