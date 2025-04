Przeciwwskazania do jedzenia suszonych śliwek naprawdę istnieją, choć owoce te są bogate w różnorodne składniki odżywcze i mogą stanowić zdrową przekąskę. Nie dla każdego, niestety. Sprawdź, czy lista przeciwwskazań do jedzenia suszonych śliwek obejmuje i ciebie. Lepiej to wiedzieć i odmówić sobie takiej przekąski lub zjedzenia suszonej śliwki na zaparcia, niż potem borykać się ze skutkami takiego dietetycznego błędu.

Reklama

Spis treści:

Suszone śliwki mogą być korzystne dla zdrowia, szczególnie dzięki wysokiej zawartości błonnika, witamin i minerałów. Jednak osoby należące do wymienionych grup powinny być ostrożne z ich spożywaniem i, w razie wątpliwości, skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.

Suszone śliwki a cukrzyca

Osoby z cukrzycą powinny unikać suszonych śliwek, ponieważ zawierają one wysoką ilość cukrów prostych (38,1 g na 100 g), co może prowadzić do szybkiego wzrostu poziomu cukru we krwi. Dla osób z cukrzycą lub insulinoopornością kontrolowanie spożycia cukru jest kluczowe, dlatego powinny one unikać produktów o wysokiej zawartości cukrów prostych.

Ale wsadzimy teraz kij w mrowisko, bo śliwki suszone mają indeks glikemiczny 49, co plasuje je w grupie produktów o niskim indeksie glikemicznym. Najprawdopodobniej jest to zasługa sorbitolu, którego IG wynosi jedynie 9.

Naukowcy podejrzewają, że sorbitol może zmniejszać przyswajanie glukozy i dlatego pomimo dużej zawartości węglowodanów, suszone śliwki nie mają wysokiego IG. Fakty są takie, że nadal wrzuca się je do jednego worka ze wszystkimi suszonymi owocami, które dla cukrzyków wskazane nie są.

Problemy gastryczne a suszone śliwki

To prawda, że suszone śliwki pomagają zwalczyć zaparcie, gdyż zawierają sorbitol. Jednak osoby z problemami trawiennymi powinny być ostrożne z jedzeniem suszonych śliwek. Są one bogate w błonnik (7.1 g na 100 g), co może powodować problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak wzdęcia, gazy i biegunka, zwłaszcza u osób z wrażliwym układem pokarmowym, zespołem jelita drażliwego (IBS) lub innymi zaburzeniami trawienia.

Suszone śliwki na odchudzanie? Raczej nie

Osoby na diecie niskokalorycznej powinny zrezygnować lub ograniczyć spożycie suszonych śliwek, ponieważ są one kaloryczne (240 kcal na 100 g). Dla osób, które starają się zredukować kalorie w diecie, spożycie suszonych śliwek może utrudniać osiągnięcie celów kalorycznych i spowalniać odchudzanie.

Przeciwwskazanie do jedzenia suszonych śliwek: chore nerki

Śliwki mają wysoką zawartość potasu (732 mg na 100 g). Osoby z chorobami nerek, zwłaszcza te z niewydolnością nerek, mogą mieć trudności z regulacją poziomu potasu w organizmie, co może prowadzić do hiperkaliemii (wysokiego poziomu potasu we krwi).

Alergia na śliwki jako przeciwwskazanie do jedzenia suszonych śliwek

Osoby uczulone na śliwki powinny unikać ich spożycia, także w postaci suszonej, aby uniknąć reakcji alergicznych. Mogą one obejmować objawy takie jak swędzenie, obrzęk, wysypka, a w skrajnych przypadkach reakcję anafilaktyczną.

To, co przemawia przeciw suszonym śliwkom, spisaliśmy powyżej. Zresztą same śliwki nie są tu niczemu winne, bo przeciwwskazaniem do ich jedzenia często są problemy zdrowotne człowieka, a nie jakaś wada samego owocu. Ich jedyną "winą" jest to, że są ciężkostrawne (Czy śliwki są ciężkostrawne?). Osoba zdrowa może sięgać po nie z korzyścią dla zdrowia, o ile zachowa umiar w ich jedzeniu. I naprawdę warto to robić, bo to prawdziwe bogactwo cennych składników, zwłaszcza błonnika, witaminy A i K, potasu i magnezu.

Oto szczegółowe wartości odżywcze dla 100 g suszonych śliwek:

kalorie: 240 kcal,

białko: 2,2 g,

tłuszcz: 0,4 g,

węglowodany: 63,9 g,

w tym cukry proste: 38,1 g,

błonnik: 7,1 g.

Witaminy i minerały:

witamina A: 781 IU,

witamina K: 59,5 µg,

witamina B6: 0,2 mg,

witamina C: 0,6 mg,

potas: 732 mg,

żelazo: 0,9 mg,

magnez: 41 mg.

Wiemy już także, że warto jeść suszone śliwki na mocne kości.

fot. Przeciwwskazania do jedzenia suszonych śliwek/ Adobe Stock, Olga Kriger

Źródło: Stacewicz-Sapuntzakis, Maria. (2013). Dried Plums and Their Products: Composition and Health Effects-An Updated Review. Critical reviews in food science and nutrition. 53. 1277-1302. 10.1080/10408398.2011.563880.

Reklama

Czytaj także:

Czy śliwki są dobre na odchudzanie?

6 powodów, dla których warto jeść śliwki

Zdrowa owsianka ze śliwkami na 2 sposoby