Co zawiera aronia?

Pochodząca z Ameryki Północnej aronia została sprowadzona do Europy w celach dekoracyjnych, dopiero stosunkowo niedawno odkryto jej prozdrowotny wpływ na nasz organizm. Jej surowe owoce są cierpkie i gorzkie, ale przetwory wyprodukowane z aronii nabierają charakterystycznego i wspaniałego smaku.

Reklama

Aronia zawiera moc witamin (m.in.: A, C, E, P), mikroelementy, błonnik i pektyny. Największe znaczenie ma zawartość antocyjanów – związki te neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników sprzyjających starzeniu się komórek.

Dlaczego warto jeść aronię?



Zawarte w aronii bioflawonoidy wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, uelastyczniają je, uszczelniają oraz regulują przepuszczalność. Obniżają przy tym ciśnienie i poprawiają pracę naczyń krwionośnych, nawet tych bardzo drobnych.

Aronia jest uważana za remedium na nadciśnienie, nowotwory, miażdżycę i schorzenia oczu. Poleca się ją osobom, które pracują dużo przy komputerze – aronia bowiem niweluje skutki promieniowania monitorów oraz wspomaga regenerację oczu, poprawiając ukrwienie.

Indianie podawali dużo soku z aronii kobietom ciężarnym, ponieważ wierzyli, że dodaje sił witalnych. Z tego samego powodu piły go dojrzałe osoby, by przywrócić sobie młodość. Dzisiaj wiemy, że mieli oni dużo racji, naukowcy dowiedli bowiem, że sok z aronii zwiększa naszą koncentrację, rozjaśnia umysł i pomaga nam radzeniu sobie ze stresem. Aronia wzmacnia również naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi i poziom złego cholesterolu. Zapobiega powstawaniu szkodliwym zmianom w mózgu, które mogą prowadzić do demencji.

Zobacz też: Jak przygotować nalewkę z aronii?

Dlaczego warto pić sok z aronii?



Najwięcej antocyjanów zawiera świeżo wyciśnięty sok z aronii. Dużą ich ilość możemy znaleźć w sokach dostępnych w sklepach, najważniejsze, żeby zwracać uwagę na spożywanie przetworów z aronii jak najmniej przetworzonych, by zminimalizować straty witamin i składników odżywczych.

Sok z aronii zawiera dużo witamin i związków roślinnych chroniących m.in. przed nowotworami i miażdżycą.

Aronia jest cierpka w smaku, nie jada się więc jej na surowo. Można jednak ją zamrozić – po 48 godzinach traci goryczkę. Świetnie sprawdza się też jako susz do herbaty, owoc na dżemy, konfiturę i galaretkę.

Reklama

Zobacz też: Co zrobić z aronią?