Aronia zmniejsza krzepliwość krwi, to ogromna zaleta zdrowotna, bo może przeciwdziałać zakrzepicy. Przetwory aroniowe obniżają ryzyko zakrzepów, udarów i nagłych incydentów związanych z krzepliwością. To szczególnie ważne dla osób z chorobami sercowymi, miażdżycą i wszystkich otyłych. Oprócz odchudzających właściwości aronii i zastosowania aronii w cukrzycy, owoce te mają właściwości rozrzedzające krew.

Reklama

Spis treści:

Badania są jednogłośne: aronia, sok z aronii i przetwory z aronii doskonale wpływają na krzepliwość krwi. Jest na to sporo dowodów! Pionierami w badaniach pomiędzy aronią a krzepliwością krwi są polscy naukowcy, szczególnie działający w Łodzi. Różne zespoły badawcze odkryły wiele dowodów na doskonałe działanie aronii na czynniki krzepnięcia krwi. Potwierdza to skuteczność działania aronii przeciw zakrzepicy. Za wszystko odpowiedzialne są zdrowe antyoksydanty z aronii, których jest w niej bardzo dużo.

Polscy naukowcy badają przeciwzakrzepowe działanie ekstraktów z aronii

Polscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi postanowili sprawdzić, jak suplementacja diety aronią wpłynie na parametry krzepliwości krwi u pacjentów narażonych na zakrzepicę: z zespołem metabolicznym. 38 pacjentów z zespołem metabolicznym i 14 zdrowych ochotników przyjmowało ekstrakty z aronii w dawce 100 mg, 3 razy dziennie. Kuracja trwała 2 miesiące.

Rezultaty? Więcej niż zadowalające! Osiągnięto ogólne korzyści zdrowotne niezwiązane bezpośrednio z działaniem przeciwzakrzepowym aronii:

obniżenie stężenia całkowitego cholesterolu we krwi,

obniżenie stężenia „złego” cholesterolu LDL,

obniżenie stężenia trójglicerydów.

Odnotowano też pozytywny wpływ pod kątem typowo przeciwzakrzepowego działania aronii u narażonych pacjentów. Parametry krzepnięcia krwi uległy poprawie.

Po miesiącu podawania ekstraktów z aronii zaobserwowano znaczące zahamowanie agregacji płytek .

. Po dwóch miesiącach podawania ekstraktów z aronii efekt ten stał się już mniej wyraźny.

Znaczący spadek całkowitego potencjału krzepnięcia (indukowanego endogenną trombiną) obserwowano po 1 lub 2 miesiącach suplementacji.

(indukowanego endogenną trombiną) obserwowano po 1 lub 2 miesiącach suplementacji. Już po miesiącu podawania ekstraktów z aronii zaobserwowano ogólną poprawę (redukcję) powstawania skrzepów i fibrynolizy.

Oznacza to, że suplementacja ekstraktami z aronii (ale też najpewniej przyjmowanie aronii w świeżej formie) realnie zmniejsza ryzyko zakrzepicy u narażonych na nią osób z czynnikami ryzyka.

Po miesiącu suplementacji według opisanej procedury zaobserwowano korzystne zmiany w ogólnym potencjale krzepnięcia osocza, tworzenia i lizy skrzepów oraz profilu lipidowego badanych. Korzystny wpływ suplementacji ekstraktami z aronii był słabszy w odniesieniu do agregacji płytek. - komentują w podsumowaniu pracy naukowej badacze z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Badanie miało swoje ograniczenia, nie zapominają o nich też autorzy. Zabrakło np. grupy kontrolnej. Można jednak traktować je jako pilotażowe badanie nad ekstraktami z aronii w kontekście krzepnięcia krwi, które daje duże nadzieje na przyszłość!

Inne badania nad właściwościami aronii w krzepliwości krwi

Nie tylko jedna grupa polskich naukowców z Łodzi zainteresowała się przeciwkrzepliwymi właściwościami aronii. W innym badaniu także osiągnięto podobne rezultaty, tym razem po analizie zachowania homocysteiny na działanie ekstraktów z aronii. To badanie in vitro, w probówkach, w którym sprawdzano jak homocysteina i jej pochodne zachowają się po potraktowaniu ich ekstraktami z aronii i innym znanym antyoksydantem: reswaratrolem. Badania in vitro nie mogą być traktowane jako 100% dowody naukowe na skuteczność danych substancji, są jednak pierwszym etapem do potwierdzenia ich właściwości.

Homocysteina to substancja, której nadmiar wskazuje na prozakrzepowe warunki w organizmie. To niebezpieczny stan, który zwiększa ryzyko udarów i nagłych problemów zdrowotnych. Obniżanie homocysteiny dietą jest wskazane, by przeciwdziałać szerokiemu ryzyku zdrowotnemu. Jej wysoki poziom to znacznie zwiększone szanse na zakrzepy krwi.

To, jak dokładnie zmieniały się formy homocysteiny i jej metabolitów potraktowane ekstraktem aronii, jest dość skomplikowane i mało interesujące dla laików niezwiązanych z farmacją i chemią. Osiągnięto jednak naprawdę zadowalające efekty wspierające dowody na przeciwzakrzepowe działanie aronii.

Można przypuszczać, że ekstrakty z aronii mogą zapobiegać zakrzepicy w patologicznych sytuacjach, gdy już obserwuje się zwiększoną prokoagulacyjną aktywność osocza.

Te dowody potwierdzono też w badaniach innych naukowców. Dochodzą oni do takich samych wniosków: aronia to niezwykle silny naturalny środek o działaniu antykoagulacyjnym.

fot. Aronia ma działanie przeciwzakrzepowe/ Adobe Stock, dolphy_tv

Przeciwzakrzepowe działanie aronii odczujesz już przy włączeniu aronii i przetworów z aronii do codziennej diety. Nie musisz stosować specjalnej kuracji. Naukowcy wykorzystują w swoich badaniach ekstrakty z aronii, czyli aronię w formie suplementu. Najbezpieczniej jest opierać się na świeżych owocach. Możesz pić też sok z aronii w małej porcji (może być rozcieńczony wodą) 50 ml dwa razy dziennie. Najlepiej włącz jednak aronię po prostu do diety, stosuj ją regularnie, a ochronisz się przed zakrzepicą.

Aronia i sok z aronii należą do produktów, które mogą wpływać na krzepliwość krwi i zmieniać wskaźnik INR. INR to międzynarodowy wskaźnik czasu protrombinowego, który ilustruje czas krzepnięcia krwi. INR wylicza się i oznacza, by sprawdzać skuteczność leków przeciwzakrzepowych. Włączenie aronii do diety w większych ilościach może zakłócić leczenie lekami: warfaryną i acenokumarolem.

Krótko mówiąc: aronia działa tak, jak lek przeciwkrzepliwy. Trudniej jednak określić dokładny wpływ porcji aronii na krzepliwość krwi. Niektórzy lekarze zalecają zwiększenie przyjmowania naturalnych substancji przeciwkrzepliwych, zanim włączą na stałe leki przeciwzakrzepowe. Wszystko musi odbywać się jednak w porozumieniu z medykiem. Nigdy nie odstawiaj leków przeciwkrzepliwych z myślą, że sok z aronii ci je zastąpi.

Przyjmowanie leków przeciwkrzepliwym nie jest ostatecznym przeciwwskazaniem do picia soku z aronii, ale trzeba stosować go z głową, a najlepiej po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Niektórzy zalecają też ponowne badania wskaźnika INR po zmianie diety, np. polegającej na rozpoczęciu picia soku z aronii.

Źródła:

Sikora J, Broncel M, Markowicz M, Chałubiński M, Wojdan K, Mikiciuk-Olasik E. Short-term supplementation with Aronia melanocarpa extract improves platelet aggregation, clotting, and fibrinolysis in patients with metabolic syndrome. Eur J Nutr. 2012 Aug;51(5):549-56. doi: 10.1007/s00394-011-0238-8. Epub 2011 Aug 18. PMID: 21850495; PMCID: PMC3397218.

Bijak M, Bobrowski M, Borowiecka M, Podsędek A, Golański J, Nowak P. Anticoagulant effect of polyphenols-rich extracts from black chokeberry and grape seeds. Fitoterapia. 2011 Sep;82(6):811-7. doi: 10.1016/j.fitote.2011.04.017. Epub 2011 May 6. PMID: 21596108.

Malinowska J, Babicz K, Olas B, Stochmal A, Oleszek W. Aronia melanocarpa extract suppresses the biotoxicity of homocysteine and its metabolite on the hemostatic activity of fibrinogen and plasma. Nutrition. 2012 Jul;28(7-8):793-8. doi: 10.1016/j.nut.2011.10.012. Epub 2012 Jan 20. PMID: 22261575.

Reklama

Czytaj także:

Jagoda kamczacka, czyli „owoc młodości” o niezwykłych właściwościach. 9 powodów, by jeść „królową jagód” jak najczęściej

Warzywo, które oczyszcza żyły i tętnice istnieje. 6 grup warzyw polecanych przeciw miażdżycy

Jakie jest najzdrowsze warzywo świata? Top 10 warzyw pod względem wartości odżywczych