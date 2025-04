Aronia w cukrzycy jest bardzo pomocna. Aronia i sok z aronii zawierają niezwykle dużo zdrowych antyoksydantów, które ograniczają efekty uboczne cukrzycy, obniżają indeks glikemiczny potraw i stymulują wydzielanie insuliny. Cukrzycy powinni jeść aronię lub pić soki aroniowe (bez cukru) regularnie, by najlepiej z nich korzystać.

Spis treści:

Cukrzycy zdecydowanie mogą jeść aronię i pić sok z aronii. O ile spożywane są naturalne wyroby z aronii bez dodatku cukru, cukrzycy mogą jeść je według swojego uznania nawet bez limitu.

Duży umiar cukrzycy muszą zachować, wybierając przetwory z aronii z dodatkiem cukru. Dodatek cukrów do przetworów jest częsty, bo owoce aronii są bardzo cierpkie, a ich smak nie odpowiada każdemu. Diabetycy nie powinni sięgać po słodzony sok z aronii, nalewki z aronii, czy słodkie dżemy aroniowe. Sok z aronii może zaszkodzić cukrzykom, jeśli jest słodzony.

Aronia i sok z aronii (szczególnie ten słodzony niepodnoszącymi cukru glikozydami stewiowymi) są jak najbardziej polecane cukrzykom. Mają specyficzne właściwości, które mogą chronić przed cukrzycą i jej powikłaniami. Aronia w cukrzycy jest jeszcze cenniejsza niż bardzo zdrowe: jagoda kamczacka w cukrzycy, maliny w cukrzycy, świdośliwa w cukrzycy i borówka amerykańska w cukrzycy.

Aronia ma wielopoziomowe działanie na cukrzycę i insulinooporność. Przede wszystkim właściwości aronii wynikają z ogromnej zawartości antyoksydantów. Jest ich w aronii tak wiele, że wyprzedza ona nawet bardzo zdrową czarną porzeczkę, prozdrowotne maliny i wiele innych zdrowych sezonowych owoców. 100 g aronii może zawierać nawet 0,5 g (500 mg) antyoksydacyjnych substancji. To głównie antocyjany, procyjanidyny, kwas chlorogenowy i taniny (odpowiedzialne za cierpki smak owocu).

Aronia a stres oksydacyjny w cukrzycy

Stres oksydacyjny to rozregulowanie organizmu, polegające na przewadze utleniających związków nad przeciwutleniającymi. Stres oksydacyjny pojawia się w cukrzycy bardzo często. Jego efektem są różne powikłania obserwowane u diabetyków:

wysoki cholesterol,

utlenianie cholesterolu,

uszkodzenia narządów: nerwów, nerek, oczu.

Stres oksydacyjny powodowany jest przez nadmiar glukozy we krwi. Mają oni ograniczone możliwości walki ze stresem i wolnymi rodnikami. To dlatego cukrzycy powinni jeść dużo przeciwutleniaczy, przede wszystkim ze świeżych warzyw i owoców. Pomagają one zachować równowagę pomiędzy stresorami organizmu, a substancjami redukującymi ten stres.

Aronia jest z tego względu wprost doskonałym produktem dla diabetyków. W 100 g suchej masy aronii znajdziesz aż:

2 g antocyjanin,

5,2g katechin i ich pochodnych,

0,6 g kwasów fenolowych.

Wszystkie te substancje powodują, że aronia ma doskonały potencjał antyoksydacyjny. Najwięcej antyoksydantów znajduje się w świeżych owocach, niepasteryzowanych sokach i domowych dżemach. Bardziej przetworzone formy serwowania aronii też są zdrowe, ale mają wyraźnie mniej tych składników.

Potencjał antyoksydacyjny aronii został też udowodniony w badaniach naukowych. Podawanie soku z aronii pozwala na obniżenie homocysteiny we krwi i zwiększa (zazwyczaj niski u cukrzyków) potencjał antyoksydacyjny krwi. To główny mechanizm, w wyniku którego aronia może realnie zmniejszać ryzyko powikłań cukrzycy.

Aronia obniża indeks glikemiczny napojów i dań

Aronia ma realną zdolność obniżania indeksu glikemicznego innych produktów spożywczych. Wykazano, że może obniżyć IG roztworu cukrów prostych, czyli napoju zawierającego 50 g czystej glukozy.

Ochotnikom podano słodki napój zawierający 50 g glukozy, lub sok z aronii o równoważnej ilości cukrów prostych. Okazało się, że IG napoju bazującego na soku z aronii wynosi ok. 60, to znacznie mniej niż 100, jakie osiąga roztwór czystej glukozy. Sok z aronii w takiej dawce dalej ma średni IG, jednak to realnie niższa wartość w porównaniu do innych napojów słodzonych cukrem, lub nawet innych naturalnych soków.

Co ciekawe, w badaniu, sok z aronii miał wyższy IG dla osób młodszych w wieku 20-30 lat. U osób powyżej 60 roku życia IG soku z aronii wyniósł średnio 46,8.

Aronia spowalnia wchłanianie cukrów

Aronia jest bardzo bogatym źródłem kwasu chlorogenowego. Ten kwas wpływa na aktywność enzymu: glukozo-6-fosfatazy. Enzym ten bierze udział w metabolizmie glukozy i poprawia go. Kwas chlorogenowy bezpośrednio hamuje też wchłanianie cukrów z jelit i pobudza produkcję insuliny. Zmienia on balans stężeń i w ten sposób cukier wplniej dostaje się do krwi i komórek.

Kwas chlorogenowy to więc bardzo potężna cząstka w walce z insulinoopornością. Wykazano, że może on chronić szczury z genetyczną insulinoopornością przed otyłością i innymi powikłaniani insulinooporności.

Aronia stymuluje wydzielanie insuliny

Antocyjany z aronii zostały przetestowane na komórkach trzustki. Komórki, które poddane zostały działaniu roztworu glukozy, w połączeniu z antocyjanami, reagowały większym wydzieleniem insuliny, niż komórki, które poddano jedynie działaniu glukozy, bez stymulacji antocyjanami. Największy efekt uzyskano przy wykorzystaniu cyjanidyny i delfinidyny.

Przedstawione zalety aronii nie są tylko teoretyczne. Aronia ma realne, potwierdzone badaniami działanie przeciwcukrzycowe. Potrafi chronić przed objawami cukrzycy, zapobiec jej wystąpieniu, a na dodatek bardzo ogranicza problemy zdrowotne związane z występującą już cukrzycą.

Poznaj kilka wniosków wynikających z badań nad aronią w kontekście cukrzycy i gospodarki cukrowej organizmu:

Aronia a cukrzyca ciążowa

Przebadano działanie antocyjanów pozyskanych z aronii na przebieg cukrzycy kobiet ciężarnych. Kobietom z nieuregulowaną cukrzycą ciążowa podawano 300 mg antyoksydantów pozyskanych z aronii. Uzyskano zaskakująco pozytywne efekty:

obniżenie stężenia glikowanej hemoglobiny;

uregulowanie metabolizmu cukrów;

ochronę płodu przed stresem oksydacyjnym;

oksydacyjnym; zmniejszenie ryzyka zdrowotnego związanego z cukrzycą ciążową.

Jak widzisz, podawanie ekstraktów z aronii w ciąży miało nie tylko pozytywny efekt na matkę, ale również na płód.

Sok z aronii a cukrzyca - badanie z Bułgarii

Wykonane w Bułgarii badania kliniczne, w których podawano sok z aronii osobom chorującym na cukrzycę typu 2, też przyniosły bardzo pozytywne efekty. Każdej osobie z grupy badawczej polecono codzienne spożycie 200 ml soku z aronii. Efekt obniżający glukozę zaobserwowano już po pierwszej dawce soku z aronii.

Badanym spadło stężenie glukozy na czczo, cholesterol całkowity i poziom lipidów we krwi. Najlepsze efekty zaobserwowano po długiej (> 3 miesiące) suplementacji diety sokiem aroniowym.

Aronia a zespół metaboliczny

Cukrzyca jest jedną ze składowych zespołu metabolicznego, przypadłości zwanej też zespołem X. To zespół objawów, które często współwystępują i bezpośrednio zagrażają zdrowiu. Wchodzi w niego np. nadciśnienie, otyłość brzuszna, podwyższony cholesterol i właśnie cukrzyca. Okazuje się, że aronia doskonale działa nie tylko w cukrzycy, ale realnie wspiera ona osoby, które mają cukrzycę i cały zespół innych objawów. Ratuj swoje zdrowie, pijąc sok z aronii.

W badaniach zaobserwowano, że przetwory z aronią:

obniżają ciśnienie krwi,

krwi, obniżają cholesterol całkowity,

całkowity, obniżają cholesterol LDL,

obniżają triglicerydy.

Aronia wpłynęła więc korzystnie na dosłownie każdy parametr wykorzystywany do diagnostyki zespołu metabolicznego. Dodatkowo aronia ma właściwości przeciwzapalne. To zbawienne dla osób obciążonych cukrzycą i innymi chorobami.

Węglowodany w aronii

100 g aronii zawiera 15,06 g węglowodanów ogółem;

100 g aronii zawiera 6,3 g błonnika;

100 g aronii to zatem ok. 9 g węglowodanów przyswajalnych;

100 g soku z aronii zawiera 17,9 g węglowodanów ogółem;

100 g soku z aronii zawiera 0,3 g błonnika;

100 g soku z aronii to zatem ok. 17,6 g węglowodanów przyswajalnych.

Indeks glikemiczny aronii

Indeks glikemiczny soku z aronii wynosi ok. 60. Klasyfikuje to sok z aronii w zakresie średniego indeksu glikemicznego. Indeks glikemiczny owoców aronii nie został określony w oficjalnych tablicach IG. Porównując parametry aronii do innych owoców, śmiało można jednak założyć, że aronia mieści się w przedziale niskiego indeksu glikemicznego.

Pamiętaj, że przetwory aroniowe z dodatkiem cukru: dżemy z aronii, słodzone soki z aronii i nalewki z aronii, mają znacznie wyższy IG i nie są już polecane cukrzykom do spożycia bez ścisłych limitów. Należy traktować je jak (trochę zdrowszy) słodycz w diecie.

Źródła:

