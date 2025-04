Właściwości arbuza są często niedocenianie, a wielu osobom wydaje się, że to owoc złożony tylko z wody i cukru. Arbuz zawiera wiele prozdrowotnych składników, witamin i minerałów. Sprawdź, dlaczego warto jeść arbuza.

Reklama

Spis treści:

Arbuz faktycznie składa się w większości z wody, ale dotyczy to też wielu innych warzyw i owoców, można traktować to jako zaletę. Poza tym w arbuzie znajdziesz sporą dawkę węglowodanów (choć mimo to arbuza mogą jeść cukrzycy), niewiele białka i błonnika. Arbuz dostarcza witaminy A i C, oraz mniej pokaźne ilości witamin z grupy B. Arbuza warto jeść także z uwagi na elektrolity i minerały, szczególnie potas i magnez.

Wartości odżywcze arbuza w 100 g

30 kcal,

0,61 g białka,

0,15 g tłuszczu,

7,55 g węglowodanów,

0,4 g błonnika.

Witaminy w arbuzie na 100 g

8,1 mg witaminy C,

0,033 mg witaminy B1,

0,021 mg witaminy B2,

0,178 mg witaminy B3,

0,221 mg witaminy B5,

0,045 mg witaminy B6,

3 µg folianów,

28 µg witaminy A,

0,05 mg witaminy E,

0,1 µg witaminy K.

Minerały w arbuzie na 100 g

7 mg wapnia,

0,24 mg żelaza,

10 mg magnezu,

11 mg fosforu,

112 mg potasu,

1 mg sodu,

0,1 mg cynku,

0,042 mg miedzi,

0,038 mg manganu,

0,4 µg selenu.

Arbuz dla nawodnienia

Arbuz składa się w ok. 93% z wody. Jedzenie arbuza może być świetnym sposobem na nawodnienie. Sam arbuz nawadnia lepiej niż czysta woda, z uwagi na dostarczanie glukozy i elektrolitów. Jedzenie arbuza w upalny dzień to nie tylko orzeźwienie, ale też właśnie dostarczenie dawki świetnie nawadniających płynów.

Arbuz - właściwości dla zdrowia serca



Arbuz jest doskonałym źródłem, prozdrowotnego dla układu krwionośnego, potasu. W 100 g ma go aż 112 mg. Jednocześnie arbuz nie dostarcza prawie wcale sodu, który trzeba ograniczać w diecie dla zdrowia serca i zdrowego układu krwionośnego, szczególnie ze względu na nadciśnienie, które on wzmaga.

W arbuzie są też różne zdrowe antyoksydanty, np. bardzo zdrowy i znany z pomidorów likopen. Więcej antyoksydantów to większa ochrona naczyń krwionośnych i serca.

Arbuz jest także źródłem cytruliny, substancji znanej z suplementów dla sportowców. Ma ona też prozdrowotne działanie chroniące tętnice: stymuluje powstawanie NO w naczyniach krwionośnych i rozluźnia je. Można powiedzieć śmiało, że arbuz działa odprężająco na tętnice i żyły.

fot. Arbuz działa dobrze dla zdrowia serca/ Adobe Stock, Sasajo

Arbuz na diecie



Czy arbuz tuczy? Zdecydowanie nie! Arbuza można jeść nawet na diecie odchudzającej o niskiej kaloryczności, bez wyjątków. Oczywiście wskazane jest zachowanie umiaru, jak w przypadku wszystkich owoców.

Arbuz - właściwości ochraniające wzrok



Zwyrodnienie plamki żółtej to dolegliwość, która pojawia się wraz z wiekiem i może prowadzić nawet od utraty wzroku. Likopen, znany szczególnie z pomidorów, to antyoksydant, potężna broń w walce ze zwyrodnieniem plamki żółtej. Arbuz też zawiera likopen.

Nie ma co prawda żadnych twardych naukowych dowodów na to, że jedzenie arbuza może uchronić cię przed tą przypadłością, ale na pewno w pewnym stopniu arbuz wspiera wzrok.

Arbuz - właściwości dla zdrowia skóry



Nawodnienie i dawka antyoksydantów? Brzmi jak przepis na idealny koktajl dla zdrowia i piękna skóry. Dodając do tego magnez, potas, witaminy z grupy B i cynk otrzymasz kompozycję składników, które skóra prawdziwie kocha. Nie musisz (a nawet nie powinnaś) dostarczać ich w suplementach. Arbuz ma je wszystkie!

Arbuz dostarcza też przeciwutleniających witamin A i C. Nie jest to owoc z najwyższą zawartością witaminy C, nie znajduje się też w czołówce rankingu, ale i tak można uznać go za wartościowy pod tym względem. Mało kto je na raz tylko 100 g arbuza, plaster arbuza waży ok. 350 g, a to już połowa dziennego zapotrzebowania na witaminę C.

Podobnie prozdrowotnie dla skóry działają też inne owoce. Właściwości truskawek, właściwości borówek amerykańskich i właściwości czereśni pokrywają się pod tym względem z właściwościami arbuza.

Arbuz - właściwości regeneracyjne po wysiłku



Wielu sportowców ma problemy z odwodnieniem, nawet jeśli nie zdają sobie oni z tego sprawy na pierwszy rzut oka. Oprócz specjalnych napojów dla sportowców, koktajli nawadniających i wody, warto jeść też sporo bogatych w wodę warzyw i owoców.

Arbuz zjedzony po treningu sportowym ma wiele zalet:

Nawadnia i odbudowuje straconą z potem dawkę płynów.

Dostarcza magnezu ważnego dla działania mięśni.

ważnego dla działania mięśni. Ma dawkę cytruliny, która wspomaga regenerację i jest to potwierdzone naukowo. Wielu sportowców kupuję cytrulinę w formie suplementów.

Te zalety arbuza dla sportowców potwierdzają także badania naukowe. Po podaniu im soku z arbuza zaobserwowano zmniejszone występowanie tzw. zakwasów i szybszy powrót rytmu serca do normy po wysiłku.

fot. Arbuz ma wiele zalet dla sportowców/ Adobe Stock, elnariz

Arbuz - właściwości przeciwnowotworowe

Choć twierdzenia, że arbuz przeciwdziała nowotworom, jest nadużyciem, niektóre cząstki w nim obecne faktycznie bada się pod tym kątem. To przede wszystkim likopen i kaburbitacyna E: są one stale badane przez naukowców i przypisuje się im działanie niszczące komórki rakowe.

Kaburbitacyna może np. spowalniać wzrost guzów nowotworowych i „zmuszać” komórki rakowe do autodestrukcji (apoptozy). Likopen obniża poziom hormonu IGE, który pobudza komórki (także te nowotworowe) do namnażania. Właśnie te właściwości powodują, że cząstki utrzymują zainteresowanie badaczy i zespołów naukowców pracujących nad lekami na nowotwory. Jeszcze zbyt wcześnie, żeby twierdzić, że „jedzenie arbuzów zapobiega nowotworom”, ale nawet ich potencjalne działanie w tym zakresie to kolejny argument, by włączyć arbuzy do diety.

Arbuz na zaspokojenie słodkich zachcianek

Nie można nie wspomnieć też o prozaicznej właściwości arbuza, która powoduje, że warto go często jeść. To słodki i smaczny owoc, który może powstrzymać cię od podjadania słodyczy. Choć arbuz też ma cukier, nie możesz traktować go na równi z cukrem z cukiernicy.

Zjedzenie arbuza jest znacznie zdrowsze, niż sięgniecie po czekoladę lub batonik. Arbuz jest nawet zdrowszy, niż sądzono. Zaktualizowany indeks glikemiczny arbuza wskazuje, że to owoc o niskim IG, choć przez lata sądzono, że ma wysoki indeks glikemiczny.

fot. Arbuz to zdrowy zamiennik słodyczy w diecie/ Adobe Stock, makistock

Arbuz zdecydowanie jest zdrowy. Nie wierz w plotki twierdzące, że to sama woda z cukrem. Masz już przynajmniej 8 argumentów za tym, że warto jeść arbuzy często i regularnie, gdy tylko nadarza się do tego okazja.

Można powiedzieć, że każdy skorzysta na włączeniu arbuza do diety. Osoby odchudzające się, dbające o linię i cukrzycy nie powinni przesadzać z jego porcją, ale kawałek arbuza lub sałatka z arbuzem zdecydowanie zadziałają na plus dla zdrowia.

Arbuzy mogą jeść prawie wszyscy: dzieci, dorośli, cukrzycy, osoby starsze, a nawet psy.

Źródła:

Tarazona-Díaz MP, Alacid F, Carrasco M, Martínez I, Aguayo E. Watermelon juice: potential functional drink for sore muscle relief in athletes. J Agric Food Chem. 2013 Aug 7;61(31):7522-8. doi: 10.1021/jf400964r. Epub 2013 Jul 29. Erratum in: J Agric Food Chem. 2013 Nov 20;61(46):11241. PMID: 23862566.

Attard E, Martinoli MG. Cucurbitacin E, An Experimental Lead Triterpenoid with Anticancer, Immunomodulatory and Novel Effects Against Degenerative Diseases. A Mini-Review. Curr Top Med Chem. 2015;15(17):1708-13. doi: 10.2174/1568026615666150427121331. PMID: 25915611.

Naz A, Butt MS, Sultan MT, Qayyum MM, Niaz RS. Watermelon lycopene and allied health claims. EXCLI J. 2014;13:650-660. Published 2014 Jun 3.

Manivannan A, Lee ES, Han K, Lee HE, Kim DS. Versatile Nutraceutical Potentials of Watermelon-A Modest Fruit Loaded with Pharmaceutically Valuable Phytochemicals. Molecules. 2020 Nov 11;25(22):5258. doi: 10.3390/molecules25225258. PMID: 33187365; PMCID: PMC7698065.

Allerton TD, Proctor DN, Stephens JM, Dugas TR, Spielmann G, Irving BA. l-Citrulline Supplementation: Impact on Cardiometabolic Health. Nutrients. 2018 Jul 19;10(7):921. doi: 10.3390/nu10070921. PMID: 30029482; PMCID: PMC6073798.

Hong MY, Hartig N, Kaufman K, Hooshmand S, Figueroa A, Kern M. Watermelon consumption improves inflammation and antioxidant capacity in rats fed an atherogenic diet. Nutr Res. 2015 Mar;35(3):251-8. doi: 10.1016/j.nutres.2014.12.005. Epub 2015 Jan 3. PMID: 25631716.

Reklama

Czytaj także:

Jagoda kamczacka, czyli „owoc młodości” o niezwykłych właściwościach. 9 powodów, by jeść „królową jagód” jak najczęściej

Warzywo, które oczyszcza żyły i tętnice istnieje. 6 grup warzyw polecanych przeciw miażdżycy

Jakie jest najzdrowsze warzywo świata? Top 10 warzyw pod względem wartości odżywczych