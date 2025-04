Arbuzy w ciąży to doskonałe pożywienie. Są nie tylko dozwolone, ale wręcz bardzo polecane w diecie przyszłych mam. Oto największe zalety jedzenia arbuzów w ciąży.

Arbuza można jeść w ciąży! Właściwości arbuza czynią go zdrowym, świetnie nawadniającym owocem. Kobiety ciężarne mogą jeść więc arbuza w każdej formie: świeżego, w sałatce z arbuzem, w formie koktajlu, a nawet grillowanego arbuza lub arbuza kiszonego.

Jedzenie arbuza w ciąży ma zdecydowanie więcej zalet, niż potencjalnych wad. Arbuz doskonale uzupełnia dietę kobiety ciężarnej. Oto dodatkowe zalety jedzenia arbuzów w ciąży.

Arbuz nawadnia ciało i łożysko

Arbuz w 90% składa się z wody. Dzięki temu doskonale nawadnia ciało kobiety, ale też łożysko i płód. Większość tkanek tworzących się w ciele kobiety w czasie ciąży składa się głównie z wody. Woda to płyn owodniowy, zwiększona ilość krwi, ale też wypełnienie łożyska. Bardzo ważne jest, by w ciąży pić wystarczająco dużo płynów, a część z nich można zastąpić jedzeniem soczystych warzyw i owoców.

Nieoptymalne nawodnienie kobiety ciężarnej grozi:

spowolnionym wzrostem płodu,

zwiększonym ryzykiem przedwczesnego porodu,

zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych.

Arbuz zapobiega hemoroidom i zaparciom ciążowym

Wiele kobiet, które na co dzień nie mają lub nie miały tego problemu, w ciąży zmaga się z zaparciami i hemoroidami. Jednym ze sposobów na wspomaganie wypróżnień jest właśnie właściwe nawadnianie się i dostarczanie odpowiedniej ilości płynów.

Najlepiej pić wodę, by pozbyć się tego problemu, ale możesz też jeść arbuzy. Z tego powodu w ciąży warto jeść np. pomidory i ogórki, ale zalecane są też truskawki w ciąży, czereśnie w ciąży i jagody w ciąży.

fot. Jedzenie arbuza w ciąży jest wskazane/ Adobe Stock, Nelly

Arbuz na opuchnięcia w ciąży

Jeśli w ciąży masz problem z zatrzymaniem się wody w organizmie, które objawia się u ciebie opuchniętymi nogami, twarzą i kończynami, możesz podratować sytuację arbuzem. Na zatrzymanie wody wbrew pozorom najlepiej działa właśnie woda. Arbuz jest lekkim diuretykiem, który pobudzi delikatnie organizm do pozbycia się nadmiaru płynów z komórek ciała. Jedz arbuza, a być może szybko poczujesz się lepiej.

Arbuz zapobiega stanowi przedrzucawkowemu w ciąży

Stan przedrzucawokowy (preeklapsja) to komplikacja pojawiająca się najczęściej po 20. tygodniu ciąży. Charakteryzuje się wysokim ciśnieniem i białkomoczem. Nie do końca wiadomo, co powoduje te objawy, ale wiadomo, że wspomaganie diety likopenem może ograniczyć ryzyko tego problemu. Arbuz zawiera właśnie likopen i z tego powodu poleca się jego spożycie kobietom ciężarnym.

Badania naukowe badające bezpośredni wypływ między rzucawką a jedzeniem arbuza nie znalazły powiązań i dowodów na ochronne działanie arbuza. Potrzeba znacznie więcej badań, by udowodnić to działanie i mechanizm. Mimo braku twardych dowodów, jedzenie arbuza nie zaszkodzi, a może pomóc. Na pewno warto włączyć go do diety.

Arbuz doskonale chłodzi w ciąży

Jeśli jesteś w ciąży, a wokół panują upały, na pewno znosisz sytuację gorzej. Jedz arbuza i pij nawadniające płyny, a lepiej się poczujesz. Arbuz jest soczysty, orzeźwiający i może doskonale wpłynąć na twoje samopoczucie.

fot. Arbuz na ochłodę w ciąży jest idealny/ Adobe Stock, weyo

Arbuz na ciążowe mdłości

Arbuz spożywany w 1. trymestrze ciąży, może doskonale wspomagać w walce z mdłościami. Jeśli wymioty ciążowe są intensywne, mogą prowadzić do odwodnienia. Arbuz nawadnia, ale dzięki delikatnemu, orzeźwiającemu smakowi, może też przeciwdziałać mdłościom.

Możesz jeść go samego, w naturalnej formie, lub zrobić koktajle z imbirem i arbuzem dla wzmocnionego działania przeciw mdłościom w ciąży.

Mit o szkodliwości arbuza w ciąży nie jest popularny w Polsce, ale w Hiszpanii wierzą w niego wszyscy. Do tego stopnia, że kobieta ciężarna może mieć problem z zakupem arbuza na stoisku. Żaden sprzedawca nie „zaryzykuje” i nie sprzeda arbuzów kobiecie w ciąży.

Hiszpanie wierzą, że jedzenie arbuzów może spowodować przedwczesny poród lub poronienie. W micie tym nie ma nawet ziarna prawdy.

Jedzenie arbuzów w ciąży jest bezpieczne i nie ma ku niemu większych przeciwwskazań. Zwróć uwagę jednak na zasady ogólnego bezpieczeństwa żywności. Nie przetrzymuj pokrojonych arbuzów poza lodówką dłużej niż 2 godziny, by mieć 100% pewności, że arbuz jest bezpieczny do spożycia.

Jedzeni arbuzów w ciąży może mieć jeszcze jedną, niewielką wadę. Arbuz na pewno wzmaga potrzebę korzystania z toalety. Działa diuretyczne i składa się z płynów. W ciąży pęcherz jest już uciśnięty, a to powiększa częstotliwość korzystania z toalety. Arbuz jeszcze bardziej potęguje ten efekt. Lepiej powstrzymać się przed jedzeniem arbuzów na noc też z tego powodu.

To także mit, że arbuz ma wysoki indeks glikemiczny i dużo cukru. IG arbuza wynosi ok. 50 i klasyfikuje go to w zakresie niskiego indeksu glikemicznego. Arbuz w cukrzycy jest dozwolony, a nawet polecany. Tak samo, jak arbuz w cukrzycy ciążowej.

Oczywiście nie powinno się przesadzać z jednorazową porcją arbuza przy cukrzycy ciążowej, ale dotyczy to wszystkich produktów węglowodanowych. Arbuzy najlepiej jeść po posiłku, w formie deseru, lub w trakcie posiłku głównego jako jego element.

