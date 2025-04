Arbuzy na noc są dozwolone, choć jeśli masz wybór, lepiej jeść je w pierwszej połowie dnia. Arbuz zjedzony wieczorem nie tuczy, choć może wybudzić cię chęć skorzystania z toalety po zjedzeniu arbuza przed snem.

Jedzenie arbuzów wieczorem, a nawet bezpośrednio przed snem jest dozwolone. Tak, to mit, że owoce można jeść tylko przed godziną 18. Możesz sięgać po nie kiedy masz na to ochotę. Właściwości arbuza pozostają takie same.

Samo jedzenie na noc, rozumiane jako jedzenie bezpośrednio przed snem, nie jest ogólnie polecane. Ostatni posiłek najlepiej zjeść min. 2 godzin przed spaniem. Jeśli koniecznie chcesz coś zjeść w nocy, arbuz nie jest jednak najgorszą opcją. Wszystko zależy też od porcji, jaką wybierzesz. Plaster arbuza zjedzony nawet przed snem nie wywoła negatywnych efektów.

Jedzenie arbuzów na noc ma jedną, sporą wadę. Ponieważ arbuz dostarcza dużo wody, w nocy możesz obudzić się z potrzebą wyjścia do toalety. Jeśli chcesz dobrze spać i nie wstawać w nocy, zrezygnuj z jedzenia arbuza bezpośrednio przed snem. Mały plaster nie będzie miał takiego efektu, ale już w 350 g porcji arbuza jest ponad szklanka wody.

Wszystko zależy od kontekstu. Arbuzy nie tuczą i nie są mocno kaloryczne. Mimo wszystko, jeśli próbujesz się odchudzać, lepiej nie jedz ogólnie posiłków bezpośrednio przed snem. Postaraj się pozbyć nawyku wieczornego podjadania. Nie chodzi tutaj konkretnie o arbuzy, ale o wszystkie produkty.

Czy jedzenie arbuza na noc tuczy? To zależy, wyobraź sobie takie sytuacje:

Jeśli liczysz kalorie, jesz regularnie i wiesz, że „nie powinnaś” być głodna , nie sięgaj po arbuza na noc. Nie ma sensu dostarczać sobie dodatkowych kalorii i cukru, nawet w zdrowym arbuzie, jeśli przekroczysz tak ustalone zapotrzebowanie energetyczne.

. Znacznie lepszy niż przegryzanie chipsów, popcornu, czy podjadanie sera z lodówki. Śmiało sięgnij w tej sytuacji po arbuza na noc. Jeśli w wyrażeniu „jedzenie arbuza na noc” chodzi ci tak naprawdę o jedzenie arbuza na kolację, kilka godzin przed snem, to zdecydowanie dozwolone. Możesz zjeść jako wieczorny posiłek sałatkę z arbuzem. Pamiętaj jednak, że sam arbuz dostarcza jedynie węglowodanów. Do zbilansowanej fit kolacji potrzeba ci jeszcze źródła białka i zdrowego tłuszczu.

fot. Jedzenie arbuza na noc nie tuczy/ Adobe Stock, Alexey Novikov

Ze zjedzenia arbuza na noc skorzystają osoby, które muszą mocno się nawadniać. Jeśli masz zalecenie od lekarza, by przed snem wypić szklankę wody, możesz zastąpić ją arbuzem. Nie odmawiaj sobie arbuza na noc, jeśli masz dnę moczanową. To choroba, w której trzeba pić bardzo dużo wody, by pozbywać się nadmiaru kwasu moczowego z organizmu. Arbuz może stale gościć w diecie na dnę moczanową, przed snem także.

Arbuz na noc będzie też polecany wszystkim z kamicą nerkową. W tym wypadku jedzenie arbuza wieczorem, może zastąpić ci konieczność wypicia kilku szklanek wody.

W sytuacji, gdy nie ma dla ciebie znaczenia kiedy zjesz arbuza, polecałybyśmy sięganie po ten owoc raczej rano, w pierwszej połowie dnia, niż wieczorem. Arbuz jest idealną przekąską w letni dzień, bo nawadnia i dostarcza elektrolitów. Arbuz to też dawka cukru, który bardziej przyda ci się jako zastrzyk energii w ciągu dnia, niż na noc.

Choć indeks glikemiczny arbuza jest niski, z objadaniem się arbuzem na noc muszą uważać cukrzycy. Arbuzy można jeść w cukrzycy, ale nie polecamy diabetykom spożywania wyłącznie arbuza na kolację.

