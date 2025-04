Zdrowy styl życia stał się bardzo trendy, i słusznie. Szczególnie w trudnych czasach pandemii dbanie o właściwe odżywianie się, prawidłową wagę oraz unikanie „śmieciowego” jedzenia to droga do lepszej formy, odporności i dobrego samopoczucia. Ale nawet po tym, jak zagrożenie pandemiczne przeminie, warto kontynuować dobre nawyki.

Brzmi super, ale zwłaszcza na początku walka ze złymi przyzwyczajeniami bywa trudna... Jesteśmy często zmęczeni i zestresowani, zapominamy o zdrowych wyborach dietetycznych albo brakuje nam motywacji czy po prostu wiedzy. W takim momencie pomocne okazują się dedykowane aplikacje, które przypomną o zasadach zdrowego żywienia, zmotywują nas do właściwych zachowań i pozwolą zweryfikować produkty, które trafiają do naszego koszyka lub na nasze talerze. Oto 3 z nich, które z pewnością warto przetestować:

Wiesz co jesz

Ze skanerów etykiet korzystają setki tysięcy osób. Ale aplikacja Wiesz Co Jesz oferuje znacznie więcej. Jej głównym celem nie jest kontrola wagi, tylko wybieranie zdrowych składników diety i gotowych produktów. A to, co jest dla kogoś zdrowe, nie zawsze jest oczywiste i uniwersalne.

Dlatego Wiesz Co Jesz pozwala ci wybrać spośród ponad 30 diet profile żywieniowe, dopasowane do potrzeb danej osoby czy rodziny. Mogą to być diety:

eliminacyjne (np. bezglutenowa czy bezlaktozowa),

profilaktyczne (antynowotworowa czy antystresowa)

ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia w różnych dolegliwościach (np. chorobie Hashimoto czy insulinooporności).

Są tu także popularne diety: MIND, DASH czy śródziemnomorska.

Definiując swoje profile żywieniowe zyskujesz możliwość zindywidualizowanej weryfikacji, czy dany produkt, potrawa lub składnik jest dla ciebie korzystny czy szkodliwy. Przykład? Zielona herbata może być zdrowa w przypadku diety antynowotworowej z uwagi na zawarte w niej antyoksydanty, ale niekorzystna w stanie ciąży ze względu na zaburzanie wchłaniania kwasu foliowego. Z kolei wołowa wątróbka, korzystna w diecie na niedobory żelaza, jest szkodliwa dla osób chorujących na dnę moczanową z powodu wysokiej zawartości puryn. Prawdziwa łamigłówka, którą trudno rozwiązać bez fachowej pomocy.

fot. Materiały prasowe

Aplikacja Wiesz Co Jesz zawiera bazę ponad 3000 opisanych przez dietetyków składników i popularnych potraw, w tym wszystkie tak zwane składniki E; poza tym bazę kilkudziesięciu tysięcy gotowych produktów sklepowych i powiększająca się stale bibliotekę artykułów o tematyce zdrowego żywienia.

Podstawowa wersja aplikacji jest bezpłatna i dostępna zarówno na IOS jak i na Android. Można ja pobrać tutaj: https://bit.ly/3sOZiHe

Waterful

Nieodłącznym elementem zdrowego odżywiania jest poprawne nawodnienie. Dzięki codziennemu piciu odpowiedniej ilości wody masz pewność, że twój organizm daje z siebie sto procent. Aplikacja Waterful, dostępna na iOS i Android, zmotywuje cię do zbudowania nawyku picia wody (i innych, zdrowych napojów), abyś mogła w pełni wykorzystać energetyczny potencjał swojego ciała.

Pierwszym, co rzuca się w oczy w aplikacji jest urocza ośmiorniczka, która nadaje apce sympatycznego charakteru i dopinguje cię do systematycznego rejestrowania spożywanych płynów. Aplikacja Waterful sama wyliczy, ile przy danych, indywidualnie zdefiniowanych parametrach należy pić i pozwoli wygodnie dostosować przypomnienia do twojego planu dnia.

fot. Materiały prasowe

Aby zachęcić cię do regularnego sięgania po szklankę wody, Waterful pełen jest odznak do zdobycia oraz wyzwań, które możesz podjąć. Każde z nich skupia się na innych korzyściach dla twojego ciała i mózgu, takich jak: poprawa samopoczucia, detoks ciała, czy zwiększenie elastyczności skóry.

Inną zaletą aplikacji jest możliwość tworzenia swoich własnych, niestandardowych napojów. Świat nie dzieli się w końcu jedynie na miłośników wody, kawy i herbaty. Niezależnie więc od tego, co lubisz pijać i kiedy masz na to czas, aplikacja na pewno sprosta twoim oczekiwaniom.

Aplikację możesz pobrać tutaj:

iOS: https://apps.apple.com/pl/app/id1515530685?l=pl

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drink.water.reminder.alarm.tracker&hl=pl

lub tutaj: https://waterfulapp.com/

Vitalia Holia

Aplikacji, wspomagających proste liczenie kalorii, jest na rynku sporo, ale Vitalia Holia to rewolucja na rynku dietetycznym, która z miejsca podbiła serca użytkowników. Bo kto nie chciałby zadbać o siebie, ale na własnych zasadach i bez wyrzeczeń? Usługa opiera się na jadłospisach dietetycznych, ale to tylko jedna z licznych funkcji aplikacji. Vitalia Holia to tak naprawdę asystent zdrowego trybu życia, dostępny zawsze pod ręką, w twoim telefonie.

Czym Holia wyróżnia się na tle konkurencji? Przede wszystkim pozwala na niespotykaną do tej pory elastyczność w doborze i realizacji swoich celów. A te mogą być różne, na przykład jak najszybsze zgubienie zbędnych kilogramów lub przeciwnie, nabranie masy mięśniowej. Albo wprowadzenie do swojego jadłospisu nowych, zdrowych smaków, czy nawet kompleksowa kontrola kalorii oraz mikro i makroskładników w codziennej diecie.

Co jeszcze warto wiedzieć o tej usłudze? W ramach abonamentu do wyboru dostajesz 6 różnych rodzajów jadłospisów, które można wymieniać nawet co tydzień:

klasyczny,

wege,

wege+ryby,

bezglutenowy,

bezmleczny,

bez laktozy.

Każdy z tych jadłospisów możesz do woli modyfikować, korzystając z bazy 54 tysięcy zdrowych przepisów, skanując gotowe produkty czy nawet jedząc na mieście.

Do tego otrzymujesz jeszcze nielimitowany kontakt z dietetykiem i plan treningowy z 45 wideo-treningami. Program motywacyjny pomoże ci wypracować zdrowe nawyki, takie jak regularny sen lub 10 tysięcy kroków dziennie.

fot. Materiały prasowe

Pod tym linkiem możesz wypróbować Holię przez 7 dni za darmo: https://www.vitaliaholia.pl/app/giftcode?code=HOLIA74.