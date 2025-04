Aplikacje do picia wody wysyłają regularne przypomnienia o tym, by się nawodnić w wybranych przez ciebie odstępach czasu. Dzięki powiadomieniom nie zapominasz o tym, by się napić. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które mają problem z wypijaniem odpowiedniej ilości wody lub chcą się odchudzać. W postanowieniu zdrowego odżywiania możesz skorzystać z aplikacji do odchudzania, aplikacji do liczenia kalorii lub właśnie różnych aplikacji do monitorowania podaży wody. Oto nasza selekcja najlepszych aplikacji do picia wody.

Aplikacja do picia wody to rozwiązanie dla osób budujących nawyk regularnego nawadniania. Jest wiele sposobów na zwiększenie spożycia wody, a korzystanie z aplikacji mobilnej to jeden ze skuteczniejszych. Jakie funkcje znajdziesz w aplikacjach do picia wody?

Aplikacja przypomina ci, że czas sięgnąć po wodę .

. Aplikacja podpowiada, ile wody powinnaś już wypić w danym momencie dnia, by nawadniać się regularnie.

Aplikacja oblicza twoje indywidualne zapotrzebowanie i wskazuje, ile wody musisz pić.

i wskazuje, ile wody musisz pić. Aplikacje zbierają dane, ile wody wypiłaś, byś mogła śledzić swoje postępy w budowaniu zdrowego nawyku.

Aplikacja do picia wody służy przede wszystkim osobom, które nie odczuwają mocno pragnienia i potrafią zapomnieć o codziennym wypiciu odpowiedniej ilości wody. Na rynku jest dostępnych naprawdę wiele (dziesiątki, a nawet setki) aplikacji do picia wody. Przetestowałyśmy kilkanaście najpopularniejszych i wybrałyśmy te, które są według nas najbardziej funkcjonalne i najlepiej spełniają swoją rolę.

Waterful to aplikacja do picia wody, w której dbasz o wirtualną ośmiornicę, gdy sama się nawadniasz. Wypijasz szklankę wody, umieszczasz ją w aplikacji, a ośmiornica odwdzięcza się wirtualnym uśmiechem, balonikiem lub całusem. Im więcej wody wypijesz, tym weselszy staje się twój wirtualny pupil.

Aplikacja jest nie tylko wesoła i kolorowa, ale przede wszystkim funkcjonalna i prosta w obsłudze. Znajduje się w niej wszystko, czego możesz potrzebować w aplikacji do picia wody:

Dostępna jest w języku polskim.

Podobna jakość wersji iOS i Android.

Aplikacja oblicza zapotrzebowanie na wodę , biorąc pod uwagę wiele szczegółów np. ciążę i pogodę.

, biorąc pod uwagę wiele szczegółów np. ciążę i pogodę. Możesz samodzielnie zweryfikować swoje cele .

. Dostajesz powiadomienia z wybraną przez siebie częstotliwością.

Ma przejrzysty design.

Łatwy dostęp do statystyk.

Możliwość brania udziału w wodnych wyzwaniach : „odzyskaj równowagę”, „sprawne ciało”, „promienna skóra".

: „odzyskaj równowagę”, „sprawne ciało”, „promienna skóra". Możliwość zdobywania motywujących odznak przy budowaniu zdrowych nawyków.

Jedyną wadą, jakiej możemy się dopatrzeć w tej aplikacji jest koncept dbania o wirtualną ośmiornicę, który może wydać się niektórym infantylny. Naszym zdaniem to jednak zaleta. Aplikacja Waterful jest doskonałym narzędziem dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy w monitorowaniu spożycia wody.

fot. Aplikacja do picia wody Waterful/ Materiały prasowe

Aplikacja Water Tracker do klasyczna i prosta aplikacja do monitorowania spożywanej wody. Jej główną wadą jest brak tłumaczenia na język polski.

Oblicza dzienne zapotrzebowanie na wodę.

Pozwala na samodzielne wybranie celu.

Pozwala wybrać, jak często będzie przypominać o piciu wody.

o piciu wody. Pozwala na zdobywanie wirtualnych odznak za regularne nawadnianie.

Pozwala na zarejestrowanie innych napojów i wybranie tych wypijanych najczęściej.

i wybranie tych wypijanych najczęściej. W wersji na iOS synchronizuje się z Apple Health.

W podstawowej wersji aplikacji nie jest możliwe samodzielne zdecydowanie o dokładnych godzinach wysyłanych powiadomień.

Dostępna w języku angielskim.

fot. Przykładowe funkcje aplikacji Water Tracker/ Zrzut ekranu aplikacji mobilnej

Z aplikacją „Moja woda” polubi się każdy, kto szuka aplikacji do picia wody w najprostszej formie. Jest bardzo łatwa w użytkowaniu, pozwala na dostosowanie preferencji i ma przyjemny dla oka design. Nie wymaga logowania i jest dostępna w języku polskim.

Pozwala na wybranie celów , m.in.: pić więcej wody, mieć lśniącą skórę, prowadzić zdrowy tryb życia, poprawić trawienie, zrzucić wagę.

, m.in.: pić więcej wody, mieć lśniącą skórę, prowadzić zdrowy tryb życia, poprawić trawienie, zrzucić wagę. Oblicza dzienny cel wypitych płynów.

Pozwala na korzystanie z aplikacji natychmiast po pobraniu, bez konieczności rejestracji i logowania.

bez konieczności rejestracji i logowania. Pozwala na wybranie własnych interwałów powiadomień.

W bezpłatnej wersji nie pozwala na dodawanie napojów innych niż woda, kawa i herbata.

W bezpłatnej wersji nie pozwala na dodawanie spożytych napojów do minionych już dni, co może zaburzać realne statystyki.

Aplikacja pozwala konkurować ze znajomymi i wzajemnie motywować się w osiąganiu celów.

Aplikacja do picia wody Hydro zbiera wiele pochlebnych opinii wśród użytkowników Androida. Przetestowałyśmy aplikacje w obydwu popularnych systemach i zdecydowanie zgadzamy się z opiniami: wersja Android jest czytelna i przyjazna dla użytkownika, jednak wersja iOS nie wypada najlepiej na tle konkurencji. Oto główne wnioski z testów:

Aplikacja dostępna w wersji na Android i iOS.

Możesz śledzić swoje postępy na wykresach i w sekcji statystyk.

i w sekcji statystyk. Możesz dostosować powiadomienia do swoich potrzeb.

Możesz edytować wielkości szklanek i naczyń, z których pijesz wodę, by statystyki były jeszcze dokładniejsze.

Masz dostęp do wykresów i analizy nie tylko z poziomu aplikacji mobilnej, ale też przeglądarki internetowej.

nie tylko z poziomu aplikacji mobilnej, ale też przeglądarki internetowej. Wersja aplikacji na Android jest zdecydowanie bardziej rozbudowana i zbiera więcej przychylnych opinii niż wersja iOS.

Oprawa graficzna wersji na iOS nie jest najlepsza.

Aplikacja pozwala na dodawanie ważnych danych statystycznych (np. ilości wody spożywanej w jedzeniu), ale może być to przytłaczające, jeśli nie wiesz, jak odpowiedzieć.

fot. Aplikacja Hydro/ Materiały prasowe

Wymieniłyśmy tylko kilka popularnych aplikacji do picia wody, które przypadły nam do gustu. Dostępnych jest ich naprawdę wiele, więc jeśli doszukasz się wad w naszych propozycjach, nie zniechęcaj się i wypróbuj inne aplikacje do picia wody:

Aplikację Water Your Body,

Aplikację Waterbalance,

Aplikację Wypij Wodę,

Aplikację Water Reminder.

