Dawniej można je było dostać jedynie w puszce. Dziś dostępne są także świeże i to przez cały rok. Nie ma więc sensu jeść przetworzonych owoców, zwłaszcza, że są konserwowane w słodkim syropie. Świeży, dojrzały ananas zawiera sporo wody, niewiele kalorii, ma też błonnik, który reguluje trawienie i daje uczucie sytości na długo. Prócz tego to dobre źródło potasu oraz witaminy C. Ale uwaga! Owoc ten zawiera także sacharozę, której nadmiar odkłada się w tkance tłuszczowej. Dlatego najlepiej zjedz go w pierwszej połowie dnia, gdy jesteś najbardziej aktywna.

Ananas w diecie - mocne kości

Picie koktajli mlecznych z ananasem, dwa–trzy razy w tygodniu na śniadanie to dobry sposób by wzmocnić kości. Taki słodki drink jest bowiem bogatym źródłem manganu. Ten zaś ułatwia przyswajanie wapnia oraz jego wbudowywanie w tkankę kostną. Dzięki temu może obniżać ryzyko osteoporozy.

Ananas w diecie - zdrowe serce

Wzbogacenie menu w ananasy chroni przed chorobami serca i układu krążenia. Owoc zawiera sporo potasu i niewiele sodu. Dzięki temu obniża ciśnienie tętnicze krwi, korzystnie wpływa na pracę serca oraz działa przeciwzakrzepowo, zapobiegając zlepianiu się płytek krwi.

Ananas w diecie - przy chorych stawach

Ananas to skuteczny środek na bóle stawów. Owoc ten ma właściwości przeciwzapalne, łagodzi ból, opuchliznę i wspomaga gojenie się tkanek. Soczysty miąższ jedzony pomiędzy posiłkami zawiera sporo przeciwutleniaczy, które łagodzą stany zapalne stawów.

Ananas w diecie - pamięć i koncentracja

Czekoladowe founde (kawałki ananasa zanurzone w ciepłej czekoladzie) to świetny deser dla uczniów i studentów. Słodki owoc dostarcza sporo witaminy B1 (tiaminy), która wspomaga działanie układu nerwowego, poprawiając pamięć i koncentrację.

Ananas w diecie - na trawienie

Sałatka z surowym ananasem to idealny dodatek do dań mięsnych. Świeży owoc pobudza apetyt, zawiera też bromelainę – enzym rozkładający białko, który ułatwia trawienie. Prócz tego ananas zmniejsza wydzielanie soku żołądkowego, a także zapobiega wzdęciom i zgadze.

Ananas w diecie - przy dnie moczanowej

Owocowy koktajl z garści wiśni, jagód i połowy szklanki pokrojonego ananasa może wspomagać leczenie dny moczanowej. Owoc ten ułatwia usuwanie z organizmu nadmiaru kwasu moczowego, który wywołuje dolegliwości przy tym schorzeniu.

Ananas w diecie - w walce z rakiem

Świeże ananasy mogą być także skutecznym sposobem na zapobieganie rakowi. Zawarte w nich substancje pobudzają układ odpornościowy do niszczenia chorych komórek, hamując rozwój nowotworów złośliwych piersi, płuc, jajników, jelita grubego oraz skóry.

