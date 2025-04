Amarantus w języku polskim nazywany jest szarłatem. Roślina ta uprawiana jest w Polsce zaledwie od kilkudziesięciu lat. Nasz kraj jest aktualnie topowym producentem amarantusa w Europie. Z tego powodu jego dostępność w sklepach jest coraz lepsza. Produkty z amarantusa można kupić w przystępnych cenach nie tylko w sklepach ekologicznych, ale także na działach ze zdrową żywnością w supermarketach oraz w mniejszych, lokalnych sklepikach.

Na świecie amarantus znany jest od tysięcy lat. Szarłat pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie przez Inków i Azteków uznawany był za świętą roślinę. Do Europy trafił w XVI wieku i początkowo uprawiany był jako roślina ozdobna. W ciągu ostatnich kilku lat amarantus stał się bardzo popularny, szczególnie wśród osób dbających o zdrową dietę. Czy słusznie?

Amarantus właściwości

Amarantus jest jednym z lepszych substytutów mięsa ze względu na wysoką zawartość białka. Szarłat zawiera szczególnie dużo lizyny, aminokwasu (aminokwasy to „cegiełki” budujące białka) niezbędnego dla człowieka. Ziarna amarantusa są bezglutenowe, dlatego szczególnie doceniają je osoby, które z różnych powodów muszę eliminować gluten z diety. Choć celiakia (genetyczna, trwała nietolerancja glutenu) dotyczy zaledwie 1-2% społeczeństwa, to coraz więcej osób eliminuje gluten z innych powodów np. alergia na gluten, choroby o podłożu autoimmunizacyjnym (Hashimoto, łuszczyca itd.).

Amarantus to także bardzo dobre źródło żelaza pochodzenia roślinnego. Sto gram ziarna amarantusa dostarcza aż 7,8 mg żelaza o dość dobrej przyswajalności, podczas, gdy norma dla dorosłej zdrowej kobiety wynosi 18 mg/dobę. Z tego powodu szarłat powinien na stałe zagościć w diecie kobiet w ciąży, które mają zwiększone zapotrzebowanie na żelazo.

Amarantus to ważny składnik dla osób zmagających się z przewlekłym stresem. Ziarna amarantusa zawierają w składzie magnez oraz potas regulujące pracę układu nerwowego i krwionośnego. Oba te minerały zapobiegają także skurczom mięśniowym, co jest istotne dla sportowców oraz wszystkich trenujących regularnie.

Szarłat jest rośliną, która nie rośnie przy zbyt wysokim stężeniu pestycydów, dlatego jego uprawa wymusza stosowanie niewielkich ilości środków ochrony roślin.

Amarantus w kuchni

Ziarna amarantusa. Jak gotować amarantus?

Ugotowane ziarna amarantusa można dodawać do placków, kotletów, pulpetów lub podawać jako dodatek do obiadu, tak, jak inne kasze. Gotowanie amarantusa nie jest trudne. Szklankę amarantusa należy zalać dwiema szklankami wody. Całość lekko solimy i gotujemy na małym ogniu około 20 minut aż ziarna napęcznieją i wchłoną całą wodę. Jeśli amarantus będzie wciąż zbyt twardy trzeba dodać jeszcze odrobinę wody i dogotować przez kilka minut.

Amarantus ekspandowany (inaczej popping z amarantusa)

To najwygodniejsza forma amarantusa do codziennego stosowania. Amarantus ekspandowany ma postać małych, sprężystych kuleczek, których nie trzeba gotować, wystarczy dodać je do przygotowywanego dania. Poppinng z amarantusa to świetna alternatywna dla płatków zbożowych. Można go używać jako dodatek do jogurtu, koktajlu, owsianki.

Amarantus ekspandowany warto dodawać także do zup i sałatek zamiast grzanek (dodatkowe źródło białka i węglowodanów złożonych). Wypróbuj nasz przepis na ciastka z amarantusa i suszonych moreli bez pieczenia.

Ciastka z amarantusa i suszonych moreli

amarantus ekspandowany 1,5 szklanki

syrop z agawy 7 łyżek

masło orzechowe 7 łyżek

10 suszonych moreli niesiarkowanych, pokrojonych w drobne paseczki

W miseczce połącz masło orzechowe i syrop z agawy. Dodaj amarantus ekspandowany i posiekane morele. Masę przełóż do formy, ugnieć na płasko i wstaw do lodówki na 2 godziny. Po wyjęciu z lodówki krój masę na małe, prostokątne ciasteczka.

Mąka z amarantusa

Mąkę z amarantusa można wykorzystać w wypiekach (ciasta, ciasteczka) jako zamiennik, urozmaicenie innych mąk glutenowych. Mąka z amarantusa to także dobry składnik naleśników na diecie bezglutenowej. Do wypieków, które w trakcie pieczenia rosną należy dodać 25% mąki z amarantusa, pozostałą ilość uzupełniając innym gatunkiem mąki.

W sklepach dostępne są także inne produkty z dodatkiem amarantusa (np. makaron z amarantusa, pieczywo chrupkie z amarantusa, chleb z dodatkiem amarantusa). Wato wprowadzić je do jadłospisów zamiast wszechobecnej pszenicy, nawet, jeśli dobrze tolerujecie gluten.

