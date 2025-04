Na nietolerancje związane z grzybami jadalnymi narażone są w szczególności osoby starsze. Oprócz alergii pokarmowej wystąpić mogą również zatrucia.

Reklama

Spis treści:

Grzyby leśne jadalne po odpowiednim przygotowaniu są bardzo smaczne. Jednakże czasem z nieuwagi lub niewiedzy zdarzyć się może, że zjemy trującego grzyba. Wiąże się to z poważnymi skutkami zdrowotnymi. Jednakże trzeba pamiętać, że grzyby nie są częstymi alergenami pokarmowymi, więc alergia na nie pojawia się stosunkowo rzadko.

Alergię na spożywane grzyby można podzielić na:

opóźnioną – pierwsze symptomy pojawienia się alergii pojawiają się od 45 minut do 3 dni. Czasem pojawić się mogą ostre reakcje chroniczne. Alergia ta może wystąpić nawet od małej ilości grzybów. Zdarza się, że zamiast problemów z układem pokarmowym, występują obrzęki węzłów chłonnych oraz ból głowy,

– pierwsze symptomy pojawienia się alergii pojawiają się od 45 minut do 3 dni. Czasem pojawić się mogą ostre reakcje chroniczne. Alergia ta może wystąpić nawet od małej ilości grzybów. Zdarza się, że zamiast problemów z układem pokarmowym, występują obrzęki węzłów chłonnych oraz ból głowy, natychmiastową – występuje wstrząs anafilaktyczny. Uwalnia się wtedy wielkie ilości histaminy oraz innych substancji chemicznych. Osoby z nadwrażliwością mogą nawet umrzeć na wskutek zjedzenia grzybów. Reakcja ta może również przebiegać łagodniej oraz swój początek może ujawnić się od 2 sekund do dwóch godzin.

Organizm dziecka nie jest przystosowany do prawidłowego trawienia spożywanych grzybów. Lepiej temu zapobiegać i nie podawać dzieciom grzybów nieznanych, a jeśli już chcemy, to w małej ilości. U dzieci częściej występują alergie pokarmowe, więc należy z większą uwagą patrzeć na to, co się mu podaje.

Alergia na grzyby występuje rzadko, jednakże jeśli u twojego dziecka zostanie ona rozpoznana, to należy przestrzegać zaleceń alergologa. Należy wtedy wyeliminować jakiekolwiek grzyby w diecie dziecka. Warto zwrócić uwagę na różne mieszanki przypraw, ponieważ występować w nich mogą grzyby suszone.

Niespodziewana alergia wywołana spożyciem grzybów przez dziecko objawiać się może:

astmą,

wyciekiem z nosa wodnistej wydzieliny,

świądem nosa,

zapaleniem spojówek,

kichaniem.

Reklama

Czytaj także:

Uczulenie (alergia) na gluten - objawy, badania i leczenie

Objawy alergii - jak może się objawiać uczulenie?

Wapno na alergię. Czy wapń faktycznie działa na objawy uczulenia?