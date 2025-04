Chcesz prowadzić zdrowy tryb życia, ale nie masz na to czasu? Wcale nie musisz stosować drakońskiej diety, by wyglądać i czuć się pięknie. Czasem wystarczą niewielkie zmiany, by efekt był spektakularny. Właśnie taką zmianę w życiu chce wprowadzić Milena i Kasia. W tym celu wzięły udział w wyzwaniu "Aktywny tydzień z Activią". Czy się im uda?

"W codziennej gonitwie czasem zapominam o sobie" - Kasia, 32 lata

Grafik komputerowy z zawodu. To właśnie praca wymusza na niej siedzący tryb życia, a także przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu. Prywatnie kocha przebywać na łonie natury. Uwielbia podróże wszelkimi środkami transportu. Najlepiej z plecakiem i aparatem, na własną rękę, często w tereny górzyste. Lubi też gotować, poznawać nowe smaki i oczywiście jeść. Chociaż nie stosuje diet, to pilnuje wagi i stara się jeść zdrowo: unika nadmiernej ilości soli i fastfoodów. Nie uprawia sportów regularnie, ale jeśli tylko może to wędruje, jeździ na rowerze, a czasem wybiera się na siłownię.

"Mam poczucie, że powinnam być bardziej systematyczna jeśli chodzi o moją dietę" - Milena, 29 lat

Jest mamą 9-letniej Julki. Uwielbia modę i windsurfing. Chciałaby się zmotywować i wprowadzić zdrowe nawyki.

Od lewej: Kasia i Magda

Wyzwanie "Aktywny tydzień z Activią"

Dziewczyny przez tydzień będą prowadziły zdrowy tryb życia. Ich zadaniem będzie między innymi picie więcej wody, włączenie do jadłospisu większej ilości warzyw, picie nowej Activi z siemieniem lnianym, a także uprawianie sportu. Dziewczyny przez tydzień będą regularnie ćwiczyć na siłowni. Zrezygnują też z autobusów oraz samochodu i przesiądą się na rower.

Czy Kasi i Milenie się uda? Przekonamy się niebawem, a już teraz życzymy im powodzenia!

Materiał powstał z udziałem marki Activia