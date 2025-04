Pędzisz do pracy i zapominasz o śniadaniu? W pracy nie masz czasu na zjedzenie pełnowartościowego posiłku? Znasz to? Kasia i Milena - uczestniczki naszego wyzwania też to znały. Postanowiły jednak coś zmienić w swoim życiu i diecie, by czuć się lepiej i zdrowiej. Lato to przecież doskonały czas, by zadbać o figurę i kondycję. Dziewczyny wiedziały, że nie będzie łatwo, ale metodą małych kroków spróbowały odmienić swoje codzienne żywienie. Kim są nasze bohaterki i na czym polegało ich wyzwanie?

Reklama

Kasia to graficzka komputerowa, a Milena to miłośniczka mody i windsurfingu. Dziewczyny wzięły udział w wyzwaniu "Aktywny tydzień z Activią". Przez tydzień prowadziły zdrowy tryb życia, a ich zadaniem było między innymi: picie więcej wody, włączenie do jadłospisu większej ilości warzyw, picie nowej Activii z siemieniem lnianym, a także uprawianie sportu. Dziewczyny dodatkowo przez tydzień regularnie ćwiczyły na siłowni. Zrezygnowały też z autobusów oraz samochodu i przesiadły się na rower. Jak sobie poradziły? Jak się czuły i co zmieniło się w ich życiu? Sprawdźcie!

Kasia i jej wyzwanie "Aktywny tydzień z Activią"

Przyznam szczerze, że pierwsze dni wyzwania Aktywny tydzień z Activią nie były dla mnie proste, ponieważ musiałam mocno pilnować diety, picia wody, a także ćwiczeń i jazdy na rowerze. Najlepsze jest to, że te poranne i popołudniowe przejażdżki okazały się bardzo przyjemne. Moją przekąską między posiłkami była Activia z siemieniem lnianym, które wzbogacało smak jogurtu. Bardziej do gustu przypadła mi ta o smaku mango-ananas, chociaż gruszka-kiwi też jest pyszna. Nowa Activia towarzyszyła mi w zasadzie wszędzie: w domu, poza domem, w pracy, w kinie. Przed południem jako drugie śniadanie lub między obiadem a późną kolacją, kiedy wiedziałam, że przez jakiś czas nie zjem większego posiłku. Activia daje uczucie sytości między posiłkami i ma orzeźwiający smak – to świetne rozwiązanie dla każdego, kto chce bezproblemowo zjeść coś szybko, niedużo i mieć to coś pod ręką. Jestem pewna, że po tym tygodniowym wyzwaniu nadal będę zdrowo jeść i uprawiać sport, ponieważ widzę, ile korzyści z tego czerpię ja i moje ciało. - Kasia, 32 lata

Milena i "Aktywny tydzień z Activią"

Wyzwanie Aktywny tydzień z Activią okazało się prostsze niż myślałam. Oczywiście pierwsze dni nie były łatwe, ale bardzo szybko przekonałam się do ćwiczeń i zdrowego stylu odżywiania. To co zmieniło się na plus, to moje podejście do drugiego śniadania, którego zwykle nie miałam czasu zjeść. Od teraz towarzyszy mi Activia, którą piłam jako drugie śniadanie, najczęściej razem z bananem lub jabłkiem, a czasem z lekkim pieczywem. Activia to idealna przekąska w ciągu dnia! Jest niewielka, bardzo poręczna i zmieści się do każdej torebki. Wyzwanie spowodowało też, że zaczęłam intensywnie ćwiczyć, co już teraz widać :) Jestem pewna, że nie zrezygnuję ze zdrowego stylu życia i dalej będę starała się być fit. - Milena, 29 lat

Jak widzisz Kasi i Milenie się udało! Ty też tak możesz!