Zasady diety ajurwedyjskiej, jadłospis i przepisy dopasowane do doshy, czyli twoich żywiołów według ajurwendy

Ajurweda: dieta to ważny element całej filozofii ajurwedyjskiej. Jej najważniejsze zasady to znaczne ograniczenie ilości mięsa, najlepiej do drobiowego, nieprzejadanie się i używanie składników dopasowanych do tzw. doshy, czyli temperamentu determinowanego przez konkretne żywioły. Ważna jest też temperatura spożywanych pokarmów, użyte przyprawy oraz to, by jeść spokojnie i nie rozpraszając uwagi.