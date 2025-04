Agrest ze skórką jest jak najbardziej jadalny i znacznie zdrowszy, niż jedzenie jedynie miąższu z agrestu. Choć jedzenie agrestu w całości jest najbardziej polecane, nie każdy może jeść agrest w ten sposób.

Reklama

Spis treści:

Jesz agrest, wysysając jedynie słodki miąższ i pestki ze środka? Tracisz najcenniejsze właściwości agrestu, które zgromadzone są w skórce.

Skórka agrestu jest jak najbardziej jadalna. Przed zjedzeniem agrestu możesz zechcieć oderwać od niego twardszy ogonek. Agrest najlepiej jeść w całości, jest wtedy najzdrowszy.

Jedzenie agrestu ze skórką ma wiele zalet:

Pod skórką zgromadzone jest najwięcej witamin i minerałów z agrestu.

z agrestu. Sam miąższ z agrestu to w większości prosty cukier, jedząc skórkę z agrestu, opóźniasz jego wchłanianie.

Agrest jedzony ze skórką ma niższy indeks i ładunek glikemiczny , niż agrest jedzony bez skórki.

, niż agrest jedzony bez skórki. W skórce agrestu zgromadzone jest najwięcej antyoksydantów działających ochronnie dla serca, mózgu i przeciwstarzeniowo.

działających ochronnie dla serca, mózgu i przeciwstarzeniowo. Jedzenie agrestu ze skórką bardzo dobrze syci . Przyjmujesz mniej kalorii, a jesteś nasycona. Jest to szczególnie ważne na diecie odchudzającej.

. Przyjmujesz mniej kalorii, a jesteś nasycona. Jest to szczególnie ważne na diecie odchudzającej. Wyrzucając skórkę od agrestu wyrzucasz też cenny błonnik w niej zawarty.

Jedzenie agrestu bez skórki to też po prostu marnotrawienie wartościowego, zdrowego produktu, często samodzielnie wyhodowanego w ogródku i pełnego zdrowych cząstek. Spróbuj przełamać się do zjedzenia agrestu ze skórką, gdy jest dojrzały i słodki.

fot. Agrest ze skórką jest bardzo zdrowy/ Adobe Stock, PhotoSG

Agrest możesz dodawać do wypieków i kompotów lub robić przetwory z agrestu. Z obfitych plonów możesz zrobić prozdrowotną nalewkę z agrestu, sok z agrestu, wino z agrestu lub dżem z agrestu.

Agrest najzdrowszy jest jednak na surowo. Świetnie smakuje prosto z krzaka, ale równie dobrze możesz wykorzystać jego właściwości, dodając go:

do zdrowych koktajli (koktajl z agrestu pomaga na wypróżnienie),

do wody, tworząc wody smakowe, domowe lemoniady i domowe izotoniki,

i domowe izotoniki, do sałatek,

do owsianek,

do jogurtu.

Sposobów na jedzenie agrestu w najzdrowszej, surowej formie masz bardzo dużo.

Nie każdy powinien jeść jednak agrest ze skórką. Niektórzy bardziej skorzystają na wyssaniu miąższu z agrestu.

Dzieci nie muszą jeść skórek z agrestu

Warto zachęcić dzieci do jedzenia owoców agrestu w całości, ale dla wielu maluchów skórki z agrestu mogą być zbyt twarde, kwaśne lub ciężkie do połknięcia. Jeśli twoje dziecko nie lubi jeść agrestu w całości, zachęć je do spróbowania tego owocu bez skórki.

Osoby z problemami z połykaniem nie muszą jeść skórek z agrestu

Jeśli ktoś ma problemy w obrębie układu pokarmowego, np. chore uzębienie, problemy z połykaniem, lub bardzo wrażliwy układ pokarmowy z innego powodu, nie powinien jeść skórek z agrestu, ale też skórek z bobu, a w skrajnych przypadkach nawet skórek pomidora. Dotyczy to np. osób starszych lub chorych po operacjach.

Osoby z refluksem pokarmowym nie powinny jeść skórek agrestu

Agrest nie należy do owoców polecanych przy refluksie, ale dokładniej, chodzi tu o skórki agrestu, nie jego miąższ. Jeśli lubisz agrest, ale zaostrza on twój refluks pokarmowy, sprawdź, czy działa tak agrest bez skórki. W skórce zgromadzone są (zdrowe) kwasy organiczne, które predysponują do zgagi i refluksu. Być może w diecie przy refluksie możesz jeść agrest, ale po prostu bez skórki.

Dieta lekkostrawna a skórki agrestu

Agrest znajduje się zazwyczaj na liście owoców przeciwwskazanych w diecie lekkostrawnej. Sam miąższ z agrestu, bez skórki, mógłby jednak występować w diecie lekkostrawnej. Możesz więc jeść agrest, jeśli masz polecenie tej diety, ale wypluwaj skórkę.

Reklama

Czytaj także:

Czereśnie - tuczące czy odchudzające? Poznaj efekty diety czereśniowej

Nature’s Cereal to śniadaniowy hit na Tik Toku. Na czym polega fenomen przepisu, który podzielił Internet?

Czy można łączyć ogórka z pomidorem? Polscy naukowcy dokładnie przebadali ten temat