Agrest to niskocukrowy owoc z bardzo niskim indeksem glikemicznym (15). Dzięki tym właściwościom agrest można śmiało nazwać owocem przyjaznym diabetykom. Cukrzycy mogą go jeść z korzyścią dla zdrowia, o ile nie jest kandyzowany lub dosłodzony.

Indeks glikemiczny agrestu wynosi 15. Według innych źródeł IG agrestu może sięgać 25. Obydwa odczyty klasyfikują agrest w bazie produktów z niskim indeksem glikemicznym.

Agrest ma nie tylko niski indeks glikemiczny, ale cechuje się też niskim ładunkiem glikemicznym. Porcja agrestu o masie 100 g ma ładunek glikemiczny równy 1,32. To naprawdę minimalny ładunek węglowodanowy. Oznacza to, że agrest nie wpływa znacząco na poziom glukozy we krwi po jego spożyciu.

W 100 g agrestu znajduje się dokładnie:

Energia: 44 kcal

Białko: 0,88 g

Tłuszcz: 0,58 g

Węglowodany ogółem: 10,2 g

Błonnik: 4,3 g.

Oznacza to, że agrest zawiera ok. 5,9 g węglowodanów przyswajalnych w formie cukrów na każde 100 g. Zdecydowanie oznacza to, że agrest należy do owoców niskocukrowych. Jeśli zastanawiasz się, czy agrest ma dużo cukru, to odpowiedź jest jasna: nie, ma go bardzo niewiele.

Wymienniki węglowodanowe w agreście

Dla diabetyków, a szczególnie osób z cukrzycą typu 1. bardzo ważne jest to, by kontrolować węglowodany w agreście w przeliczeniu na wymienniki węglowodanowe (WW). Bardzo mało prawdopodobne jest, by zjeść na tyle dużo agrestu, że wpłynie on znacząco na poziom cukru, ale lepiej wliczyć go w codzienne wyliczenia wymienników węglowodanowych.

1 wymiennik węglowodanowy (WW) dla agrestu to porcja o masie 170 g .

. 100 g agrestu to 0,6 wymiennika węglowodanowego (WW).

Cukrzycy zdecydowanie mogą jeść agrest, nawet w formie przekąski. Diabetycy nie tylko mogą agrest jeść, ale jest on wręcz wskazany w diecie cukrzycowej ze względu na szerokie prozdrowotne zalety. Garść agrestu zjedzona na raz nie powinna spowodować skoku cukru nawet u diabetyka. Ważne jest jednak, by jeść agrest ze skórką. Zawiera ona błonnik i najwięcej antyoksydantów.

Cukrzycy nie powinni za to jeść agrestu posłodzonego dodatkowo cukrem, np. w formie klasycznego kompotu agrestowego, napojów gazowanych o smaku agrestowym, agrestu kandyzowanego, czy agrestu w syropie. Przetwory z agrestu są smaczne i zdrowe, ale dla cukrzyków odpowiednie tylko w formie przetworów bez cukru.

Czy agrest podnosi cukier?

Każdy produkt będący źródłem węglowodanów podnosi cukier. Agrest też może przyczynić się więc do podwyższenia glukozy we krwi. Nie robi tego jednak szybko i w zauważalny i odczuwalny sposób. Agrest potocznie należy więc do produktów, które w nieznacznym stopniu wpływają na poziom cukru we krwi. Wszystko zależy jednak oczywiście od porcji. Jeśli zjesz kilogram agrestu na raz, skok glukozy może być wyraźny.

Właściwości agrestu są szerokie i wiele z nich bezpośrednio przekłada się na zdrowie cukrzyków. Cukrzyca to nie tylko problemy z wysokim cukrem we krwi, ale szereg powikłań takich jak: wysoki cholesterol, miażdżyca, problemy z nerkami i nie tylko. Zastanawiając się, czy dany produkt jest zdrowy dla cukrzyków, trzeba wziąć więc pod uwagę więcej aspektów nie tylko to, by dany produkt nie podniósł cukru.

Zalety agrestu pod kątem gospodarki węglowodanowej

Bezpośrednio pod kątem wpływu na poziom cukru, agrest wykazuje następujące właściwości i zalety:

Jest bogatym źródłem błonnika (ma aż 4,3 g błonnika na 100 g), który obniża skok cukru po posiłku.

(ma aż 4,3 g błonnika na 100 g), który obniża skok cukru po posiłku. Zawiera inhibitory alfa-glukozydazy. Wiąże się z enzymem w jelicie cienkim, przez co utrudnia przenoszenie się glukozy z jelit do krwioobiegu. Innymi słowy: zawiera cząstki dodatkowo utrudniające podnoszenie cukru .

. Jest źródłem kwasu chlorogenowego, który spowalnia wchłanianie węglowodanów i utrudnia ich przyswajanie, a dzięki temu ogranicza skok cukru po posiłku.

Agrest jest przez to wszystko przyjazny diecie cukrzycowej, ale też diecie w insulinooporności.

Inne zalety agrestu dla cukrzyków

Do innych zalet agrestu, które są ważne dla zdrowia cukrzyków, należą:

pomoc w obniżaniu cholesterolu i poziomu LDL;

i poziomu LDL; niska kaloryczność;

wysoka zawartość antyoksydantów , które mają działanie przeciwzapalne;

, które mają działanie przeciwzapalne; właściwości wspierające zdrowie serca.

