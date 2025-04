Agar używa się tak, jak żelatynę: do zagęszczania i żelowania dżemów, galaretek i ciast bez pieczenia. Agar jest wegański i można z niego korzystać na diecie roślinnej. Sprawdź, jak korzystać z tego składnika w kuchni.

Agar to substancja pochodzenia roślinnego. Pozyskuje się ją z glonów – krasnorostów. Można ją kupić już od ok. 5 zł pod postacią proszku, granulatu, ale także włókien, sztabek czy płatków. Agar w produktach spożywczych jest całkowicie naturalny, bezwonny i bezsmakowy. Bardzo ceni się go w diecie wegańskiej, bo z powodzeniem zastępuje żelatynę.

Agar występuje często pod nazwą agar-agar, na opakowaniach produktów można znaleźć go pod oznaczeniem E406. Głównym składnikiem agaru jest galaktoza: prosty cukier.

Agar rozpuszcza się przed wykorzystaniem w gorącej wodzie. Trzeba pamiętać, by rozpuścić go dokładnie, aby pozbyć się zapachu morza, który może popsuć efekt końcowy dania. Stosowany jest w przemyśle spożywczym do produkcji ptasiego mleczka, galaretek i dżemów.

Agar-agar rozpuszcza się w temp. 85-95 °C, tężeje natomiast już w 32-35 °C. Formowanie żelu rozpoczyna się w temp. 50 stopni. Nie trzeba wkładać agaru do lodówki, by stężał. Nie ma też obawy, że deser rozpuści się w temperaturze pokojowej. Czasami wystarczą już 2 gramy proszku, by przyrządzić galaretkę.

Jak używać agar-agar? Jeśli w przepisie nie masz dokładnie określonej ilości agaru, musisz użyć agaru na wyczucie. Najlepiej metodą prób i błędów samemu, za pomocą łyżeczki kuchennej, odmierzać ile go potrzebujesz, by osiągnąć pożądaną konsystencję.

Agar - proporcje

Ogólna zasada stosowania agaru do przygotowania galaretek: łyżeczka proszku z agaru starcza na mocne stężenie 250 ml płynu.

Samodzielne wyczucie proporcji przy agarze jest łatwiejsze niż przy żelatynie, bowiem galaretkę z agarem możesz ponownie podgrzać (np. gdy wyjdzie za rzadka, dodaj więcej proszku i ponownie schłódź).

Agar-agar najlepiej namoczyć w kieliszku gorącej wody aż się rozpuści, a potem dodać do gotującej się potrawy. Proszek rozpuści się po 5 minutach, granulki po ok. 10-15 minutach. Agar trzeba podgotować, by stracił morski zapach i by wydobyć z niego żelujące właściwości.

Agar jest zdrowym półproduktem, który z powodzeniem można wykorzystywać w kuchni. To dodatek do żywności zatwierdzony przez organy europejskie EFSA. Można bezpiecznie go spożywać. Ma on też sporo zalet: wzbogaca dietę wegańską, jest niskokaloryczny i bardzo uniwersalny w kuchni.

100 g agaru dostarcza zaledwie ok. 27 kcal. Agar jest źródłem błonnika pokarmowego, kwasów tłuszczowych omega 3, kwasu foliowego oraz witaminy K, E i B6. Stosuje się go też jako delikatną substancję na przeczyszczenie.

Agar i żelatyna mogą zamiennie występować w przepisach, to jednak zupełnie różne substancje.

Agar jest pochodzenia roślinnego , wytwarza się go z wodorostów, a żelatyna pochodzi z tkanek chrzęstnych zwierząt.

, wytwarza się go z wodorostów, a żelatyna pochodzi z tkanek chrzęstnych zwierząt. Agar ma silniejsze właściwości żelujące, niż żelatyna.

niż żelatyna. Do osiągnięcia galaretowatej struktury potrzeba mniej agaru, niż żelatyny.

niż żelatyny. Agar jest bardziej gumowaty od żelatyny.

Żelatyna lepiej zagęszcza danie, a agar lepiej żeluje.

Chcesz wypróbować agar? Przygotuj te dwa przepisy na galaretkę wegańską z agaru.

Galaretka malinowa z agarem - przepis

Składniki:

400 g malin,

1/2 l wody,

1/2 szklanki syropu malinowego z dobrym składem,

4 łyżki soku z cytryny,

3 łyżeczki agar-agar.

Sposób przygotowania:

Agar-agar rozpuść w kieliszku wody (czas rozpuszczania zależny od postaci). Wodę zagotuj i na początku wrzenia dodaj agar. Całość gotuj przez 10 minut. Wlej sok malinowy i sok z cytryny. Do salaterki włóż maliny i zalej płynem. Pozostaw do stężenia.

Galareta drobiowo-warzywna z agarem - przepis



Agar możesz wykorzystać nie tylko do wegańskich wyrobów. Z jego udziałem powstanie też smaczna drobiowa galaretka.

Składniki:

0,5 kg udek kurczaka,

2 marchewki,

2 pietruszki,

0,5 puszki groszku konserwowego,

1 por,

2 liście laurowe,

3 – 4 ziarna ziela angielskiego,

odrobina posiekanej natki pietruszki,

pieprz i sól,

6 g (ok. 2 łyżeczki) agar-agar.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa oprócz groszku pokrój i zalej wrzątkiem. Dodaj przyprawy i po około 45 minutach, gdy warzywa zmiękną, dorzuć pokrojoną natkę. W tym czasie ugotuj udka. Ugotowane obierz ze skóry i oddziel mięso - pokrój je drobno. Ugotowane warzywa odcedź od bulionu i pozostaw do wystygnięcia. Z bulionu z warzyw odlej pól szklanki, schłódź i dodaj agar-agar - 1 łyżeczkę na 1 litr bulionu. Energicznie mieszaj, dodaj do gorącego bulionu i dalej mieszaj, by nie powstały grudki. Całość gotuj minimum 10 minut. Mięso kurczaka włóż na dno miseczek. Na to połóż warzywa wymieszane z groszkiem konserwowym. Całość zalej bulionem z agarem i pozostaw do zastygnięcia.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 1.08.2012.

